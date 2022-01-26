Tarihte bugün (26 Ocak): Hindistan'da cumhuriyet ilan edildi

1905- Güney Afrika Pretoria'da 3,106 kırat değerindeki dünyanın en büyük elması bulundu. Elmasa "Cullinan" adı verildi. 9 parçaya bölünen elmastan elde edilen "Afrika'nın Büyük Yıldızı" adındaki 530,2 kıratlık 74 yüzlü dünyanın en büyük pırlantası, Britanya tacına yerleştirildi.

1948- Milli Mücadele kahramanı ve siyaset adamı Kazım Karabekir Ankara'da 66 yaşında yaşamını yitirdi.

1950- Hindistan'da cumhuriyet ilan edildi.

1974- Bülent Ecevit başkanlığında CHP-Milli Selamet Partisi koalisyon hükümeti göreve başladı.

1992- 12 Eylül'den sonraki ilk memur eylemi İstanbul'da yapıldı.

2000- İstanbul Devlet Konservatuvarının kurucusu Fuat Türkay İstanbul'da 93 yaşında vefat etti.

2008- Ergenekon soruşturması kapsamında gözaltına alınan emekli Tuğgeneral Veli Küçük, emekli Kurmay Albay Fikri Karadağ, Susurluk Davası hükümlüsü Sami Hoştan, avukat Kemal Kerinçsiz ile Türk Ortodoks Patrikhanesi Basın ve Halkla İlişkiler Sözcüsü Sevgi Erenerol'un da aralarında bulunduğu kişiler tutuklandı.

2013- Adana'da konuşlandırılan Patriot Hava Savunma Sistemleri harekat yeteneğini kazanarak, operasyonel hale geldi.

2013- Mısır'ın Port Said Stadyumu'ndaki futbol karşılaşmasında önceki sene 74 kişinin ölmesinin ardından açılan davada, 21 sanık hakkında idam kararı verildi.

2014- Filipinler hükümetiyle isyancı Moro İslami Kurtuluş Cephesinin, ülkenin güneyinde yıllardır süren ve 10 binlerce kişinin yaşamını yitirdiği çatışmalara son vermeyi hedefleyen belge üzerinde anlaştığı bildirildi.

2015- Filipinler'in güneyinde güvenlik güçleriyle silahlı örgütler arasında çıkan çatışmada 50 polis öldü.

2016- İran Cumhurbaşkanı, 17 yıl aradan sonra ilk defa Katolik dünyasının merkezi Vatikan'ı ziyaret etti. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Katolik aleminin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus ile bir araya geldi.

2016- "Tahşiyecilere Kumpas" davası kapsamında tutuklu bulunan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'ye ilişkin ana soruşturması kapsamında da tutuklandı.

2017- Yunanistan Yüksek Mahkemesi, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan 8 darbeci askerin Türkiye'ye iade edilmemeleri yönünde karar verdi.

2018- ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Türkiye'nin Afrin operasyonuyla ilgili açıklama yaparken, bölgedeki PYD/PKK unsurları için "YPG" yerine doğrudan "PKK" ifadesini kullandı.

2020- Amerikalı ünlü basketbolcu Kobe Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gianna, California'da geçirdikleri helikopter kazasında hayatını kaybetti. Kazada 7 kişi daha yaşamını yitirdi.

2020- Türkiye'nin ilk profesyonel milli boksörü "Demir Yumruk" lakaplı Garbis Zakaryan, 90 yaşında İstanbul'da vefat etti.