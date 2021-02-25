Tarihte Bugün (25 Şubat): Türkiye'de Türkçe'nin yasaklanması tepki çekti

1899- Reuters Ajansının (1851) kurucusu Baron Paul Julius Reuter 83 yaşında öldü.
1933- Fransız Vagon-Li (Yataklı Vagonlar) şirketinin Belçikalı müdürünün koyduğu Türkçe yasağına tepki gösterildi.
1943- Talat Paşa'nın Almanya'da tahnit edilen naaşı İstanbul'a getirildi. Aynı gün Hürriyeti Ebediye Tepesi'nde toprağa verildi.
1950- "Çoruh" ilinin adı "Artvin" olarak değiştirildi.
1980- Yurt dışındaki işçilerin 20 bin mark ödeyerek askerlikten muaf tutulmasını içeren bedelli askerlik tasarısı Meclis Bütçe Plan Komisyonu'nda değiştirilerek kabul edildi.
1986- Filipinler'de seçimler yapıldı. Muhalefet lideri Corazon Aquino başkan seçildi. Ferdinand Marcos ülkeyi terk etti.
1991- Irak, Kuveyt'ten çekilme kararını açıkladı.
1991- Varşova Paktı feshedildi.
1994- Almanya, RP'nin "Bosna'ya yardım" adı altında Almanya'ya gönderdiği paralar hakkında soruşturma başlattı.
1996- İş adamı Vehbi Koç Antalya'da öldü.
2009- Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay intihar etti.
2010- YÖK'ün kurucu başkanı ve Bilkent Üniversitesi Kurucusu Prof. Dr. İhsan Doğramacı vefat etti.
2010- Gazeteci Ahmet Vardar, 73 yaşında hayata gözlerini yumdu.
2013- Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi’nin 85. Oscar ödülleri töreninde en iyi film ödülünü "Argo" aldı.
2013- Güney Kore'nin ilk kadın Devlet Başkanı Park Geun-Hye, yemin ederek görevi Lee Myung-Bak'tan devraldı.
2015- ABD, Somali'deki iç savaş yüzünden 1991 yılında kapatılan büyükelçiliğine 24 yıl sonra atama yaptı.
2016- Rusya'nın Komi Cumhuriyeti'nde meydana gelen maden kazasında 31 madenci, 5 kurtarma görevlisi öldü.Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2021, 10:14