Tarihte Bugün (25 Mart): Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopteri düştü

Tarih Dosyası / Dünya Bülteni

GÜNÜN OLAYI

BBP Lideri Muhsin Yazıcıoğlu’nun Helikopteri Düştü (2009)

Yerel seçim çalışmaları için Kahramanmaraş bölgesinden Yozgat’a gitmek için havalan BBP lideri Muhsin Yazıcıoğlu’nun helikopteri 25 Mart 2009 tarihinde dağlık alanda düştü. Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekiler ancak üç gün sonra bulunabildiler. Kaza yerine ulaşıldığında helikopterde bulunan herkesin hayatını kaybetmiş olduğu görüldü. Kaza gerçekleştiğinde helikopterdeki İHA muhabiri arayarak yetkilileri bilgilendirmişti. Kaza yerine ulaşıldığında ölenler arasında İHA muhabiri de bulunuyordu. Kazanın oluş şekli ve uzun süre kaza yerine ulaşılamaması beraberinde bir çok tartışmayı getirmiştir. Olayın üzerinde ki sis perdesi halen aydınlanmış değildir.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Yunanlılar Bağımsızlık İlan Ettiler (1821)

Yunanlılar ilk kez Rusya’dan destek alma ümidiyle Eflak’ta isyan başlatmışlardı. Ancak yerli halkdan destek alamayınca bu isyan hüsranla sonuçlandı. Daha sonra vali Tepedelenli Ali Paşa’nın isyan ettiği için ortadan kaldırılması ile iyi bir boşluk yakaladılar ve 1821 şubatında Mora’da büyük bir isyan başlattılar. Arkasındanda 25 Mart 1821’de bağımsızlık ilan ettiler. Mora isyanı Mısır valisi Mehmet Ali Paşa’nın yardımı ile bastırldı. Ancak İngiltere, Fransa ve Rusya Osmanlı Devletini rahat bırakmadılar. Yeniçeri ocağının da kaldırılması onların cesaretini büsbütün arttırdı. Onların çabaları sonucu Osmanlı Devleti 1829 Edirne Antlaşması (Rusyayla)ile Yunanistan’a bağımsızlık vermek zorunda kaldı. O tarihten sonra da Yunanistan Osmanlı Devleti aleyhine Avrupa Devletlerinin desteği ile sürekli topraklarını genişletti.

Türk Ocağı Kuruldu (1912)

Türk milliyetçiliğini esas alan bir örgüttür. İlk başkanlığını Ahmet Ferit Tek yapmıştır. Kuruluşunu İttihat Ve Terakki’nin de desteklediği Türk Ocakları 25 Mart 1912’de kurulmuştur. Mustafa Kemal tarafından kapatılıp CHP bünyesine alınan dernek 1949’da tekrar kurulmuştur.

Neve Şalom Sinagogu Açıldı (1951)

İstanbul Beyoğlu’nda 25 Mart 1951’de Türk Yahudilerinin en önemli sinagogu olan Neve Şalom sinagogu ibadete açıldı. Neve Şalom Sinagogu adı kamuoyunda daha çok uğradığı terör saldırıları ile bilinmektedir. Üç defa büyük saldırıya hedef olmuştur.

İdamların Cezaevi Bahçesine Alınması Kararlaştırıldı (1961)

Adalet Bakanlığının 25 Mart 1961 tarihinde aldığı bir karar ile halka açık alanlarda idam uygulamasına son verildi. Artık idamlar cezaevi iç bölgesinde yapılacaktı.

Suudi Arabistan Kralı Faysal bin Abdül Aziz Öldürüldü (1975)

Tahta 1964 yılında geçti. Öncilikli politika olarak Arap milliyetçiliğini benimsedi. Daha sonra Suudi Arabistan’ı İslam dünyasının lider ülkesi yapmaya çalıştı. Ülkesinde bazı reformist hareketler gerçekleştirdi. 1973 enerji krizinde başrol oynadı. Ancak 25 Mart 1975’te akli dengesi yerinde olmayan yeğeni Faysal bin Musad tarafından sarayında öldürüldü. Onun ölümü izlediği politikalarında sonu oldu.

BBP Lideri Muhsin Yazıcıoğlu’nun Helikopteri Düştü (2009)

Yerel seçim çalışmaları için Kahramanmaraş bölgesinden Yozgat’a gitmek için havalan BBP lideri Muhsin Yazıcıoğlu’nun helikopteri 25 Mart 2009 tarihinde dağlık alanda düştü. Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekiler ancak üç gün sonra bulunabildiler. Kaza yerine ulaşıldığında helikopterde bulkunan herkesin hayatını kaybetmiş olduğu görüldü. Kaza gerçekleştiğinde helikopterdeki İHA muhabiri arayarak yetkilileri bilgilendirmişti. Kaza yerine ulaşıldığında ölenler arasında İHA muhabiri de bulunuyordu. Kazanın oluş şekli ve uzun süre kaza yerine ulaşılamaması beraberinde bir çok tartışmayı getirmiştir. Olayın üzerinde ki sis perdesi halen aydınlanmış değildir.

1655 Satürn'ün en büyük Ay'ı Titan, keşfedildi.

1807 İngiltere Parlamentosu köle ticaretini yasakladı.

1821 Yunanistan, Osmanlı'dan bağımsızlığını ilan etti.

1912 Ahmet Ferit Tek, Türk Ocağı'nı kurdu.

1951 İstanbul'da Neve Şalom Sinagogu açıldı.

1951 Milli Eğitim Bakanı Tevfik İleri, sosyalist ve komünist öğretmenlerin tasfiyesinin sürdüğünü açıkladı.

1959 N.Fazıl Kısakürek, "Menderes'in Kalesi" adlı yazısında Köprülü'ye hakaret ettiği iddiasıyla 1 yıl hapse mahkum oldu.

1961 Adalet Bakanlığı idam cezalarının cezaevi bahçelerinde infaz olunması hakkında karar aldı.

1962 EOKA'cılar Kıbrıs'ta iki camiye bomba attı.

1972 CHP, Deniz Gezmiş ve iki arkadaşı hakkında verilen idam kararlarının iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

1975 Suudi Kralı Faysal, yeğeni tarafından öldürüldü.

1976 İktisatçı ve tarihçi Şevket Süreyya Aydemir, öldü.

1986 İşkence yaptığını itiraf eden polis memuru Sedat Caner ile bu itirafları yayımlayan Nokta dergisine dava açıldı.

1988 Metris Askeri Cezaevi'nden 29 tutuklu ve hükümlü kaçtı.

1992 Kozmonot Sergei Krikalev, Mir Uzay İstasyonu'nda 10 ay kaldıktan sonra dünyaya döndü.

1994 Öğretmen Lisesi'ndeki bir kızın emniyet tarafından bekaret kontrolüne gönderilmesi kadınlar tarafından protesto edildi.

1999 Sırbistan, NATO'ya savaş ilan edip BM'ye bildirince, NATO üyesi Türkiye de bu ülkeyle resmen savaşa girmiş oldu.

2002 POP müziğinin sevilen ismi Esmeray, öldü.

2009 Muhsin Yazıcıoğlu dahil 6 kişinin bulunduğu helikopter düştü. 3 gün sonra ulaşılan helikopterde, hepsinin öldüğü belirtildi.