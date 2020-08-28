Tarihte Bugün (28 Ağustos): Yavuz Sultan Selim Halep'i fethetti

Tarih Dosyası/ Dünya Bülteni

GÜNÜN OLAYI

1/ Yavuz Sultan Selim Halep’te (1516)

Mercidabık savaşını kazanan Yavuz Sultan Selim Suriye bölgesinin fethine başladı ve 28 Ağustos Perşembe günü de Halep’e girdi. Halep o zamanlar dünyanın en büyük ve önemli şehirlerinden birisiydi.

2/ Recep Tayyip Erdoğan'ın 12'nci Cumhurbaşkanı olarak göreve başladı (2014)

25 Ağustos 2014 tarihinde halk tarafından yapılan seçimle Cumhurbaşkanı olarka seçilen Recep Erdoğan, 28 Ağustos 2014 tarihinde bu görevine başladı ve 12'nci Cumhurbaşkanı olarak Abdullah Gül'den görevi devraldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Solhan’ın Kurtuluşu (1916)

1916 yılının Mart ayında Ruslar Bingöl’ün Solhan ilçesini işgal ettiler.28 Ağustos 1916 günü Ruslar , Osmanlı kuvvetleri ile bölge halkının mücadelesi sonunda geri çekildiler. Böylece 5 ay kadar süren Rus işgali sona erdi.

Romanya I.Dünya Savaşına Girdi (1916)

Romanya savaşın başlarında tarafsızlığını korumaya çalışmıştı. Rusya’nın baskıları ve İtilaf devletlerince şartlarının kabul edilmesi üzerine Romanya 28 Ağustos 1916’da İtilaf devletlerinin yanında I.Dünya savaşına girdi.

Kocatepe Camii İbadete Açıldı (1987)

Kocatepe Camii hakkındaki ilk direktif eski başbakanlardan Adnan Menderes’e aittir. İnşaat 1967 yılında başladı. Mimarı Vedat Dalokay’dır. 1981’de camiin yapımını Türkiye Diyanet Vakfı üstlenmiştir. En nihayetinde 30 yıl süren inşaat 1987’de bitirilmiştir. Zamanın başbakanı Turgut Özal tarafından 28 Ağustos 1987’de açılışı yapıldı.

Londra’da Eski Yugoslavya Üzerine Uluslararası Bir Konferans (1992)

26-28 Ağustos 1992’de Londra’da Eski Yugoslavya Üzerine Uluslararası bir düzenlendi. Bu sorun bir iç mesele olarak görüldü ve batının herhangi bir askeri müdahalede bulunmayacağı sorunların diplomatik yollar ile çözülmesi istendi.Bu karar, Slobodan Miloseviç ve Radovan Karadzsiç açısından tam bir zafer oldu ve onları cesaretlendirdi.

Saraybosna Markale Pazarında Patlama oldu(1995)

Saraybosna'da ki Markale pazarında 28 Ağustos 1995'te bir patlama oldu. Patlama sonucu 37 kişi öldü, 90 kişi de yaralandı. Bu olay üzerine NATO müdahale kararı aldı.NATO uçakları Sırp Cumhuriyeti’nde seçilmiş bazı hedeflere bir dizi hava operasyonu yaptılar. Bosna Sırp askeri birliklerine yönelik NATO bombardımanı için gerekçe olarak Markale'deki patlama ve Srebrenitza katliamı gösterildi. NATO saldırıları karşısında uzun süre dayanamayan Sırp birlikleri, Ekim ayında teslim olmayı kabul ettiler.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1516-Yavuz Sultan Selim Halep’e geldi.

1553-Kanuni Sultan Süleyman İran Seferi için Üsküdar’a geçti.

1749- Alman asıllı şair ve yazar Johan Wolfgang Goethe doğdu.

1910- Karadağ, Osmanlı Devleti'nden bağımsızlığını ilan etti.

1934- Üsküdar-Kadıköy tramvay hattının ilk denemesi yapıldı.

1952- Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü kuruldu.

1954- Cumhurbaşkanı Celal Bayar, Savarona yatı ile Yugoslavya’ya gitti.

1974- Keban Barajı ve Hidroelektrik Santralinde elektrik üretilmeye başlandı.

1979- Nesrin Olgun, Manş Denizi'ni yüzerek geçen ilk Türk kızı oldu.

1987- Yapımı 20 yılda tamamlanan Kocatepe Camii, Başbakan Turgut Özal tarafından açıldı.

1988- Almanya’daki havacılık gösterileri sırasında, İtalya Hava Kuvvetleri gösteri takımının uçağı seyircilerin üzerine düştü; 33 kişi öldü.

1999- 23 Nisan 1999’dan önce işlenmiş suçları kapsayan af yasa tasarısı, TBMM’de kabul edildi.

1999- 12 Eylül'den sonra kurulan Milliyetçi Demokrasi Partisi Genel Başkanı, emekli Orgeneral Turgut Sunalp, İstanbul'da öldü

2001- Üzeyir Garih’in öldürülmesiyle ilgili aranan İstanbul Hasdal Mekanize Alay Komutanlığı’nda askerliğini yapan er Yener Yermez firar etti

2007- AK Parti Kayseri Milletvekili, Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül, Türkiye Cumhuriyeti'nin 11. Cumhurbaşkanı seçildi.

2008- Orgeneral Yaşar Büyükanıt, genelkurmay başkanlığı görevini Orgeneral İlker Başbuğ'a devretti.

2008- Şair İlhan Berk, Bodrum'da tedavi gördüğü hastanede yaşama veda etti.

2011- Eski Genelkurmay Başkanlarından Necip Torumtay, tedavi gördüğü Ankara GATA'da 85 yaşında vefat etti.

2013- Türkiye Atletizm Federasyonu Disiplin Kurulu, Avrupa şampiyonu milli atlet Nevin Yanıt'a doping kullandığı gerekçesiyle 2 yıl yarışmalardan men cezası verdi.

2013- Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Fenerbahçe'nin UEFA organizasyonlarından 2 yıl men edildiği cezayı onadı.

2015 - Fenerbahçe Kulübü, futbolcusu Moussa Sow'un transferi için anlaştığı Birleşik Arap Emirlikleri ekibi El-Ehli'nin sarı-lacivertli kulübe 16 milyon avro, futbolcuya 1 milyon avro ödeyeceğini açıkladı. Sow, böylece Türk futbol tarihinin satılan en pahalı oyuncusu unvanını aldı.

2016- Rus hükümeti, uçak krizinin ardından getirilen, Türkiye ile charter uçuşları yasağını kaldırdı.

2018- Türk savaş pilotu, ABD'deki uçuş eğitimleri kapsamında, F-35 uçağı ile ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

2019- Gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler 81 yaşında vefat etti.

2019- Türk tarihi alanında önemli çalışmaları bulunan Prof. Dr. Mustafa Kafalı, 85 yaşında Ankara'da vefat etti.

2019- İklim değişikliğine karşı başlattığı öğrenci eylemlerinin sembolü haline gelen 16 yaşındaki İsveçli aktivist Greta Thunberg, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Zirvesi'ne katılmak için Avrupa'dan 15 gün önce açıldığı sıfır karbondioksit emisyonlu yelkenliyle Atlantik Okyanusu'nu geçerek New York'a ulaştı.