Tarihte bugün (26 Nisan): Çernobil patladı

1936- İlk Türk romancılarından Samipaşazade Sezai 76 yaşında İstanbul'da öldü.

1937- Adolf Hitler'in İspanya'da ayaklanan Falanjist güçlerin lideri Francisco Franco'ya gönderdiği uçaklar, Guernica'yı bombaladı.

1986- Sovyetler Birliği'ndeki Çernobil Nükleer Santrali'nde patlama oldu. 7 milyon kişinin zarar gördüğü patlama nedeniyle ortaya çıkan radyoaktif bulutlardan Türkiye de etkilendi.

1994- Güney Afrika'da ilk çok ırklı seçimler yapıldı. Oyların yüzde 62'sini alan Nelson Mandela liderliğindeki Afrika Ulusal Kongresi, seçimlerin galibi oldu.

2005- BM, CHP İstanbul Milletvekili Kemal Derviş'in BM Kalkınma Programı başkanlığına seçildiğini resmen açıkladı.

2006- "Haydar Haydar", "El Vurup Yaremi İncitme Tabip" gibi türküleriyle tanınan Türk halk müziği sanatçısı Ali Ekber Çiçek, 71 yaşında İstanbul'da hayatını kaybetti.

2011- Fenerbahçe Kulübü eski Başkanı Güven Sazak, 76 yaşında İstanbul'da vefat etti.

2012- Pakistan Başbakanı Yusuf Rıza Gilani, Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari hakkındaki bir soruşturmayı engellemekten suçlu bulundu.

2013- Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarında bir akıl hastanesinde çıkan yangında çoğu hasta 38 kişi hayatını kaybetti. Binadan yalnızca 3 kişi kaçmayı başardı.

2013 -Türkiye'nin ilk yerli mini haberleşme test uydusu "TÜRKSAT-3USAT" Çin'den fırlatıldı.

2015- KKTC'de yapılan cumhurbaşkanlığı seçimini, ikinci turda oyların yüzde 60,17'sini alan bağımsız aday Mustafa Akıncı kazandı. Derviş Eroğlu'nun oyları yüzde 39,83'te kaldı.

2016- Rusya tarafından yasa dışı ilhak edilen Kırım'da, Moskova yönetiminin görevlendirdiği mahkeme, Kırım Tatar Milli Meclisi'ni aşırıcı örgüt kapsamına alarak faaliyetlerini yasakladı.

2017- Ardahan'da inşaat alanında yapılan kazı sırasında bulunan özel oda şeklinde düzenlenmiş mezarda Rus işgali döneminde hayatını kaybettiği düşünülen ve üniformasıyla gömülen subayın, büyük bölümü çürümemiş cesedine ulaşıldı.

2017- Fransa, istihbarat servislerinin elde ettiği delillere dayanarak Beşşar Esed rejiminin İdlib'deki saldırıda sarin sinir gazı kullandığını açıkladı.

2018- Türk balesine sağladığı katkılarla tanınan Tenasüp Onad Öncel, Ankara'da 84 yaşında vefat etti.