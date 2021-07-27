Tarihte bugün (27 Temmuz): IV. Murat dünyaya geldi

1612- Osmanlı padişahı IV. Murat doğdu.

1794- Fransız Devrimi'nin jakoben önderlerinden Maximilien Robespierre iktidardan düşürüldü ve Fransa Milli Meclisince tutuklandı. Robespierre 28 Temmuz'da idam edildi.

1914- Avusturya, Sırbistan'a resmen savaş ilan etti, I. Dünya Savaşı başladı.

1926- Eski İttihatçı ve İzmir suikastı girişimi sanıklarından Kara Kemal, yakalanmak üzereyken saklandığı tavuk kümesinde intihar etti.

1953- İki milyondan fazla kişinin öldüğü Kore Savaşı sona erdi. Ateşkes Anlaşması Panmuncon'da imzalandı.

1957- Kıbrıs'ta Türk Mukavemet Teşkilatı kuruldu.

1964- ABD'de siyahlar, Federal Mahkemeye başvurma hakkını elde etti.

1970- Portekiz diktatörü Salazar öldü.

1976- ABD'de bulunan CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit'e, Waldorf Astoria Oteli'nde konuşurken, Kıbrıslı Rum Staviros Skopetrides tarafından suikast girişiminde bulunuldu.

1978- Ünlü piyango bayisi Nimet Abla (Özden) öldü.

1980- İran'ın devrik Şahı Rıza Pehlevi kanserden yaşamını yitirdi.

1996- Atlanta Olimpiyat Parkı'nda meydana gelen patlamada iki kişi yaşamını yitirdi. Olay yerine koşarak giden TRT kameramanı Melih Uzunyol da kalp krizi geçirerek vefat etti.

2008- İstanbul Güngören'deki bir caddede vatandaşların yoğun olduğu akşam üzeri art arda meydana gelen iki patlamada 17 kişi öldü, 154 kişi yaralandı. Düşük şiddetli patlama üzerine, ne olduğunu anlamak için olay yerine toplananlar ikinci patlamanın kurbanı oldu.

2012- Londra Olimpiyat Oyunları, resmi açılış törenindeki renkli gösterilerle başladı.

2013- Mısır'da güvenlik güçlerinin darbe karşıtı protestoların yapıldığı Rabiatul Adeviyye Meydanı'ndaki göstericilere müdahalesi sonucu 200 kişi öldü, 4 binden fazla kişi yaralandı. Saldırı Türkiye'de pek çok kentte düzenlenen eylemlerde protesto edildi.

2013- Somali'nin başkenti Mogadişu'da Türk Büyükelçiliği'nin ek binasına düzenlenen bombalı saldırıda Amasya Emniyet Müdürlüğünde görevli özel harekat polisi Sinan Yılmaz şehit oldu, 3 polis memuru yaralandı.

2015- Muş Malazgirt İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız, teröristlerce eşi ve kızının da yer aldığı otomobile düzenlenen silahlı saldırıda şehit oldu.

2016- OHAL Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı, İçişleri Bakanlığına bağlandı.

2016- FETÖ'ye aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olan Kara Kuvvetleri Komutanlığında 87 general, 726 subay, 256 astsubay, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında 32 amiral, 59 subay, 63 astsubay, Hava Kuvvetleri Komutanlığında 30 general, 314 subay, 117 astsubay olmak üzere toplam bin 684 asker, Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarıldı. Kanun Hükmünde Kararname kapsamında 3 haber ajansı, 16 televizyon, 23 radyo, 45 gazete, 15 dergi, 29 yayınevi ve dağıtım kanalı kapatıldı.

2017- HDP Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk ve Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız'ın milletvekilliği TBMM Genel Kurulunda yapılan oylama sonucu düşürüldü.

2017- Filistinlilerin yoğun tepkisi üzerine Mescid-i Aksa'nın tüm kapıları açıldı, on binlerce kişi Harem-i Şerif'e girdi.

2018- Kuzey Kore, 1950-1953 yıllarındaki Kore Savaşı sırasında ölen Amerikan askerlerinin kalıntılarını ABD'ye iade etti.

2020- İçişleri Bakanlığınca, Ağrı, Iğdır ve Kars'ta 1170 personelin katılımıyla "Yıldırım-3 Ağrı Dağı Operasyonu" başlatıldı.