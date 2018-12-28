TARİHTE BUGÜN (28 Aralık): Kıbrıs'ta Geçici Türk Yönetimi kuruldu

Dünya Bülteni / Tarih Dosyası

GÜNÜN OLAYI

Kıbrıs’ta Geçici Türk Yönetimi Kuruldu (1967)

Kıbrıs’ta iki toplum arasında 1963 yılında başlayan olaylar ayrışmaya neden olmuştu. Kıbrıs Türk toplumu liderleri yönetimde ortaya çıkan aksaklık ve boşlukları gidermek için 28 Aralık 1967’de’’Geçici Türk Yönetimi’’ni kurduklarını açıkladılar. Bunun içinde bir yürütme kurulu meydana getirildi. Kıbrıs Cumhuriyetini oluşturan antlaşmaların ve Kıbrıs anayasasının ihlal edilmediği ilan edildi. Yürütme kurulu başkanlığına Dr. Fazıl Küçük, Başkan Yardımcılığına ise Rauf Denktaş getirildiler.

SSCB Afganistan’ı Özgürleştirdiğini İlan Etti (1979)

SSCB 1978 yılında Afganistan ile imzaladığı Dostluk ve İşbirliği antlaşmasının gereği olarak Afganistan’ı işgal etmişti. SSCB özel birlikleri yaptıkları bir operasyon ile Afgan lider Hafizullah Emin’i feci bir şekilde ortadan kaldırdılar. Ertesi gün yani 28 Aralık 1979 sabahı Termez’de ki Sovyet komutanlığı Kabil radyosundan Hafizullah Emin yönetiminin sona erdiğini ve Afganistan halkının özgürleştirildiğini ilan etti. Günümüzde SSCB dağılmış ama ABD dünyayı özgürleştirme (!) görevine devam etmektedir.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Dünyanın İlk Ücretli Sinema Gösterimi Yapıldı (1895)

Fransız Lumière kardeşler, Paris'te Grand Cafe’de izleyiciden ücret alınan ilk gösterimlerini yaparak dünyanın ilk gerçek sinema gösterisini gerçekleştirmiş oldular. Sinema tarihçileri Lumiére kardeşlerin Grand Café'de ki bu sunumlarını sinemanın gerçek doğuşu olarak kabul ederler. Yaklaşık 46 saniyeden oluşan iki film gösterimi yapılmıştır. Filmler fabrikadan çıkan işçileri ve istasyona giren bir treni konu alıyordu. Trenin üzerlerine geldiğini düşünen seyirciler salonu terk etmek istediler. Böylece sinema adında yeni bir ticari ve sanatsal sektör ortaya çıktı.

Sicilya Büyük Bir Deprem Yaşadı (1908)

İtalya son yüzyıldaki en büyük depremini yaşadı. Sicilya’daki Messina şehri merkez olmak üzere 28 Aralık 1908 tarihinde 7.2 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Depremde 80 binin üzerinde can kaybı meydana geldi. Depremin arkasından oluşan dev dalgalar kayıp ve hasarı arttırırken bazı yerlerde bataklıkların meydana gelmesine neden oldu.

İsmet İnönü Anıtkabir’e Defnedildi (1973)

İsmet İnönü 25 Aralık 1973 Salı günü ölümünün arkasından 28 Aralık 1973 tarihinde devlet töreni ile Anıtkabir’e defnedildi.

İskenderun Demir Çelik Fabrikası Açıldı (1975)

Temeli 1970 yılında atılan ve Türk-Sovyet ortaklığı ile inşa edilen İskenderun Demir Çelik Fabrikası Başbakan Süleyman Demirel ve SSCB Başbakanı Kosigin tarafından 28 Aralık 1975 tarihinde törenle hizmete açıldı.

Palandöken’de Çığ Faciası Yaşandı (1996)

Erzurum Palandöken'de 28 Aralık 1996’da çığ düşmesi sonucu Erzurum Kayak Kulübü öğrencisi olan 6 çocuk çığ altında kalarak hayatını kaybetti.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1908- Sicilya Messina’da 7.5 büyüklüğünde deprem: 70 bin kişi öldü.

1913- Gazeteci ve Yazar Ahmet Mithat Efendi öldü.

1938- Hasan Ali Yücel, Milli Eğitim Bakanlığı’na getirildi.

1941- Gazeteci yazar Ahmet İhsan Tokgöz öldü.

1960- Yazar Reşat Nuri Güntekin’in ölümünden 4 yıl sonra ‘’Son Sığınak’’ adında yeni bir romanı ortaya çıktı.

1975- Türk-Sovyet işbirliğiyle inşa edilen İskenderun Demir- Çelik Tesisleri, Başbakan Süleyman Demirel ve Sovyetler Birliği Başbakanı Kosigin’in de katıldığı törenle açıldı.

1995- Yargıtay, 12 Eylül’den sonra açılan 359 sanıklı Devrimci-Yol davasında verilen kararı onayladı.

1997- Ankara Metrosu açıldı.

Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2018, 07:27