Tarihte Bugün (24 Temmuz): Lozan Barış Antlaşması imzalandı

GÜNÜN OLAYI

Lozan Barış Antlaşması İmzalandı (1923)

Mudanya Ateşkes Antlaşması ile Milli mücadele dönemi sona ermişti. Asıl barış görüşmeleri ise çok uluslu bir katılım ile İsviçre’nin Lozan kentinde 21 Kasım 1922 tarihinde başlamıştı. Ancak bu görüşmeler çıkan anlaşmazlıklar nedeniyle şubat ayında kesilmişti. Nisan ayında başlayan ikinci dönem sonunda 24 Temmuz 1923 tarihinde Lozan Barış Antlaşması imzalandı. Lozan Konferansında Türkiye’yi İsmet Paşa başkanlığında bir heyet temsil ediyordu.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

İstanbul’da Çok Büyük Bir Yangın Çıktı (1660)

İstanbul binaların büyük çoğunluğunun ahşap olması ve rüzgara açık olması nedeniyle sık sık büyük yangın felaketlerine uğruyordu. Yine bu yangınlardan en büyüğünü 24 Temmuz 1660 Cumartesi günü yaşadı. Bu yangında neredeyse iki gün içerisinde şehrin üçte biri kül oldu. Yangında yaklaşık 80000 ev yanarken 4000 bin kişinin öldüğü iddia edilmektedir. Bayezit, Süleymaniye, Şehzadebaşı, Fatih, Mahmutpaşa, Hocapaşa, Tahtakale, Sultanahmet, Unkapanı ve Samatya ağır hasar görmüştü. Yangından sonra İstanbul’da yokluk ve salgın hastalık halkı perişan etti.

Osmanlı Devleti Hersek İsyanında Güç Kullanmak İstemedi (1875)

Ruslardan cesaret alan Balkan milletleri fırsat buldukça isyan etmeye çalışıyorlardı. Hersek’te vergi meselesi nedeniyle 24 Temmuz 1875 tarihinde isyan başladı. Osmanlı Devleti her fırsatta azınlıkları bahane ederek iç işlerine karışılmasını engellemek için bu defa isyancıları telkinle yatıştırmaya çalıştı. Ancak bu durum isyancıları daha da cesaretlendirirken diğer Balkan Milletlerini de heyecanlandırdı.

II.Meşrutiyet Dönemi Resmen Başladı (1908)

İttihat Ve Terakki’nin ileri gelenleri Rumeli’yi üs yaparak II.Abdülhamit’e tekrar anayasanın yürürlüğe konması yönünde baskılara başladılar. Kolağası Resneli Niyazi’nin askerleri ile dağa çıkması ile başlayan eylemler, İstanbul’a telgraf organizasyonu ile devam etti. Hatta 23 Temmuz 1908 tarihinde Selanik ve Manastır’da II. Meşrutiyeti ilan ettiklerini açıkladılar. Bu gelişmeler üzerine II.Abdülhamit direnişten vazgeçerek ertesi gün 24 Temmuz 1908 tarihinde II.Meşrutiyeti resmen ilan etti.

Basına Uygulanan Resmi Sansür Kaldırıldı (1908)

II.Abdülhamit II.Meşrutiyetin ilanına karar verirken 24 Temmuz 1908 tarihinde basın üzerinde ki sansürü de kaldırdı.

Dr. Sadık Ahmet Şüpheli Bir Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti (1995)

Yunanistan’da Batı Trakya Türklerinin hakları için mücadele eden Dr.Sadık Ahmet 24 Temmuz 1995 tarihinde şüpheli bir trafik kazasında hayatını kaybetti. Bat Trakya Türkleri tarafından iki defa bağımsız milletvekili seçildi. Batı Trakya’da yaşanan sorunları ulusal ve uluslar arası her platformda ortaya koyarak çözüm için çalıştı.

1908 II. Meşrutiyet ilan edilerek, 29 yıldır askıda olan Osmanlı Anayasası yeniden yürürlüğe sokuldu.

1923 Türkiye'nin sınırlarının çizildiği Lozan Anlaşması imzalandı.

1941 İlk Türk kadın tiyatro oyuncusu Afife Jale, öldü.

1950 Sansürün kaldırıldığı bu gün, Basın Bayramı ilan edildi.

1958 Kıbrıs’a asker gönderme önerimizi İngiltere reddetti.

1959 Irak’ta 1000 kadar Türkmen'in katledildiği açıklandı.

1960 Gazete sahipleri Basın Ahlak Yasası’nı imzaladı.

1963 Sendikalar, Toplu İş Söz., Grev ve Lokavt Kanunu çıktı.

1967 Dokunulmazlığı kaldırılan TİP Milletvekili Çetin Altan, iptal istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.

1968 Polisin İTÜ Yurdu’nu bastığında dövdüğü gençlerden Vedat Demircioğlu sekiz gün komada kaldıktan sonra öldü.

1974 Yunanistan’da yedi yıldır süren cunta yönetimi sona erdi; Karamanlis hükümeti kurmak üzere geri döndü.

1977 Dört gün süren Libya-Mısır savaşı sona erdi.

1985 Yeşilköy Havaalanı'na, Atatürk Havalimanı adı verildi.

1991 Cumhurbaşkanı Turgut Özal kamu işçilerine yapılan %142 zammı yüksek buldu; Başbakan Mesut Yılmaz’ı eleştirdi.

1995 Batı Trakya Türkleri'nin hakları için verdiği mücadele ile tanınmış siyasetçi Dr. Sadık Ahmet, öldü.