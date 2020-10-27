Tarihte Bugün (27 Ekim): Paris'te ayrımcılığa karşı isyan çıktı

Tarih Dosyası / Dünya Bülteni

GÜNÜN OLAYI

Paris Sokakları Alev Alev Yandı (2005)

Paris’te kimlik kontrolü yapan polisten kaçan üç Müslüman çocuktan ikisi sığındıkları yüksek gerilim trafosunda elektrik çarpması sonucu öldüler. Bu olay Paris’te ayaklanmaya sebeb oldu. Arkasından bir camiye gaz bombası atılması ve zamanın Fransa İçişleri Bakanı Nicolas Sarkozy’nin olaylara karışanları “ayaktakımı” olarak nitelemesi olayları büyüttü. Ayaklanmacılar önlerine gelen her şeyi ateşe verdiler. Olaylar uzun süre kontrol altına alınamadı. İki haftalık bir süre içerisinde yaklaşık 9000 araç ve bir çok kamu binası yaşları 12-25 arası değişen gençler tarafından yakıldı. Öfkenin en büyük sebebi Fransız hükümeti ve kamuoyunun yabancılara özelliklede Müslümanlara karşı takındığı ayrılıkçı tutumdu.

GÜNÜN KİŞİSİ

Ünlü Gökbilimci Ve Devlet Adamı Uluğ Bey (1393-1449)

Timur’un torunu ünlü matematikçi, astronom ve devlet adamı Uluğ Bey Timur Devletinin dördüncü hükümdarıydı. Kendi oğlunun çıkarmış olduğu bir isyan sırasında 27 Ekim 1449’da öldürüldü. Uluğ Bey zamanında Semerkant Türk-İslam Kültürünün merkezi haline gelmişti. Semerkant’ta kurduğu rasathane ile gökcisimleri ve hareketleri hakkında önemli bilgiler tespit etmişti. Tespit ettiği bilgileri topladığı eseri uzun süre doğu ve batı okullarında okutulan önemli eserler arasında yer almıştır. Kadızade ve Ali Kuşçu onun Semerkant’taki rasathanesi ve medresesinde ünlü olmuşlardır.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Osmanlı-Lehistan Savaşı Sona Erdi (1676)

Bucaş Antlaşması Lehistan Meclisi tarafından reddelince Osmanlı-Lehistan savaşları yeniden başladı. Padişah IV. Mehmet ikinci Lehistan seferine çıktı. Sonunda Osmanlı Devleti ile Lehistan arasında 27 Ekim 1676’daZorawno Antlaşması imzalandı. Lehistan padişaha tabi olma maddesi iptal edilmesi şartı ile Osmanlı Devletinin aldığı yerleri kabul ediyordu.

Liman Von Sanders’le Sözleşme İmzalandı (1913)

Osmanlı Devleti ordusunun eğitim ve düzeni için 19. Yüzyılda zaman zaman Prusya’dan subay ve teknisyen getirtiyordu.Bu durum Almanya kurulduktan sonra da artarak devam etti. Almanya’da bu sayede Osmanlı Devleti ile yakınlaşmaya çalışıyordu. Almanya Osmanlı Devletine Liman Von Sanders başkanlığında yeni bir askeri heyet gönderme kararı aldı. Bunun üzerine Osmanlı Devleti bu askeri heyetin görev ve yetkileri ile ilgili olarak 27 Ekim 1913’te Liman Von Sanders ile bir sözleşme imzaladı.

SSCB’nin Macarları Yatıştırma Çabaları (1956)

Macar Milli Ayaklanmasına müdahale eden SSCB halkı yatıştırmak için halka yakın isimlerden 27 Ekim 1956’da yeni bir kabine oluşturuldu. Ancak bu durum halkı yumuşatmaya yetmedi. Milliyetçiler ülkede kontrolü ele geçirmeye çalışıyorlardı.

