Tarihte Bugün (24 Şubat): Yahudileri taşıyan gemi Karadeniz'de batırıldı

1495- Şehzade Cem öldü.

1908- Dr. Galip Üstün, "Topkapı Fukaraperver Cemiyeti"ni kurdu.

1918- Trabzon düşman işgalinden kurtuldu.

1922- Elazığ'da, Milli Mücadele yanlısı "Satveti Milliye" adlı gazete yayın hayatına başladı.

1942- Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Franz Von Papen'e, Ankara'da suikast girişiminde bulunuldu. Büyükelçi ve eşi olaydan yara almadan kurtuldu, suikastçının Yugoslav göçmeni Ömer Tokat olduğu belirlendi.

1942- 769 Romanya vatandaşı Yahudi'yi taşıyan "Struma" vapuru, Karadeniz'de batırıldı, yalnızca 1 yolcu kurtulabildi.

1946- CHP'nin "Parti Sanat Mükafatı" adıyla düzenlendiği yarışmada Cahit Sıtkı Tarancı "Otuz Beş Yaş" şiiriyle birinci oldu.

1951- Kırşehir'de Atatürk büstüne saldırıda bulunuldu. Saldırıyı kınamak için 5 Mart'ta büyük bir miting düzenlendi.

1954- Tuna Nehri'nden Karadeniz'e, oradan da İstanbul Boğazı'na inen buz parçaları, tabakalar halinde tüm Boğaz'ı ve limanı kapladı, deniz trafiği durdu.

1955- Türkiye'nin ilk özel dedektiflik bürosu, İstanbul'da avukat Fethi İnder tarafından kuruldu.

1955- Bağdat'ta, Türkiye ile Irak arasında karşılıklı iş birliği antlaşması (CENTO) imzalandı. Daha sonra İngiltere, İran ve Pakistan üye olarak, ABD de gözlemci sıfatıyla katıldı.

1977- Türk Fizikçi Prof. Dr. Feza Gürsey, Oppenheimer Ödülü'ne ve Einstein Madalyası'na değer bulundu. Gürsey, ödülünü ABD'li Fizikçi S. Glashow ile paylaştı.

1983- 12 Eylül 1980 askeri darbesinin ardından kapatılan MSP'ye ilişkin davada Necmettin Erbakan'a 4 yıl hapis ve 1 yıl 4 ay sürgün cezası verildi.

1987- Sovyetler Birliği'nde (SSCB) Mihail Gorbaçov ilk kez "Glasnost"tan (Açıklık Politikası) söz etti.

1992- 1961 Anayasası'nın hazırlayıcılarından Ordinaryus Prof. Dr. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu, 88 yaşında İstanbul'da öldü.

1995- Tüketiciyi Koruma Yasası kabul edildi.

2005- Eski Dışişleri bakanlarından Coşkun Kırca, 78 yaşında İstanbul'da vefat etti.

2006- Türkiye, idam cezasının barış zamanı dışında savaş ve savaş tehlikesi anında da kaldırılmasını öngören Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 13. protokolünü onayladı.

2008- Raul Castro, ağabeyi Fidel Castro'nun yerine Küba Devlet Başkanı oldu.

2011- Cezayir'de 19 yıldır uygulanan olağanüstü hal kaldırıldı.

2012- İzmir Alaçatı'da trafik kazası sonucu ölen 40 yaşındaki Nazım Alkan'ın bağışlanan yüz, kol ve bacakları Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde yapılan operasyonla iki hastaya nakledildi. Cengiz Gül'e yapılan nakil Türkiye'de ikinci, dünyada 22'nci yüz nakli, Şevket Çavdar'a yapılan 2 kol ve 2 bacak nakli ise dünyadaki ilk 4 uzuv nakli oldu.

Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2021, 09:59