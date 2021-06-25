Tarihte bugün (25 Haziran): Fransız işgal orduları Türk ordusuna teslim oldu

1801- Kahire'deki Fransız işgal orduları, Türk ordusuna teslim oldu.

1861- Sultan Abdülmecid öldü, yerine Abdülaziz padişah oldu.

1903- Marie Curie, Paris Üniversitesine sunduğu tezde radyumun keşfini açıkladı.

1917- Türkiye'de ilk Matbuat Cemiyeti kuruldu. Cemiyetin ilk başkanı Mahmut Sadık'tı.

1925- Yunanistan'da, General Thedoros Pangalos bir darbeyle iktidarı ele geçirdi.

1950- Sovyetler Birliğince desteklenen Kuzey Kore orduları Güney Kore'ye saldırdı, Kore Savaşı başladı.

1963- Anayasa Mahkemesi, ilk duruşma ile görevine başladı.

1971- Türkiye'de yapılan ilk firkateyn "Berk", Gölcük'te denize indirildi.

1975- İmam Hatiplilerin harp okullarına alınması teklifini TBMM Milli Savunma Komisyonu reddetti.

1993- Tansu Çiller, Türkiye'nin ilk kadın başbakanı oldu.

1997- Deniz araştırmacısı kaptan Jacques Cousteau öldü.

2005- Şarkıcı Kazım Koyuncu, kanser tedavisi gördüğü Amerikan Hastanesi'nde 33 yaşında hayatını kaybetti.

2008- 13. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yarı finalde Almanya'ya 3-2 yenilen Türkiye, şampiyonayı 3'üncü tamamladı.

2012- İspanyol Hükümeti, bankaları kurtarmak için kredi yardımı istediği Avro Grubu'na resmi başvuruyu yaptı.

2014- Anayasa Mahkemesi, başörtüsüyle duruşmaya alınmadığı için bireysel başvuruda bulunan avukatın haklarının ihlal edildiğine karar verdi.

2016- Rus savaş uçaklarının Suriye'nin doğusundaki Deyrizor kentine bağlı El-Kuriye ilçesinde bir cami ile yerleşim yerine vakum bombasıyla düzenlediği hava saldırısında 35 sivil yaşamını yitirdi, 70 kişi yaralandı.

2017- Pakistan'da petrol taşıyan bir tankerin devrildikten sonra alev alması sonucu 212 kişi hayatını kaybetti.

2018- Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, cumhurbaşkanı seçimine ilişkin kesin olmayan sonuçlara göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oyların salt çoğunluğunu aldığını açıkladı.

2020- Hindistan'da şiddetli yağışlar sırasında yıldırımların isabet etmesi sonucu 116 kişi hayatını kaybetti.