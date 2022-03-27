Tarihte bugün (27 Mart): Putin, Rusya Devlet Başkanı seçildi

425- İmparator II. Theodosius zamanında İstanbul'da, "Auditorium" adıyla ilk yüksekokul açıldı. Okuldaki 31 eğitimci, Latince ve Grekçe hitabet ve gramer, hukuk ve felsefe dersleri vermeye başladı.

1923- Trabzon Milletvekili Ali Şükrü Bey, Ankara'da Topal Osman'ın adamları tarafından öldürüldü.

1945- "Aşk-ı Memnu" eserinin yazarı edebiyatçı Halit Ziya Uşaklıgil vefat etti.

1962- Merkezi Paris'te bulunan Uluslararası Tiyatro Enstitüsünün (ITI) girişimiyle bu gün Dünya Tiyatro Günü olarak kutlanmaya başlandı.

1976- Türkiye-ABD Savunma İşbirliği Anlaşması, iki ülkenin dışişleri bakanları İhsan Sabri Çağlayangil ve Henry Kissinger arasında Washington'da imzalandı. Anlaşmaya göre, Türkiye üslere izin çıkaracak, ABD de Türkiye'ye yardımda bulunacaktı.

1977- Kanarya Adaları'nın Tenerife Havaalanı'nda uçuşa geçen Hollanda Hava Yollarına ait yolcu uçağı, yine havalanmak üzere olan Pan Am uçağı ile pistte çarpıştı. Kazada 575 kişi öldü.

1987- "Hora" (Sismik-1) gemisinin, petrol aramak amacıyla Ege'nin uluslararası kara sularına açılmasının Yunanistan'ın petrol aramaları için açıkladığı tarihe rastlaması, iki ülkenin silahlı kuvvetlerini alarma geçirdi. Kriz, 28 Mart'ta NATO ve ABD'nin devreye girmesiyle donduruldu.

1996- ABD Başkanı Bill Clinton, eşi Hillary Clinton ve kızı Chelsea Clinton ile bir dizi temasta bulunmak üzere Türkiye'ye geldi.

2000- Vladimir Putin, Rusya Devlet Başkanlığına seçildi.

2015- Somali'nin başkenti Mogadişu'da Eş-Şebab militanları tarafından bir otele düzenlenen saldırıda 14 kişi hayatını kaybetti.

2015- ABD'li astronot Scott Kelly ve Rus kozmonot Mikhail Kornienko, Soyuz uzay aracıyla bir yıl kalacakları Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderildi.

2015- İngiltere'de bir Türk hastaya ilk kez durmuş ancak yeniden çalışır hale getirilen kalp nakledildi.

2016- Pakistan’ın Pencap eyaletinin başkenti Lahor'da bir lunaparkta düzenlenen saldırıda 70 kişi hayatını kaybetti, 25'i ağır 100'den fazla kişi yaralandı. Saldırıyı Pakistan Talibanı'na bağlı Cemaat-ul Ahrar Grubu üstlendi.

2017- Bilim insanları DNA onarımını engelleyen kritik bir moleküler bağlantı keşfetti.

2020- Diyanet İşleri Başkanlığı, Kovid-19 salgını nedeniyle hac işlemlerini ikinci bir duyuruya kadar erteledi.

2021- 20. Balkan Yürüyüş Şampiyonası'nda olimpiyat kotası alan Ayşe Tekdal, ilk Türk kadın Balkan şampiyonu unvanını kazandı.