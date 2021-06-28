Tarihte bugün (28 Haziran): I. Dünya Savaşını başlatan olay gerçekleşti

1862 - ''Tasviri Efkar'' gazetesi, Şinasi tarafından çıkarılmaya başlandı.

1914 - Avusturya tahtının veliahtı Arşidük Franz Ferdinand ve eşi Hohenburg Düşesi, 19 yaşındaki Sırp milliyetçisi Gavrilo Princip tarafından Saraybosna'da öldürüldü. Avusturya, bu olayı gerekçe göstererek, Sırbistan'a savaş ilan etti ve I. Dünya Savaşı başladı.

1919 - I. Dünya Savaşı'nı resmen sona erdiren Versay (Versailles) Antlaşması imzalandı.

1923 - Darülfünun, Mustafa Kemal'e "Fahri Müderrislik Şahadetnamesi" gönderdi.

1928 - Almanya'da sosyalist Herman Müller "Şansölye" olarak göreve başladı.

1933 - Anıtlar Yüksek Kurulu oluşturuldu.

1938 - Türk Basın Birliği Kanunu kabul edildi.

1943 - Şair Yahya Kemal, Cumhuriyet Halk Partisinin sanat danışmanı oldu.

1945 - Cumhuriyet gazetesinin kurucusu Yunus Nadi Abalıoğlu, 65 yaşında Cenevre'de yaşama veda etti.

1966 - Demokrat Partinin kurucularından, tarihçi, edebiyatçı, araştırmacı ve politikacı Ord. Prof. Dr. Mehmet Fuad Köprülü, Ankara'da geçirdiği trafik kazasının ardından İstanbul'da kaldırıldığı hastanede 76 yaşında öldü.

1968 - Yunus Nadi Armağanı'nı "Yorgun Savaşçı" romanıyla Kemal Tahir aldı.

2000 - ABD, Küba'ya karşı 41 yıldır uyguladığı ambargoyu yumuşatmayı kararlaştırdı.

2011 - IMF İcra Direktörleri Kurulu, Fransa Maliye Bakanı Christine Lagarde'ı IMF'nin yeni başkanı olarak seçti. Lagarde, IMF'nin ilk kadın başkanı olarak tarihe geçti.

2012 - Eski Yugoslavya'da işlenen savaş suçları için Lahey'de kurulan mahkeme, Bosnalı Sırpların eski lideri Radovan Karaciç'i iki soykırım suçlamasının birinden akladı.

2012 - İran ve İngiltere, büyükelçiliklerini karşılıklı olarak kapatırken, iki devlet arasındaki diplomatik ilişkilerin başka ülkeler aracılığıyla süreceği bildirildi.

2015 - Avrupa ülkelerine gitmek için Diyarbakır'da barındıkları kamptan ayrılan, seyahatlerine izin verilmeyince geceyi boş arazide geçiren 600 Ezidi, Vali Yardımcısı Mimar Sinan Batmaz ile görüşmelerinin ardından kampa döndü.

2015- Güney Kore'de koronavirüsün neden olduğu bulaşıcı solunum yolu hastalığı MERS nedeniyle 32 kişi hayatını kaybetti.

2016 - Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde terör saldırısı düzenlendi. Terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği canlı bomba saldırısında yabancı uyruklu yolcuların da aralarında bulunduğu 46 kişi hayatını kaybetti, 163 kişi yaralandı.

2016 - Türkiye Maarif Vakfı Kanunu, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

2016- Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik müzakerelerin ardından varılan mutabakat, Türkiye tarafından imzalandı.