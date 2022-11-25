Tarihte bugün (25 Kasım): Şapka kanunu kabul edildi

Şapka Kanunu çıkmadan önce, ülkede bazı mesleki kıyafetlerde değişiklikler yapılmıştı

1925 yılından itibaren önce Ankara’daki Cumhuriyet Birlikleri, ardından jandarma ve deniz birlikleri “güneşlikli başlık”lar giydiler

Ardından çeşitli devlet daireleri ve okullarda yeni başlık ve kasketler giyilmeye başlandı

İstanbul Galata Bekçileri, yeni başlık ve kasketleri ilk giyen bekçiler oldu

21 Şubat 1925’te İstanbul’da açılan Kızılay Özel Hemşire Okulu’nda hemşire öğrencileri şapka takmaya başladılar

2 Ağustos’tan itibaren Adliye ve mahkemelerde hakimler, mübaşirler, zabıt katipleri yeni kıyafet ve şapkalar giydiler

25 Kasım 1925 tarihinde mecliste kabul edilen "Şapka İktisası Hakkında Kanun" ile TBMM üyeleri ve memurlarına başlık olarak şapka giyilmesi zorunluluğu getirildi

Yasa, çeşitli Anadolu illerinde protestolara neden oldu

Yasanın kabul edildiği gün Erzurum'da protestolar oldu ve bir ay sıkıyönetim ilan edildi

Tutuklananlardan 13 kişi idama mahkum oldu

Kayseri'de Şeyh Ahmet Efendi ve dört arkadaşının yönlendirmesi ile büyük bir yürüyüş yapıldı, 300 kişi tutuklandı

Rize'de on gün kadar süren olaylar sonucu 143 kişi tutuklandı, 8 kişi idama mahkum edildi

Maraş'ta ise Camii-i Kebir etrafında toplanıp "Şapka istemeyiz" diye bağıranlar tutuklandı, 5 kişi idama mahkûm oldu

İstanbul'da özellikle Fatih semtinde yaptıkları konuşmalarla halkı isyana teşvikle suçlanan çok sayıda kişi tutuklandı ve sanıklar Ankara'da yargılandı.

Kaynak: Star