Tarihte bugün (26 ağustos): Sultan Alparslan Anadolu'nun kapılarını Türklere açtı

Tarih Servisi-Dünya Bülteni

GÜNÜN OLAYI

Sultan Alparslan Anadolu’nun Kapılarını Türklere Açtı (1071)

Bizans imparatoru Romen Diyojen Anadolu’ya yapılan Türk akınlarını kesin şekilde durdurmak istiyordu. Bu amaçla büyük bir ordu oluşturarak yola çıktı. Büyük Selçuklu Devleti hükümdarı Sultan Alparslan bu orduyu Malazgirt ovasında karşıladı. Sultan Alparslan’ın barış önerisi korktuğuna yorumlanarak kabul edilmedi.

Savaşın kaçınılmaz olduğunu gören Sultan Alparslan askerleri ile birlikte Cuma namazını kıldı ve onlara moral verici bir konuşma yaptı. Savaş Türk atlı birliklerinin saldırısı ile başladı. Bozkır taktiğine aldanan Bizanslılar ağır bir yenilgi aldılar hatta mağrur imparator Romen Diyojen esir düştü. Böylece Bizans’ın gücü kırılmış Anadolu’nun kapıları sonsuza dek Türklere açılmıştı. http://www.dunyabulteni.net/index.php?aType=haber&ArticleID=139327&q=malazgirt+sava%C5%9F%C4%B1

GÜNÜN KİŞİSİ

Sultan Alparslan (1029-1072)

Çağrı Bey’in oğlu olan Sultan Alparslan amcası Tuğrul Bey’in 1063 yılında varissiz ölmesi üzerine Büyük Selçuklu Devleti’nin ikinci büyük hükümdarı olarak ağabeyi Kavurt ile yaptığı taht mücadelesini kazanarak başa geçmiştir. Tuğrul Bey’in başlattığı Anadolu’nun fethi çalışmalarını hızlandırmış Ani ve Kars’ı ele geçirmiştir. En önemli hizmeti ise Malazgirt Savaşını kazanmasıdır. Sultan Alparslan 1072 yılında uğradığı bir saldırı sonucu şehit oldu. Sultan Alparslan’ın Malazgirt Savaşını kazanması Türk-İslam ve dünya tarihinin akışına büyük tesir etmiştir.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

IV.Murat Kardeşlerini Katlettirdi (1635)

Sultan IV.Murat şiddet ve baskı yoluyla tekrar devleti düze çıkarmıştı.Hatta devletin düzeni için ilk kez şeyhülislam idam ettiren padişah olarak da tarihe geçmişti. Otoritesi karşısında hiçbir pürüz istemiyordu. 26 Ağustos 1635’te kardeşleri Şehzade Süleyman (23) ve Şehzade Beyazıd’ı (20) idam ettirdi. Bu durum pek hoş karşılanmasa da kimse ses çıkaramadı. Arkasından şehzade Kasım’ı da idam ettirmesi ileri devletin başına ruhi sorunları olan Sultan İbrahim’in geçmesinin önünü açtı.

Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi (1789)

1789 Fransız İhtilali'nin hemen ardından, insan haklarını korumak amacıyla Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi yayımlandı. Bu bildiri Avrupa’daki ilk insan hakları bildirgesidir. 26 Ağustos 1789′da Fransa Ulusal Meclisi'nde kabul edildi. Daha sonra düzenlenen Fransız Anayasalarında ön söz olarak yer aldı. İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi bir önsöz ve 17 maddeden oluşmaktadır.

Osmanlı Bankası Baskını (1896)

1896 yılı 26 Ağustos günü Taşnak komitesi üyesi bir grup ermeni Osmanlı bankasını bastı. Teröristler bazı isteklerde bulunmuşlar, kabul edilmezse bankayı havaya uçurma tehdidi yaptılar. Sonuçta Banka Genel Müdürü Sir Edgar Vincent’in ve Rus Sefareti’nin de devreye girmesi ile sorun çözüldü. Sağ kalan 17 Eylemci,kendilerine verilen garanti sonrası gemi ile Fransa’nın Marsilya şehrine gittiler. Böylece eylem sona ermiş ancak bu olay Ermeniler ile Müslüman ahali arasında kanlı çatışmalara neden olmuştur.

