TARİHTE BUGÜN (27 Kasım): Türkiye Kore'de BM kuvvetlerini kurtardı

Tarih Dosyası/ Dünya Bülteni

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Türk Ordusu Kunuri Savaşında BM Kuvvetlerini Kurtardı (1950)

Kore Savaşında yer alan Türk kuvvetleri 27 Kasım 1950’de Çin askerlerine karşı yaptığı savunma ile BM Kuvvetlerine geri çekilme için gerekli zamanı kazandırdı.

Papa Urban Haçlı Seferi Çağrısı Yaptı (1095)

Papa II.Urban Fransa’nın Clermont şehrinde 27 Kasım 1095 din adamlarına ve halka yönelik konuşmasında Hırıstiyanlarca kutsal yerlerin Müslümanlardan alınması için Haçlı Seferi çağrısında bulundu. Böylece iki yüz yıl sürecek olan Haçlı Seferleri döneminin ilk ciddi adımı atılmış oldu.

İngiliz Donanması İskenderiye Önlerine Geldi (1840)

Mehmet Ali Paşa Londra Antlaşmasının şartlarını kabul etmek istemedi. Ancak Avrupa ülkeleri tarafından yalnız bırakıldı. Hatta İngiliz donanmasına ait bir filo 27 Kasım 1840’da İskenderiye önlerine geldi. Mehmet Ali Paşa İngiltere’nin baskısına boyun eğdi.

Konya-Bağdat-Basra Demiryolu Yapım Hakkı Almanlara Verildi (1899)

Alman İmparatoru II.Wilhelm’in 1898 İstanbul ziyareti ile Almanya-Osmanlı ilişkileri iyice gelişmişti.Bunun sonrasında yapılması düşünülen Konya-Bağdat-Basra Demiryolu yapım hakkı 27 Kasım 1899’da Almanlara verildi. Zamanın büyük Avrupa devletleri bu yolun yapımını almak için epeyce çalışmışlardı.

Bulgaristan İle Neuilly Antlaşması İmzalandı (1919)

I.Dünya Savaşında İttifak Devletleri safında yer almış olan Bulgaristan’da yenilerek teslim olmuştu.İtilaf devletleri ile Bulgaristan arasında 27 Kasım 1919’da Neuilly Antlaşması imzalandı. Bu antlaşma ile Bulgaristan bir kısım Balkan topraklarını kaybetti ve Ege Denizinden uzaklaştı.

SSCB Berlin İçin Nota Verdi (1958)

SSCB savaş bitmesine rağmen on üç yıldır Berlin’de bulunan ABD, İngiltere ve Fransa askerlerinin çekilmesini isteyen bir notayı ilgili devletlere 27 Kasım 1958’de verdi. SSCB’ye göre bütün devletler Berlin’den çekilmeli ve Berlin BM gözetiminde serbest bir şehir olmalıydı. Böylece ikinci Berlin Buhranı dönemi başlamış oluyordu.

“İstanbul Kültür Sarayı’’ Yandı (1970)

Yapımı yirmi üç yıl süren ve 1969’da hizmete giren İstanbul Kültür Sarayı şimdiki Atatürk Kültür Merkezi 27 Kasım 1970 yılında bir oyun esnasında çıkan yangında tamamen yandı. Yangında can kaybı olmamış ancak IV.Murat oyunu için Topkapı Sarayından getirilen bazı eşyalar yanmıştır.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1526- Kanuni Sultan Süleyman, Avusturya seferine çıktı.

1780- Divan Edebiyatının kadın şairi Fitnat Hanım İstanbul’da öldü.

1895- Fransız romancı Alexandre Dumas, 71 yaşında öldü.

1942- Alman orduları, Toulon Limanı’na girerken; buradaki Fransız donanması kendini yok etti.

1947- İstanbul İnönü Stadyumu açıldı.

1967- ABD Başkanı Johnson’un Kıbrıs Özel Temsilcisi Cyrus Vance, üçüncü kez Ankara’ya gelerek Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil ile görüştükten sonra Türkiye’nin yeni önerilerini götürdü. Yunan cuntasından kesin cevabını vermesi istendi.

1976- CHP, Sosyalist Enternasyonel’e üye olacağını açıkladı.

1995- Türk Müziği sanatçısı Abdullah Yüce, geçirdiği kalp krizi sonucu öldü.

1995- Çevirmen, Araştırmacı, Denemeci ve Tiyatro Yazarı Aziz Çalışlar öldü.

1996- Diyarbakır, Bingöl, Tunceli, Bitlis, Hakkari, Mardin ve Siirt’in kırsal kesimlerinde sürdürülen operasyonlarda 52 terörist öldürüldü, 5 terörist sağ yakalandı. Çatışmalarda 7 güvenlik görevlisi şehit oldu.

2001 - Hubble Uzay Teleskobu, Güneş Sistemi dışındaki Osiris adlı bir gezegenin hidrojenden oluşmuş bir atmosfere sahip olduğunu keşfetti. Bu Güneş Sistemi dışında keşfedilmiş ilk atmosferdir.

2002 - BM silah denetçileri, dört yıl aradan sonra Irak`ta yeniden denetimlerine başladılar

Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2018, 07:06