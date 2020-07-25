Tarihte Bugün (25 Temmuz): Yavuz'un çıktığı Osmanlı tarihinin en uzun seferi bitti

Dünya Bülteni / Tarih Servisi

GÜNÜN OLAYI

Osmanlı Tarihinin En Uzun Seferi Bitti (1518)

Yavuz Sultan Selim çıktığı Mısır Seferinden 25 Temmuz 1518 tarihinde tam iki yıl iki ay sonra İstanbul’a döndü. Bu sefer bu özelliği ile Osmanlı Tarihinin en uzun seferi olma özelliği taşımaktadır. Bu sefer Osmanlı topraklarını iki mislinden daha fazla genişletmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

CHP’nin Karşı Çıkmasına Rağmen Atatürk’ü Koruma Kanunu Çıkarıldı (1951)

Demokrat Parti iktidarı CHP’nin tüm itirazlarına rağmen 25 Temmuz 1951 tarihinde TBMM genel kurulundan 5816 sayılı Atatürk’ü Koruma Kanununu geçirmeyi başardılar. Kanuna son şeklini Alman hukukçu Ernest Hirsch vermişti. Tasarı daha önce ki oylamada TBMM’den geçmemişti.

Napolyon Kölemenleri Piramitler Savaşında Yendi (1798)

Memluk Devleti ortadan kaldırılmış Mısır Osmanlı Devletine bağlanmıştı. Ancak zaman içerisinde Mısır’da yaşayan Kölemenler tekrar güç kazandılar. Napolyon’un Mısır’a çıktığı dönemde de Kölemenler Mısır’da Osmanlı Devletinden daha etkiliydiler. Napolyon’a karşı koymak isteyen Kölemenler 25 Temmuz 1798 tarihinde yapılan Piramitler savaşını kaybettiler.

Mısır’a Gönderilen Ordu Napolyon’a Yenildi (1799)

Napolyon’un Cezzar Ahmet Paşa’ya Akka önünde yenilmesi, Osmanlı Devletini Mısır’ı geri almak için ümitlendirdi. Denizyolu ile Napolyon üzerine ordu gönderildi. Ancak bu ordu 25 Temmuz 1799 tarihinde ki savaşta başarılı olamadı.

Osmanlı Devleti Bulgaristan’dan Edirne’yi Geri Aldı (1913)

İkinci Balkan Savaşı’nın patlak vermesinin arkasından Osmanlı Devleti de Bulgaristan’a savaş ilan etti. Osmanlı orduları Bulgarların elindeki Edirne’yi almak için 19 Temmuz 1913’te harekete geçti. Edirne 25 Temmuz 1913 tarihinde Bulgarlardan geri alındı.

Naziler Avusturya Başbakanını Öldürdüler (1934)

Hitler Avusturya’yı Almanya topraklarına katmak istiyordu. Avusturya içerisinde Naziler yoğun bir faaliyete başladılar. Bir grup Nazi polis üniforması giyerek 25 Temmuz 1934 tarihinde başbakanlık binasını bastılar ve başbakan Dollfuss’ü öldürdüler. Arkasından Avusturya’da Nazi iktidarı kurulduğunu ilan ettilerse de yeterli destek olmadığı için başarısız oldular.

Dünyanın İlk Tüp Bebeği Doğdu (1978)

İngiltere’nin Manchester kentinde ki Oldham District Hastanesinde dünyanın ilk tüp bebeği 25 Temmuz 1978 tarihinde doğdu. İlk tüp bebeğin cinsiyeti kız idi.

Türbanlı Avukatları Baro’dan Çıkaran Baro Başkanı Öldürüldü (1995)

Gümüşhane Baro başkanı Ali Günday 25 Temmuz 1995 tarihinde 7 kurşun sıkılarak öldürüldü. Ali Günday türbanlı avukatların duruşmalara girmesini engellemiş ve barodan çıkarmış olması ile tanınıyordu.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1543- Kanuni Sultan Süleyman komutasındaki Osmanlı Ordusu, Estergon’daki (Gran) şiddetli çatışmaların ardından Avusturya Ordusunu yenilgiye uğrattı. Kuzey Macaristan’daki Estergon, Osmanlı yönetimine geçti.

