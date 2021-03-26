Tarihte bugün (26 Mart): Yahudiler Auschwitz kampına götürülmeye başlandı

1827- Besteci Ludwig Van Beethoven öldü.

1942- Naziler, Yahudileri Polonya'daki Auschwitz kampına götürmeye başladı.

1966- ABD Başkanı Johnson'un özel uçağıyla 2 Şubat'ta tedavi için götürüldüğü Washington'da komadan çıkamayan Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel, Ankara'ya getirildi.

1971- Güney Pakistan, Bangladeş adını alarak bağımsızlığını ilan etti. Doğu Pakistan'da iç savaş çıktı.

1971- Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, 12 Mart Muhtırası üzerine istifa eden Süleyman Demirel'in yerine başbakanlığa atanan Nihat Erim'in kabinesini onayladı.

1971- İstanbul'da iki kıta birleşti. Boğaz Köprüsü'nün 57. ünitesinin de yerine konulmasıyla kentin Asya ve Avrupa yakaları birbirine bağlandı.

1979- Mısır ile İsrail arasında savaş durumunu sona erdiren anlaşma, Washington'da, Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat ile İsrail Başbakanı Menahem Begin tarafından imzalandı. ABD Başkanı Jimmy Carter da tanık olarak anlaşmaya imza attı.

2012- Türkiye, Şam Büyükelçiliğinin bütün faaliyetlerini askıya aldı.

2015- Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap ülkeleri koalisyonu, Yemen'de ilerleyişini sürdüren Husilere karşı "Kararlılık Fırtınası" askeri operasyonu başlattı.

2015- İran'ın nükleer programına ilişkin müzakerelerin yeni turu, ay sonunda çerçeve anlaşmaya varılması hedefiyle ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ve İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif arasında İsviçre'nin Lozan kentinde başladı.

2016- İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden The Independent son kez basıldı. Son kağıt baskısıyla okuyucularına veda eden gazete, sadece internet üzerinden yayım yapma kararı aldı.