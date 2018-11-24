TARİHTE BUGÜN (24 Kasım): Ayasofya Camii müzeye çevrildi

Dünya Bülteni - Tarih Servisi

GÜNÜN OLAYI

Ayasofya Camii Müze Yapıldı (1934)

Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u alarak hırıstiyan dünyasının en büyük kilisesi iken İslam fethinin nişanesi olarak cami haline getirdiği Ayasofya Camii 1930-1935 arası restorasyona alındı. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün isteği üzerine, Bakanlar Kurulu’nun 24 Kasım 1934 tarihli kararıyla Ayasofya Camii’nin müze haline dönüştürüldü.http://www.dunyabulteni.net/?aType=haber&ArticleID=212440

GÜNÜN KİŞİSİ

Sultan Alparslan (1029-1072)

Asıl adı Muhammed olan Sultan Alparslan Tuğrul Bey’in kardeşi Çağrı Bey’in oğludur. Tuğrul Bey’in oğlu olmadığı için o vefat edince Büyük Selçuklu Devleti’nin başına geçti. Sultan Alparslan Malazgirt savaşını kazanarak Anadolu’nun kapılarını Türklere açtı ve aynı zamanda ülkesinin batısını güvenlik altına aldı. Ülkenin doğusuna Karahanlılar üzerine bir sefer düzenledi. Bu bölgede bulunan şehirlerden birinin kale kumandanı olan Yusuf El Harezmi esir alınmıştı. Yusuf El Harezmi Sultan Alparslan’ın yanına getirildiğinde Sultanı hançerledi. Anadolu’nun kapılarını Türklere açan Sultan Alparslan bu olay sonrasında 24 Kasım 1072 tarihinde tahtı oğlu Melikşah’a bırakarak vefat etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

II. Murat Hünyadi Yanoş’u Balkan Geçitlerinde Durdurdu (1443)

Hünyadi Yanoş Balkanlarda ilerleyen Osmanlı güçlerine karşı üst üste zaferler kazandı. Balkan geçitlerine kadar ilerledi. Bu istila ordusunu II. Murat Balkan geçitlerinde Zlatiça Savaşında 24 Kasım 1443’te güçlükle durdurabildi. Hünyadi Yanoş’un başarıları Hıristiyan dünyasını oldukça heyecanlandırmıştı. Ancak düzenlenen iki Haçlı seferi Varna(1444) ve II.Kosova Savaşlarında hezimete uğradı.

İlk Mizah Dergisi Diyojen Yayınlandı (1870)

İlk mizah dergisi olan Diyojen 24 Kasım 1870 yılında yayın hayatına başladı. Dergi mizah konuları nedeniyle zaman zaman kapatıldı. Diyojen dergisinin meşhur yazarları arasında Namık Kemal ve Ebuzziya Tevfik gibi yazarlarda bulunuyordu.

NATO Bakanlar Konseyi Toplandı (1951)

NATO Bakanlar Konseyi 1951 yılının 24-28 Kasım tarihleri arasında Roma’da toplanarak üye ülkelerin Türkiye ve Yunanistan’ı NATO’ya davet edilmesi kararını onayladı.

24 Kasım Öğretmenler Günü Olarak Kabul Edildi (1981)

Halka okuma yazma öğretmek için 24 Kasım 1928 tarihinde açılan Millet Mektepleri nedeniyle Atatürk’e Başöğretmen ünvanı verildi. Bu tarih Atatürk’ün doğumunun 100. Yılında ‘’Öğretmenler Günü’’ olarak kabul edildi.

Teröristler İkiyaka Köyünde Katliam Yaptı (1989)

Hakkari ili Yüksekova ilçesi İkiyaka köyü Aşağımolla Yasin Mahallesine 24 Kasım 1989 günü teröristlerce yapılan silahlı saldırıda yirmi sekiz kişi katledildi.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1927- Ankara’da, Heinrinck Krippel tarafından yapılan Zafer Abidesi açıldı.

1941- II. Dünya Savaşı ortamında; pasta ve unlu yiyeceklerin yapımı yasaklandı.

1961- BM, nükleer silah yasağını ABD’nin protestosuna karşın kabul etti.

1963- ABD Başkanı John Kennedy’nin katil zanlısı Lee Harvey Oswald, Jack Ruby tarafından öldürüldü.

1976- Van ve çevresinde; Çaldıran-Muradiye’de etkili olan 7,2 büyüklüğündeki depremde 3 bin 840 kişi öldü.

1977- Yunanistan, Büyük İskender’in babası Kral II. Philip’in mezarının bulunduğunu açıkladı.

1988- Sürgünde Bağımsız Filistin Devleti kuruldu.

1996- ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz’a Budapeşte’de Hilton Oteli lobisinde yumruklu saldırıda bulunuldu.

Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2018, 08:58