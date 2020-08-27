Tarihte Bugün (27 Ağustos): Hicaz Demiryolu açıldı

Tarih Dosyası/ Dünya Bülteni

GÜNÜN OLAYI

Şam-Medine Demiryolu’nun Açılması (1908)

Hicaz demiryolu hattı II.Abdülhamit’in gerçekleşmesi imkansız görülen en büyük projelerinden biri idi. II. Abdülhamit Hicaz demiryolu hattı için ilk bağışı kendisi yaparak tüm İslam dünyasını kapsayan bir yardım kampanyası başlattı. İslâm dünyasınca yapılan bu yardımların tek elde toplanması için, “Hicaz Şimendifer Hattı İanesi” kuruldu.(1900)Sadece Osmanlı Müslüman vatandaşları değil bütün İslam dünyası kampanyaya büyük ilgi gösterdi ve fedakar bağışlar yapıldı.

Demiryolu inşaatına, 1903 yılı Ekim’inde başlandı. Görevli işçiler, askerler ,subaylar sıcak, susuzluk, eşkıya saldırıları gibi olumsuzluklara karşı büyük fedakarlıklar göstererek çalıştılar.1908’de Medine’ye ulaşıldı. II. Abdülhamit büyük bir incelik örneği göstermiş ve kutsal topraklarda gürültülü çalışılmamasını (amaç Hz. Muhammed’in yüce ruhaniyetini rahatsız etmemek) istemiştir. Bunun için rayların altına keçe döşenerek çalışmalar devam ettirildi. Çalışmalar süresince bölgede sesiz lokomotifler kullanılmaya özen gösterildi. İlk trenin törenle 27 Ağustos 1908’de Şam’dan yola çıkmasıyla Şam-Medine hattı açıldı. Hattın bu kadar kısa sürede bitmesi batı dünyasında şaşkınlığa yol açmıştır.

GÜNÜN KİŞİSİ

Teşkilat-ı Mahsusa Liderlerinden Kuşçubaşı Hacı Selim Sami (1877-1927)

Sultan Abdülaziz’in Kuşçubaşısı Mustafa Nuri Bey’in oğludur. Çerkez asıllı olup anne tarafından Sultan Sencer’e dayanmaktadır. Teşkilat-ı Mahsusa Lideri Eşref Sencer Kuşçubaşı’nın kardeşidir. İyi bir gerilla önderi olarak yetişmiştir. Enver Paşa’ya olan yakınlığı ile bilinir. Enver Paşa ölünceye kadar yanından ayrılmamıştır. Teşkilatı Mahsusa’nın önemli adamlarındandır. Balkan Savaşlarında Edirne’nin geri alınmasında ve Bulgar çetelerinin imhasında büyük hizmetleri vardır.Hindistan, Afganistan ve Orta Asya bölgesinde Türkçülük ve İslamcılık çalışmaları yapmıştır. Kuşcubaşı Hacı Sami ve dört arkadaşı Keşmir üzerinden Pamir dağlarını aşarak Batı Türkistan'a sızdı. 1916'daki, Ruslara büyük kayıplar verdiren Yedi-Su İsyanları'nda önemli rol oynadı. Kendisi 1924’te hazırlanan 150’likler listesinde olduğu için yurt dışına sürgün edilmiştir.27 Ağustos 1927’de gizlice Sisam adasından yurda girmeye çalışırken Karaburun bölgesinde öldürüldü.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Kamaniçe Alındı (1672)

IV.Mehmet meşhur sadrazamı Köprülü Fazıl Ahmet Paşa ile 1672’de Lehistan Seferine çıktı.27 Ağustos 1672’de Kamaniçe kalesi teslim alındı.Hükümdar savaşı izlemiş ve teslim alınan şehri gezdikten sonra Edirne’ye dönmüştür.

Olaş Meydan Muharebesi (1696)

Sultan II. Mustafa II. Viyana kuşatması ile başlayan kötü gidişata son verip devleti tekrar eski kudretli günlerine döndürmek istiyordu. Hatta bu amaçla bizzat ordunun başına geçip seferlere katılıyordu. Almanlar üzerine yaptığı seferde Alman ordusunu 27 Ağustos 1696’da Olaş Meydan Muharebesinde tekrar bozguna uğrattı.

Dünya Barşı İçin Kellog Paktı İmzalandı (1928)

ABD Dış İşleri Bakanı Kellogg’un önderlik etmesi nedeniyle, onun ismiyle anılan Kellog Paktı 27 Ağustos 1928 tarihinde imzalandı. Dünya barışını korumayı amaçlayan bu pakt, savunma amaçlı olmayan her türlü savaşı yasadışı ilan ediyordu.

