Tarihte bugün (24 Mart): Yavuz Sultan Selim Diyarbakır'ı geri aldı
24 Mart 1394 tarihinde Moğol İmparatoru Timur, tarihin en eski kentlerinden Diyarbakır'ı işgal etti. Yavuz Sultan Selim, 123 yıl sonra Çaldıran Meydan Savaşı'nı kazanarak Diyarbakır'ı geri aldı.
1394- Moğol İmparatoru Timur, tarihin en eski kentlerinden Diyarbakır'ı işgal etti. Yavuz Sultan Selim, 123 yıl sonra Çaldıran Meydan Savaşı'nı kazanarak Diyarbakır'ı geri aldı.
1905- Bilim kurgu romancılığının öncüsü sayılan Jules Verne öldü.
1926- Türkiye'de petrol arama ve işletilmesinin devletçe yönetilmesini öngören kanun TBMM'de kabul edildi.
1936- Afyonkarahisar Zafer Abidesi açıldı.
1976- Arjantin Devlet Başkanı İsabel Peron, darbeyle devrildi.
1978- Ankara Cumhuriyet Savcı Yardımcısı Doğan Öz evinin önünde öldürüldü.
2014- NBA Ligi takımlarından Los Angeles Clippers'ta forma giyen Hidayet Türkoğlu, A Milli Basketbol Takımı'ndan ayrılma kararı aldığını açıkladı.
2014- Batı Afrika ülkelerinden Gine'de Ebola virüsünün yol açtığı salgın sonucu yaklaşık bir ayda 59 kişinin öldüğü bildirildi. Salgın, Gine'de 20 yıl sonra ortaya çıkan ilk Ebola salgını oldu.