Tarihte bugün (26 Şubat): ABD, Vietnam Kurtuluş Cephesi'ne saldırdı

1618- Sultan Birinci Mustafa tahttan indirildi ve yerine İkinci Osman padişah oldu.

1848- Fransa'da "İkinci Cumhuriyet" ilan edildi.

1925- Fransızların yönetiminde bulunan Tütün rejisinin (tekelinin) 1 Mart 1925'ten itibaren lağvedildiğine ilişkin yasa Türkiye'de kabul edildi.

1934- İstanbul Belediyesi, evlerin bazılarında görülen "kafes"lerin (cumbaların) kaldırılmasını kararlaştırdı.

1936- Fatih-Harbiye tramvayı Beyoğlu'nda devrildi, 2 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.

1961- Türk aydınlanmasının öncülerinden, eski Milli Eğitim bakanlarından öğretmen, yazar Hasan Ali Yücel, İstanbul'da 64 yaşında öldü.

1967- ABD, 25 bin askerle Vietnam Kurtuluş Cephesi'ne karşı saldırıya geçti.

1976- Türkiye ile ABD arasında "Savunma İş Birliği Anlaşması" imzalandı.

1985- Tarık Akan "Pehlivan" filmindeki rolüyle Berlin Film Festivali'nde ''Jüri Özel Ödülü''ne layık görüldü.

1992- Dağlık Karabağ'ın Hocalı kasabasında, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 613 kişi, Ermeni güçlerince katledildi.

1994- Edebiyatçı-yazar, gazeteci Tarık Buğra 76 yaşında vefat etti.

1997- Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in, Başbakan ve Refah Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan'a, rejim konusunda endişelerini dile getiren bir mektup gönderdiği belirtildi.

1998- Nutuk, Rumca'ya çevrildi.

1999- İran'da 1979 İslam Devrimi'nden sonra ilk belediye seçimleri yapıldı.

2004- Makedonya Cumhurbaşkanı Boris Traykovski ile beraberindekilerden 8 kişi uçak kazasında öldü. Traykovski'nin yerine 12 Mayıs’ta Branko Çırvenkovski geçti.

2012- CHP, iki günde iki kurultay yaptı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısıyla toplanan 16. Olağanüstü Kurultay'da tüzük değişikliği kabul edildi, ertesi gün ise 362 delegenin imzasıyla toplanan 17. Olağanüstü Kurultay'da, tüzük değişikliği istemleri reddedildi. Bu kurultay 2 saat sürdü ve CHP tarihindeki en kısa kurultay oldu.

2013- Türkiye'de 270 metre ile en yüksek, dünyada ise üçüncü sırada yer alan Yusufeli Barajı'nın temeli atıldı.