Tarihte bugün (26 Ocak): CHP-Milli Selamet Partisi koalisyonu göreve başladı

1905- Güney Afrika Pretoria'da 3,106 kırat değerindeki dünyanın en büyük elması bulundu. Elmasa ''Cullinan'' adı verildi. 9 parçaya bölünen elmastan elde edilen ''Afrika'nın Büyük Yıldızı'' adındaki 530,2 kıratlık 74 yüzlü dünyanın en büyük pırlantası, Britanya tacına yerleştirildi.

1948- Milli Mücadele kahramanı ve siyaset adamı Kazım Karabekir Ankara'da 66 yaşında vefat etti.

1950- Hindistan'da cumhuriyet ilan edildi.

1974- Bülent Ecevit başkanlığında CHP-Milli Selamet Partisi koalisyon yönetimi göreve başladı.

1992- 12 Eylül'den sonraki ilk kez memur eylemi İstanbul'da yapıldı.

2000- İstanbul Devlet Konservatuvarının kurucusu Fuat Türkay İstanbul'da 93 yaşında vefat etti.

2008- Ergenekon soruşturması kapsamında gözaltına alınan emekli Tuğgeneral Veli Küçük, emekli Kurmay Albay Fikri Karadağ, Susurluk Davası hükümlüsü Sami Hoştan, avukat Kemal Kerinçsiz ile Türk Ortodoks Patrikhanesi Basın ve Halkla İlişkiler Sözcüsü Sevgi Erenerol'un da aralarında bulunduğu kişiler tutuklandı.

2013- Adana'da konuşlandırılan Patriot Hava Savunma Sistemleri harekat yeteneğini kazanarak, operasyonel hale geldi.

2013- Mısır'ın Port Said Stadyumu'ndaki futbol karşılaşmasında geçen sene Şubat ayında 74 kişinin ölmesinin ardından açılan davada, 21 sanık hakkında idam kararı verildi.

2014- Filipinler hükümetiyle isyancı Moro İslami Kurtuluş Cephesinin, ülkenin güneyinde yıllardır süren ve 10 binlerce kişinin öldüğü çatışmalara son vermeyi hedefleyen belge üzerinde anlaştığı bildirildi.

2015- Filipinler'in güneyinde güvenlik güçleriyle silahlı örgütler arasında çıkan çatışmada 50 polis öldü.

2016- İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 17 yıl aradan sonra ilk defa Katolik dünyasının merkezi Vatikan'ı ziyaret etti.

Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2021, 09:49