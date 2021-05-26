Tarihte bugün (26 Mayıs): II. Bayezid vefat etti
26 Mayıs 1512'de, oğlu Yavuz Sultan Selim'in tahttan indirdiği II. Bayezid, Dimetoka yakınlarında vefat etti.
1512- Oğlu Yavuz Sultan Selim'in tahttan indirdiği II. Bayezid, Dimetoka yakınlarında vefat etti.
1957- Abant'ta 7,1 büyüklüğündeki depremde 52 kişi hayatını kaybetti.
1992- Hakkari'nin Çukurca ilçesi Üzümlü köyü yakınlarındaki Jandarma Karakolu, bir grup teröristin saldırısına uğradı. Çatışmada 40 terörist öldürüldü.
1997- Susurluk'taki kazanın duruşmasında, kamyon şoförü Hasan Gökçe, 6 milyon 420 bin lira para cezası ile DYP Şanlıurfa Milletvekili Sedat Edip Bucak'ın ailesine 100 milyon lira manevi tazminat ödemeye mahkum edildi.
1999- Danıştay 8. Dairesi, başı açık görev yapmayı kabul etmeyen başörtülü memurların, "uyarı cezası" verilmeden işten çıkarılmasına karar verdi.
2003- Ukrayna Havayollarına ait uçak, Trabzon'un Maçka ilçesi yakınlarında düştü. İspanyol Barış Gücü askerlerini taşıyan uçakta 62 asker ile 13 kişilik mürettebat öldü.
2011- Sırbistan Cumhurbaşkanı Boris Tadiç, savaş suçlusu olarak aranan Ratko Mladiç'in yakalandığını açıkladı.
2013- Rusya'da 4 binden fazla şarkıcı, St. Petersburg'da açık havada bir saatlik bir konser vererek "Dünyanın En Büyük Korosu" rekorunu kırdı.
2016- Yunanistan'da, düşünceleri Platon ile birlikte Batı uygarlığının temeli olarak kabul edilen iki büyük filozoftan biri olan Aristo'nun mezarı, Halkidiki Yarımadası'ndaki Stagina bölgesinde bulundu.
2017- ABD'de federal bir temyiz mahkemesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Müslüman ülke vatandaşlarına yönelik vize ve ülkeye giriş yasağının yürürlüğü konulması talebini reddetti.
2019- Yeşilçam'ın usta oyuncusu Eşref Kolçak, uzun süredir tedavi gördüğü Bursa Gemlik Devlet Hastanesinde 92 yaşında hayatını kaybetti.