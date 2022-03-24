Tarihte bugün (24 Mart): Timur Diyarbakır'ı işgal etti
24 Mart 1394'te, Moğol İmparatoru Timur, tarihin en eski kentlerinden Diyarbakır'ı işgal etti. Yavuz Sultan Selim, 123 yıl sonra Çaldıran Meydan Savaşı'nı kazanarak Diyarbakır'ı geri aldı.
1394- Moğol İmparatoru Timur, tarihin en eski kentlerinden Diyarbakır'ı işgal etti. Yavuz Sultan Selim, 123 yıl sonra Çaldıran Meydan Savaşı'nı kazanarak Diyarbakır'ı geri aldı.
1905- Bilim kurgu romancılığının öncüsü sayılan Jules Verne öldü.
1923- Mustafa Kemal Paşa, Time dergisine kapak oldu.
1926- Türkiye'de petrol arama ve işletilmesinin devletçe yönetilmesini öngören kanun TBMM'de kabul edildi.
1936- Afyonkarahisar Zafer Abidesi açıldı.
1976- Arjantin Devlet Başkanı İsabel Peron, darbeyle devrildi.
1978- Ankara Cumhuriyet Savcı Yardımcısı Doğan Öz evinin önünde öldürüldü.
2000- Genelkurmay Başkanlığı, Talat Aydemir'in idamıyla sonuçlanan 1963'teki darbe girişimine katılan 1459 Harp Okulu öğrencisinin haklarını 37 yıl sonra iade etti.
2014- NBA Ligi takımlarından Los Angeles Clippers'ta forma giyen Hidayet Türkoğlu, A Milli Basketbol Takımı'ndan ayrılma kararı aldığını açıkladı.
2014- Batı Afrika ülkelerinden Gine'de Ebola virüsünün yol açtığı salgın sonucu yaklaşık bir ayda 59 kişinin öldüğü bildirildi. Salgın, Gine'de 20 yıl sonra ortaya çıkan ilk Ebola salgını oldu.
2015- Singapur'un kurucusu ve ilk Başbakanı Lee Kuan Yew, 91 yaşında öldü. 31 yıl boyunca ülkenin başbakanlığını yürüten Lee, 2011’de görevini bırakmıştı.
2016- Hollanda'nın Lahey kentindeki Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICTY), Bosnalı Sırpların eski lideri Radovan Karadzic hakkında "soykırım", "insanlığa karşı suç işlemek" ve "savaş kurallarını ihlal etmek" suçlarından 40 yıl hapis cezası verdi.
2016- Kişisel Verilerin Korunması Tasarısı, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.
2017- WikiLeaks, ABD istihbarat kurumu CIA'in iPhone cihazlara geri dönülemez bir şekilde sızmış olabileceğine dair belgeler yayımladı.
2021- AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel başkanlığına 7'nci kez seçildi.