1814- Robert Stevenson’un yaptığı lokomotif çalıştırıldı.

1909 Louis Blériot bir uçak ile ilk kez Manş Denizini aştı.

1920 Yunanistan, bütün Doğu Trakya'yı işgal etti.

1931 Cumhuriyet döneminin ilk basın yasası olan Matbuat Kanunu kabul edildi.

1933 Lev Troçki sığınmacı olarak Fransa’ya gitti.

1943 Benito Mussolini’nin iktidardan düşürülmesiyle faşizm İtalya’da yasadışı ilan edildi.

1950 Hükümet, Türk askerlerinin Kore’ye gönderilmesine karar verdi. İlk birlik, 17 Ekim’de Kore’ye ulaştı.

1951 Şair Nazım Hikmet Bakanlar Kurulu kararıyla Türk vatandaşlığından çıkarıldı.

1951 Atatürk'ü Koruma Kanunu Meclis’te kabul edildi.

1956- Andrea Doria adlı İtalyan gemisi, Atlas Okyanusu’nda bir İsveç şilebi ile çarpıştıktan sonra battı. 1706 yolcu taşıyan geminin geçirdiği kazada, 51 kişi öldü.

1957- Bursa’da askeri uçak, bir mahalleye düştü; 15 kişi öldü, 19 kişi yaralandı. Pilot Teğmen Ayhan Baysal şehit oldu.

1958 Sovyetler Birliği Türkiye’ye nota verdi: "Türkiye’nin Irak’a girmesi kötü sonuçlar doğurur."

1959 Türkiye Kerkük Türkmenleri için Irak’tan teminat istedi.

1967 Anayasa Mahkemesi sosyalizmin Anayasa’ya aykırı olmadığına karar verdi.

1967- Papa VI. Paulus, gayri resmi bir ziyaret için Türkiye’ye geldi. Papa, İstanbul’da Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay ve Başbakan Süleyman Demirel tarafından karşılandı. Meryemana Evi’ne de giden Papa’nın, Fener Rum Patriği Athenegoras’ı ziyaret etmesi, 913 yıldır süregelen Katolik-Ortodoks kiliseleri arasındaki dargınlığı sona erdirdi.

1974- Oyun yazarı İsmet Küntay 51 yaşında öldü.

1974- Kıbrıs ateşkes görüşmeleri, Cenevre’de başladı.

1975 Türkiye İncirlik dışındaki bütün ABD üslerine el koydu.

1978 Dünyanın ilk tüp bebeği Louise Brown doğdu.

1979- Yedikule’de Abdi İpekçi Spor Kompleksi’nin temeli atıldı.

1981 DİSK İlerici Deri-İş Sendikası Genel Başkanı Kenan Budak, polisler tarafından vurularak öldürüldü.

1984 Kozmonot Savitskaya, uzayda yürüyen ilk kadın oldu.

1987- Karikatürist, gazeteci Hüseyin Hulki Onaran, 81 yaşında öldü. Onaran, Akbaba, Varlık, Doğan Kardeş dergileri ile Cumhuriyet ve Akşam gazetelerinde çalıştı.

1990- Türkiye ile KKTC arasındaki pasaport uygulaması kaldırıldı.

1992 Irak Kürt liderleri Mesut Barzani ve Celal Talabani’ye diplomatik Türk pasaportu verildiği açıklandı.

1992- Dünyanın en büyük altıncı barajı Atatürk Barajı Hidroelektrik Santralının birinci ve ikinci üniteleri hizmete girdi.

1994 Ürdün Kralı Hüseyin ile İsrail Başbakanı İzak Rabin savaşı sona erdiren deklarasyonu imzaladılar.

1998- Burdur Cezaevi’nden bir süre önce firar eden organize suç örgütü elebaşı Kürşat Yılmaz, Bulgaristan’ın Başkenti Sofya yakınlarında yakalandı.

2000- Bir Concorde uçağı Paris’ten kalkışından kısa süre sonra düştü; 113 kişi öldü

2009 - IKBY'de meclis ve bölge başkanlık seçimleri yapıldı.

Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2020, 10:21