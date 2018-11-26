TARİHTE BUGÜN (26 Kasım): Kapalıçarşı, tarihinin en büyük yangınını yaşadı

Dünya Bülteni - Tarih Servisi

GÜNÜN OLAYI

Kapalıçarşı Tarihinin En Büyük Yangınını Yaşadı (1954)

Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılan Kapalıçarşı tarihi boyunca bir çok yangına maruz kalmıştır. Ancak 26 Kasım 1954’te yaşanan yangın bu yangınların en büyüğü olarak kabul edilir. Yangın yirmi sekiz günde söndürülebilmiştir. Bu yangında çarşının neredeyse tamamı yanmıştır. Yangının nedeni olarak elektrik kontağı gösterilmiştir.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Türkiye’nin İlk Şeker Fabrikası Alpullu’da Açıldı (1926)

1924 yılında kurulan İstanbul ve Trakya Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi’nin çalışmaları ile yapımına 1925 yılında başlanan Türkiye’nin ilk şeker fabrikası Alpullu Şeker Fabrikası 26 Kasım 1926’da açıldı. Fabrika Almanlar ve İtalyanlar tarafından yapıldı. Fabrikadaki üretim ise Macarlar tarafından gerçekleştiriliyordu.

Bazı Lakap ve Ünvanlar Kaldırıldı (1934)

Soyadı Kanununun kabulünden sonra TBMM’de 26 Kasım 1934 tarihinde kabul edilen 2590 sayılı kanun ile bazı lakap ve ünvanlar kaldırıldı. Efendi, bey , paşa, ağa bu kanunla kaldırılan lakap ve ünvanlardan bazılarıdır.

Merkezi Tosya-Ladik olan Büyük Bir Deprem Yaşandı (1943)

Merkezi Tosya-Ladik olarak gösterilen 26 Kasım 1943’te saat 22.20’de deprem büyük bir deprem yaşandı. Depremin şiddeti 7.2 olarak tespit edilmiştir. Ankara’ya kadar bütün çevre illerde hissedilen deprem de 2824 kişi hayatını kaybetmiştir. Bir çok ev yıkılmış ve hasar görmüştür.

İsrail İle İlişkiler İkinci Katip Seviyesine İndirildi (1980)

12 Eylül 1980 darbesi ile Türkiye’nin Ortadoğu politikasında bazı önemli değişiklikler yaşanmaya başlandı. Bu yeni politikada temel hedef Arap dünyası ile yakınlaşmaktı. Bunun ilk adımı 26 Kasım 1980’de atıldı ve İsrail ile diplomatik ilişkiler ikinci katip seviyesine indirilerek en düşük seviyeye çekildi. Türkiye 1956 İsrail’in Mısır’a saldırması üzerine bu ülkedeki elçisini geri çekmişti. Arap-İsrail savaşlarının başından itibaren İsrail ile soğuk olan ilişkiler böylece biraz daha alt seviyeye çekilerek Arap dünyasına sıcak mesaj verilmek istenmiştir.

Sesten Hızlı giden Concorde Uçakları Hizmetten Kaldırıldı (2003)

1969 Yılında Fransa’da üretimine başlanan Concorde uçakları 26 Kasım 2003’de hizmetten kaldırıldı. Sesten hızlı olan bu uçakların yapım maliyeti çok yüksekti. Ayrıca yakıt tüketimi ve bakım masrafları oldukça fazla idi. Son zamanlarda çeşitli kazalar yaşanması da onların hizmet dışı kalmalarında etkili olmuştur. Sadece 16 adet üretilmiş olan bu uçakların diğer yolcu uçaklarına göre yolcu kapasitesi de düşüktü.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1812- Napolyon Bonapart komutasındaki Fransız ordusu, büyük kayba uğrayarak Rusya topraklarını terk etmek zorunda kaldı.

1935- Afyon-Isparta demiryolu açıldı.

1947- Eski Milli Eğitim bakanlarından, köy enstitülerinin başlangıcı sayılan okulları kuran Saffet Arıkan öldü.

1986- Eski dışişleri bakanlarından Prof. Dr. Gündüz Ökçün öldü.

1993- Almanya, PKK’yı terör örgütü ilan ederek, bütün yan kuruluşlarıyla birlikte kapattı.

1996- Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Tansu Çiller, Susurluk kazasından söz ederken, ‘’Devlet uğruna kurşun atan da yiyen de şereflidir’’ dedi.

Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2018, 07:22