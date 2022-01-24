Tarihte bugün (24 Ocak): Gaffar Okkan şehit oldu
24 Ocak 2001'de, Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan, 4 koruması ve şoförü, silahlı saldırıda şehit edildi.
1921- Ankara-Sivas demiryolunun inşasına ilişkin yasa TBMM'de kabul edildi. Hattın inşaatı 1930'da tamamlandı.
1921- Çerkez Ethem'in güçleri dağıtıldı.
1946- CHP Sanat Ödülü'nü "35 Yaş" şiiriyle Cahit Sıtkı Tarancı kazandı.
1946- BM, Uluslararası Atom Enerjisi Komisyonu kurdu.
1955- Zonguldak'ta, Ereğli Kömür İşletmelerine ait Gelik ocağındaki grizu patlamasında 52 işçi öldü, 19 işçi yaralandı.
1958- Türkiye'de modern cerrahinin kurucusu, eski İstanbul Belediye Başkanı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemil Topuzlu 90 yaşında vefat etti.
1959- İstanbul Küçükyalı'da Neşe Sineması çöktü, 37 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.
1962- Yazar, şair Ahmet Hamdi Tanpınar, 61 yaşında hayata gözlerini yumdu.
1965- İngiliz siyasetçi Winston Churchill öldü.
1980- Başbakan Süleyman Demirel başkanlığındaki hükümetçe alınan ve "24 Ocak Kararları" olarak bilinen ekonomik istikrar programı kamuoyuna açıklandı.
1993- Gazeteci yazar Uğur Mumcu, evinin önünde, aracına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 51 yaşında hayatını kaybetti.
1994- Türkiye'nin ilk haberleşme uydusu TÜRKSAT-1, fırlatıldıktan 12 dakika 12 saniye sonra okyanusa düştü.
2001- Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan, 4 koruması ve şoförü, silahlı saldırıda şehit edildi.
2006- Tiyatro ve sinema sanatçısı Mümtaz Sevinç (54), Üsküdar'daki evinde bıçaklanarak öldürüldü.
2007- Eski Dışişleri ve Kültür Bakanlarından İsmail Cem, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 67 yaşında yaşamını yitirdi.
2010- İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Şakir Eczacıbaşı vefat etti.
2011- Türkiye, İsrail'in Mavi Marmara gemisine saldırısıyla ilgili Birleşmiş Milletlere sunduğu ara raporda, zararların tazminini istedi.
2011- Rusya'nın başkenti Moskova'daki Domodedovo Havaalanı'nda terörist saldırı düzenlendi. Saldırıda 35 kişi öldü, 100'den fazla kişi yaralandı.
2013- Danıştay 8. Dairesi, Türkiye Barolar Birliğinin meslek kurallarında yer alan, avukatların "başları açık" görev yapacaklarına ilişkin düzenlemesinin yürütmesini durdurdu. Kararın ardından avukatlar başörtülü olarak duruşmalara katılmaya başladı.
2013- Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ (TUSAŞ) tarafından geliştirilen "ANKA" İnsansız Hava Aracı Sistemi, kabul test sürecini tamamladı.
2015- DEAŞ'lı teröristler, Suriye'de kaçırdıkları iki Japon rehineden Haruna Yukava'yı öldürdü.
2017- ABD Başkanı Donald Trump, Meksika sınırına duvar örülmesini öngören kararnameyi imzaladı.
2020- Elazığ'da merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde Elazığ ve Malatya'da 41 kişi hayatını kaybetti.