Bediüzzaman Said Nursi’nin Zorunlu Emirdağ İkameti (1944)

Eserleri nedeniyle sürekli kovuşturma geçiren Bediüzzaman Sait Nursi Ankara hükümeti tarafından 27 Ağustos 1944 tarihinden itibaren Afyon Emirdağ’da zorunlu ikamete tabi tutuldu. Hatta kaydı da Emirdağ nüfusuna alındı.

DİĞER ÖNEMLİ OLAYLAR

598- Hazreti Ali doğdu.

1389 I. Murat, Sırp'lara karşı Kosova Savaşını kazandı. Savaş alanını dolaşırken, Miloş Obiliç'in hançer darbesiyle öldü.

1783- Mongolfier Kardeşler, hidrojen gazıyla doldurdukları ilk balonu uçurdular.

1859 Dünyanın ilk petrol kuyusu ABD’de açıldı.

1892- New York Metropolitan opera binası yandı.

1922 Atatürk'e söz verdiği halde Çiğiltepe'yi yarım saat içinde alamayan Albay Reşat Çiğiltepe, intihar etti.

1922- Türk ordusu, Yunan işgalindeki Afyonkarahisar'ı kurtardı.

1925- Mustafa Kemal Paşa, sivil elbisesi ve ‘’panama şapka’’ ile İnebolu Türkocağı’nda ünlü ‘’şapka nutku’’nu verdi. ‘’Şapka giyilmesine ilişkin kanun’’ da 25 Kasım 1925’te kabul edildi.

1927 Atatürk'e suikast için Sisam'dan gelen Hacı Sami ölü, arkadaşları yaralı ele geçirildi.

1942-Başbakan Şükrü Saraçoğlu Alman Büyükelçi Von Papen’e II.Dünya Savaşı konusunda kesinlikle tarafsız kalacaklarını ifade etti.

1945 Varisleri Sultan II. Abdülhamit’in miras davasını kazandı. II. Abdülhamit’in mirası 400 milyon dolardı.

1947- Cezayir, Fransa’dan bağımsızlığını istedi.

1950- BBC kanalı, ilk deniz aşırı yayınını Fransa’ya yaptı.

1958 İlk stereo plaklar piyasaya çıktı.

1959 SSCB'ne ait uzay aracı, içinde iki köpekle uzaya fırlatıldı.

1964- Türkiye’deki ilk Amerika aleyhtarı gösteri, ABD’nin Kıbrıs konusundaki tutumu nedeniyle Ankara’da yapıldı.

1975-Etiyopya’nın son İmparatoru Haile Selassie öldü.

1975- İlk maçını işgal ordularına karşı oynayan Fenerbahçeli futbolcu ve kulüp başkanı Dr. İsmet Uluğ öldü.

1979- Hindistan’ın son genel valisi Lord Louis Mountbatten, İrlanda açıklarında demirli bulunan yatına IRA (İrlanda Cumhuriyet Ordusu) tarafından yerleştirilen bombanın patlamasıyla öldü.

1979- Ney ustası Aka Gündüz Kutbay İstanbul’da öldü.

1994- 171 kişiyle iniş yapan THY uçağı, pistten savrulup Florya yolunu geçti, tren raylarına bir metre kala kayaya çarparak durdu.

2002 Tokyo'da bir mahkeme, Japonya'nın II. Dünya Savaşı'nda ve öncesinde biyolojik silah kullandığını kabul etti.

2003 Mars'ın Dünya'ya yakın geçişi 60 bin yıl sonra tekrarlandı.

2007 Yunanistan'daki orman yangınında 62 kişi öldü. Yunanistan'daki orman yangınları kontrol altına alınamadı ve olağanüstü hâl ilan edildi.

2008 Sinema sanatçısı Orhan Günşiray, öldü.

2015- Avusturya'nın Burgenland eyaletinde, bir kamyonet içerisinde havasızlıktan ölmüş 71 sığınmacının cesedi bulundu.

2015- 2014-15 sezonunda "Avrupa'da Yılın En İyi Futbolcusu Ödülü"nü, Barcelona'nın Arjantinli oyuncusu Lionel Messi kazandı.

2016- FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu'nun dışişleri bakanlığı döneminde özel kalem müdürü olan ve 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün dış politika başdanışmanlığını yapan eski Büyükelçi Gürcan Balık ile görevden alınan büyükelçiler Ali Fındık ve Tuncay Babalı tutuklandı.

2016- Kadın emniyet personelinin, şapka, kep veya örgü bere altında, yüzünü kapatmayacak şekilde başına üniforma renginde desensiz giysiler takabilmesine ilişkin yönetmelik yürürlüğe girdi.

2017- 20 Yaş Altı İşitme Engelliler Kadın Basketbol Milli Takımı, namağlup Avrupa şampiyonu oldu.

2019- NASA, dünyayla çok daha az irtibat kurularak derin uzay seyahatine olanak tanıyacak Derin Uzay Atomik Saati'ni çalıştırdı.

Güncelleme Tarihi: 27 Ağustos 2020, 11:38