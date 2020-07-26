Tarihte Bugün (26 Temmuz): Nasır Süveyş Kanalını millileştirdi

Dünya Bülteni - Tarih Dosyası

GÜNÜN OLAYI

Nasır Süveyş Kanalını Millileştirdi (1956)

Arap dünyasının liderliğine oynayan Mısır Devlet Başkanı Cemal Abdünnasır Batı dünyasından gerekli ilgiyi göremediği için her geçen gün uzaklaşıyordu. Son olarak 26 Temmuz 1956 tarihinde Süveyş Kanalını millileştirdiğini ilan etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Süleyman Paşa Şipka Geçidine Yetişti (1877)

Süleyman Paşa 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşında Rusların güneye sarkmasını engellemek için Adriyatik Denizinde 25 bin askerini donanma gemilerine bindirerek hızla 26 Temmuz 1877 tarihinde Şipka Geçidi’nin güney kıyılarına geldi. Rusların eline geçmiş olan stratejik önemi fazla olan Şipka Geçidini ele geçirmek için çok çalışmasına rağmen başarılı olamadı.

Balıkesir’de Hareket-i Milliye Kongresi toplandı (1919)

Erzurum Kongresi'nden üç gün sonra 26 Temmuz 1919 tarihinde Balıkesir Kongresi toplandı. Balıkesir, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Gönen, Balya, Sındırgı, Akhisar, Kırkağaç kazaları ile Fırt, Kepsut, Giresun, Şamlı, İvrindi, Bigadiç ve Konakpınarı nahiyelerinden 48 üye katıldı. Hacim Muhittin Bey başkanlığın da ki kongrede 29 karar alındı.

İngiltere’de Churchill Hükümeti Seçimleri Kaybetti (1945)

İngiltere’de 26 Temmuz 1945 tarihinde yapılan genel seçimlerde Cuhuchill liderliğinde ki iktidar partisi Muhafazakar Parti büyük bir seçim yenilgisi aldı. Clement Attle önderliğinde ki İşçi Partisi galibiyet ile çıktı. Başbakan Churchill Kral VI.George’ye istifasını sundu.

Türkiye’de İlk Petrol Bulundu (1951)

Türkiye’de ilk petrol Raman Dağı yöresinde 26 Temmuz 1951 tarihinde bulundu. Yöredeki petrolün değerlendirmesine yönelik ilk proje 1953 yılında hazırlandı. İlk tesislerin ABD menşeili bir şirket tarafından yapılacağı duyurulmuştu.

Arjantin’in Unutulmaz Kişiliklerinden Eva Peron Genç Yaşta Öldü (1952)

Arjantin Devlet Başkanı Juan Peron’un ikinci eşi olan ve Arjantin halkı tarafından çok sevilen Evita lakaplı Eva Peron 26 Temmuz 1952 tarihinde yakalandığı kanser hastalığından kurtulamayarak öldü.

Kral Faruk İtalya’ya Sığındı (1952)

Mısır’da gerçekleştirilen darbenin arkasından tahtından indirilen Kral Faruk 26 Temmuz 1952 tarihinde ülkesini terk ederek İtalya’nın Napoli kentine gitti.

Castro’nun Başarısız 26 Temmuz Hareketi (1953)

Küba’da Fidel Castro liderliğindeki isyancılar yaklaşık 100 kişilik bir grupla isyan başlatarak 26 Temmuz 1953 tarihinde Moncada Kışlasına saldırdılar. Ancak isyan hareketi başarıya ulaşamadığı gibi Fidel Castro dahil isyancı liderler yakalandı ve cezalandırıldılar. Fidel Castro hareketine daha sonra bu girişimin tarihini vererek 26 Temmuz Hareketi olarak adlandırmıştır.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1552 Temeşvar kalesi Osmanlı ordusu tarafından fethedildi.

1891 Fransa Tahiti’yi ilhak etti.

1919 30 Temmuz’a kadar sürecek olan Balıkesir Kongresi başladı.

1923- İskoç mühendis John Logie Baird, ilk mekanik televizyonun patentini aldı. 1926’da, Londra’daki Kraliyet

Enstitüsünde televizyon gösterisi düzenleyen Logie; okyanus aşırı ilk televizyon yayınını da gerçekleştirdi.

1928- Türkçülük hareketinin önde gelen isimlerinden Tunalı Hilmi Bey öldü.

1933 Adolf Hitler, görme, duyma gibi sorunları olan engelli Almanların kısırlaştırılacağını açıkladı.

1951 Türkiye'deki ilk petrol, Raman dağı yöresinde bulundu.

1952- Arjantin Başkanı Juan Peron’un eşi Eva Peron kanserden öldü.

1953 Küba devrimi başladı. Devrimcilerin lideri Castro tutuklandı.

1967- Tunceli’nin Pülümür ilçesinde 6.0 büyüklüğündeki depremde 95 kişi öldü, 127 kişi yaralandı.

1974 Yedi yıl süren askeri rejimden sonra, Yunanistan'da Karamanlis'in başbakanlığında sivil hükümet kuruldu.

1978- Besteci ve orkestra şefi Hasan Ferit Alnar, 72 yaşında Ankara’da öldü.

1982- Eserleri arasında Etnoğrafya Müzesi ve Türk Ocağı binası bulunan Mimar Arif Hikmet Koyunoğlu 94 yaşında öldü.

1986- Oyun ve senaryo yazarı Sadık Şendil İstanbul’da öldü.

1993- Şair, yazar İbrahim Minnetoğlu İstanbul’da 73 yaşında öldü.

1995 İstanbul Altın Borsası açıldı.

2004 Tiyatro sanatçısı Kamran Usluer, öldü.

2004- ‘’Gırgır’’ dergisinin kurucusu, Karikatürist Oğuz Aral, 68 yaşında Bodrum’da öldü.