Büyük Taarruz Başladı (1922)

Amacı Yunanlıları Anadolu’dan tamamen söküp atmak olan 26 Ağustos 1922 Cumartesi sabahı Başkomutan Mustafa Kemal düşmana taarruz emrini verdi. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, yanında Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa(Çakmak), Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa (İnönü) ile birlikte muharebeyi Kocatepe'den idare etti.Topçuların saat 5 ‘teki yoğun atışı ile Büyük Taarruz başladı. Topçu atışı ile başlayan taarruz piyadelerin hücumu ile devam etti. Taarruz gizli tutulmuştu hatta TBMM’ne taarruz o gün bildirildi. Taarruzun Malazgirt savaşı ile aynı güne denk gelmesi bir tesadüf müydü?

Türkiye İş Bankasının Kurulması (1924)

İzmir iktisat kongresinde alınan karar doğrultusunda Türkiye Cumhuriyetinin ilk özel bankası olan İş bankası kuruldu. Banka 1000000 TL sermaye ile kuruldu. Kurucusu Mustafa Kemal ilk genel müdürü Celal Bayar’dır.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

683-Medine saldırıya uğradı ve yağmalandı.

1071- Büyük Selçuklu hükümdarı Alparslan komutasındaki ordu, Bizans ordularını Malazgirt'te yendi. Malazgirt Zaferi ile Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı.

1877-Süleyman Paşa bütün gayretlerine rağmen Şipka Geçidini Ruslardan alamadı.

1920- ABD'de kadınlar ilk kez oy kullandı.

1922- Büyük Taarruz (Başkumandanlık Meydan Muharebesi) başladı.

1924- Türkiye İş Bankası kuruldu. İlk genel müdürü eski İktisat Vekili, Mübadele İmar ve İskan Bakanlığından ayrılan Celal (Bayar) Bey oldu. Türkiye İş Bankasının kuruluş sermayesi 1 milyon liraydı.

1926- İzmir suikasti davasının ikinci aşamasında yeni idam cezaları verildi.

1932- İzmir Fuarı açıldı.

1932- Türkiye’de ilk kez yapılan Büyükdere’deki yüzme yarışlarında İstanbul ekibi birinci oldu.

1936- İngiltere, -Süveyş Kanalı dışında- Mısır’a bağımsızlığını verdi.

1936- İlk sesli televizyon gösterimi BBC kanalından yapıldı.

1957- Transistörlü radyo piyasaya sürüldü. 1927’de yalnızca 7 olan radyo alıcısı sayısı, 1950’lerde 300 bini aştı.

1968- Ressam Cemal Tollu 69 yaşında öldü.

1972- Mizah dergisi ‘’Gırgır’’, Oğuz Aral yönetiminde yayınlanmaya başladı.

1972- Atlantik Okyanusu'nu uçakla geçen ilk pilot Charles Lindbergh öldü.

1986- Kamerun’da volkanik gölden çıkan karbondioksit ve hidrojen gazlarının karışımı sonucu 1500 kişi öldü.

1991- İstinye Tersanesi kapatıldı.

1997- Türkiye’nin ilk kadın seramik sanatçısı Füreya Koral, 87 yaşında öldü.

2002- Anıtkabir’de yeniden oluşturulan ‘’Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi’’ Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından açıldı.

2010- Rize'de meydana gelen sel ve heyelan nedeniyle 13 kişi öldü.

2015- 15. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Ramil Guliyev, dünya şampiyonasında erkekler 200 metrede finale yükselen ilk Türk atlet oldu.

2015- Güney Sudan Hükümeti, iç savaşı sona erdiren barış anlaşmasını imzaladı.

2016- İstanbul Boğazı'na inşa edilen "dünyanın en geniş köprüsü" Yavuz Sultan Selim Köprüsü, dünyadan çok sayıda liderin katılımıyla hizmete açıldı.

2016- Şırnak'ın Cizre ilçesinde polis kontrol noktasına PKK'lı teröristlerce bomba yüklü araçla yapılan saldırıda 11 polis şehit oldu, 78 kişi yaralandı.

2016- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal ve bazı eski MHP milletvekillerine ait olduğu öne sürülen görüntülerle ilgili soruşturma kapsamında, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de arasında bulunduğu 96 kişinin mal varlıklarına tedbir konuldu.

2017- Türkiye Erkek Sualtı Hokeyi Milli Takımı, Avrupa Şampiyonu oldu.

2018- Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri Papa Franciscus, katolik din adamlarının karıştığı cinsel istismar skandalları için özür diledi.