SSCB Türkiye’deki Jüpiter Füzelerinin Sökülmesini İstedi(1962)

SSCB ile ABD arasındaki Küba Krizi sırasında ABD’nin kararlılığını gören SSCB yumuşamaya başladı. Bunun sonucunda SSCB 27 Ekim 1962’de Küba’daki Sovyet füzelerini sökebileceğini karşılık olarak da ABD’nin Türkiye’deki Jüpiter füzelerinin sökülmesini istedi.

Demokrat Parti Yine Seçimin Galibi Oldu (1957)

27 Ekim 1957’de yapılan genel seçimlerde DP 419 milletvekilliği alarak seçimin galibi oldu. CHP 173 milletvekili ile yine muhalefette kaldı. DP’den ayrılarak kurulan Hürriyet Partisi ancak 4 milletvekili çıkarabilmişti.

147 Öğretim Üyesi Görevden Alındı (1960)

Milli Birlik Komitesinin 27 Ekim 1960’da çıkardığı 114 sayılı kanun ile çeşitli üniversiterden 147 akademik personel görevden uzaklaştırıldı.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1492- Kristof Kolomb Küba’yı keşfetti ve İspanya adına el koydu.

1913- Mustafa Kemal, Sofya Ataşemiliterliği’ne atandı.

1922- Müttefikler Ankara ve İstanbul hükümetlerine Lozan’da konferans toplanması çağrısı yaptı.

1960- Milli Birlik Komitesi, 147 profesör, doçent ve asistanı görevden aldı.

1975- Paris Büyükelçisi İsmail Erez ve şoförü, Ermeni teröristler tarafından öldürüldü.

1978- Nobel Barış Ödülü’nü Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat ve İsrail Başbakanı Menahem Begin paylaştı.

1982- Çin, nüfusunun 1 milyarı aştığını açıkladı.

1992- Türk Silahlı Kuvvetleri’nin teröristlere karşı Hantur Dağı’nda başlattığı harekatta 100 terörist öldürüldü.

1996- Yeni Trafik Kanunu yürürlüğe girdi.

1998 - Gerhard Schröder, Almanya başbakanı seçildi.

1999- Parlamento oturumu sırasında otomatik silahlı kişilerce yapılan saldırıda Ermenistan Başbakanı Vazgen Sarkisyan ve 8 üst düzey yetkili öldü.

2005- Tiyatro sanatçısı 48 yaşındaki Şefik Kıran, Bakırköy'de oturduğu apartmanın boşluğunda ölü bulundu.

2006- Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Milletvekili Seçimi Kanunu'nda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Yasa'yı onayladı. Milletvekili seçilme yaşı 30'dan 25'e indirildi.

2006- Karikatürist Semih Balcıoğlu, 78 yaşında vefat etti.

2008 - Türksat 3A Uydusu devreye girdi.

2010- Eski Arjantin Devlet Başkanı Nestor Kirchner, 60 yaşında öldü.

2013- Formula-1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 16. yarışı Hindistan Grand Prix'sinde bu yılki 10. galibiyetini kazanan Red Bull-Renault'nun Alman pilotu Sebastian Vettel, sezonun bitimine 3 yarış kala üst üste 4. şampiyonluğunu ilan etti.

2016- BM, Irak'ta terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonunun onuncu gününde 10 bin 500'den fazla kişinin yerinden edildiğini açıkladı.

2017- İspanya'nın Katalonya özerk yönetimi parlamentosu tek taraflı bağımsızlık ilan etti.

2017- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Sahil Güvenlik Komutanlığındaki eylemlere ilişkin görülen ve 28 kişinin yargılandığı davada ikisi ağırlaştırılmış olmak üzere 25 sanığa müebbet hapis cezası verildi. Sanıklardan 3'ünün beraat ettiği davada eski Sahil Güvenlik Komutanı Hakan Üstem müebbet hapisle cezalandırıldı.

2018- Bursa'nın Yıldırım Belediyesince Cumhuriyet'in ilanının 95'inci yıl dönümünü dolayısıyla hayata geçirilen proje kapsamında 1923 kadın 20 milyon ilmekten oluşan Türk bayrağı hazırladı.