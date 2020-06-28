Tarihte bugün (28 Haziran): Yeniçeri Ocağı kuruldu

Tarih Servisi /Dünya Bülteni

Sultan Berkyaruk’un Gönderdiği Kuvvetler Haçlılar Karşısında Başarısız Oldu (1098)

Antakya valisi Yağıbasan Haçlıların şehri kuşatması üzerine Büyük Selçuklu hükümdarı Sultan Berkyaruk’tan yardım istedi. Bu istek üzerine Musul Emiri Kür-Boğa yardım için görevlendirildi. Yardım kuvvetleri gelene kadar Antakya Ermeni bir dönmenin ihaneti sonucu Haçlıların eline geçmişti. Haçlılar şehirde ki bütün Müslümanları katlettiler. Kür-Boğa’nın yardım kuvvetleri 28 Haziran 1098 tarihinde yapılan savaşta Haçlılar karşısında başarısız oldu. Artık Haçlılara Kudüs yolu açılmış oldu.

Yeniçeri Ocağı Kuruldu (1363)

Sultan I.Murat Osmanlı Devleti’nin 28 Haziran 1363 tarihinde ilk düzenli ve daimi kara ordusu olan Yeniçeri Ocağı’nı kurdurdu. Hacı Bektaş-i Veli bu ocağın manevi kurucusu kabul edilir.

Yetim Ve Yoksul Çocuklar İçin Darüşşafaka Açıldı (1873)

Yetim ve yoksul çocukların eğitim görmesi için adı ‘’şefkat Yurdu’’ manasına gelen Darüşşafaka 28 Haziran 1873 tarihinde açıldı. Okulun eğitim süresi 8 yıldı. Bunun 6 yılı iptidai-rüştiye ve idadi iken son iki yılı ali sınıflarını oluşturuyordu. Okulun öğretmenleri genelde asker kökenli paşalardan oluşuyordu. İlk yıl okula 54 öğrenci kaydedilmiştir.

I.Dünya Savaşını Başlatan Olay ‘’Avusturya-Macaristan İmparatorluğu Veliahtı Öldürüldü’’ (1914)

Saraybosna ziyareti sırasında Avusturya-Macaristan İmparatorluğu veliahtı Ferdinand ve eşi 28 Haziran 1914 tarihinde bir Sırp Milliyetçisi tarafından vurularak öldürüldü. Bu olay I.Dünya Savaşının patlamasına neden oldu. Suikastçi sıktığı iki kurşunun milyonlarca insanın ölümüne yol açacağını acaba tahmin etmiş miydi?

Almanya Versailles Antlaşmasını İmzaladı Tüm Sömürgelerini Kaybetti (1919)

Almanya I.Dünya Savaşından yenik ayrılmasının ardından Paris Barış Konferansında hazırlanan Versailles Antlaşması’nı 28 Haziran 1919 tarihinde imzaladı. Tamamı 444 madde olan bu antlaşma ile Almanya toprakları küçülmüş ve tüm sömürgeleri elinden alınmıştı. Ayrıca bir çok siyasi, askeri ve ekonomik yükümlülükler altına sokulmuştur.

Kayseri Uçak Fabrikası Kapatıldı (1928)

Türkiye’de uçak ve uçak motoru üretmek amacıyla Tayyare ve Motor Türk Anonim Şirketi (TOMTAŞ) kuruldu. Eskişehir’de uçak bakım tesisi kuran şirket Kayseri’de 1926’da fabrika kurdu. Kayseri uçak fabrikası, fabrikada çalışan Almanlara verilen yüksek ücretlerin maliyetleri artırması, Alman ve Türk personel arasında huzursuzluk, anlaşma gereği yükümlülüklerinden bazılarının yerine getirilmemesi gibi çeşitli nedenlerle 28 Haziran 1928 tarihinde kapatıldı.

Yugoslavya Kominform’dan Atıldı (1948)

SSCB Yugoslavya’yı da uydu devlet haline getirmek istiyordu. Yugoslavya ise Komünizmi benimsemekle birlikte bir çok konuda bağımsız hareket etmek istiyor ve ediyordu. Sonunda 28 Haziran 1948 tarihinde Yugoslavya Kominform’dan atıldı.

1862 Şinasi, Tasviri Efkar gazetesini çıkarmaya başladı.

1894 İşçi Bayramı, ABD'de resmi tatil olarak kabul edildi.

1923 Darülfünun, Atatürk’e "Fahri Müderrislik Şahadetnamesi" verdi.

1926 Yeni Ticaret Kanunu kabul edildi.

1938 Pensilvanya'ya 450 tonluk bir meteor düştü.

1943 Şair Yahya Kemal, CHP'nin sanat danışmanı oldu.

1945 Cumhuriyet gazetesinin kurucusu Yunus Nadi, öldü.

1963 Kürtçülük yaptıkları iddiasıyla 12 kişi tutuklandı.

1966 Tarih profesörü Fuad Köprülü, öldü.

1968 Yunus Nadi Ödülünü, "Yorgun Savaşçı" ile Kemal Tahir kazandı.

1982 TV, radyo ve gazetelerde banker reklamı yasaklandı.

1997 Mike Tyson, boks maçının üçüncü raundunda rakibi Evander Holyfield'in kulağını ısırdı ve diskalifiye oldu.

2000 ABD, Küba’ya 41 yıldır uyguladığı ambargoyu yumuşattı.

2005 Kanada, aynı cinsler arasındaki evliliği yasallaştırdı.

2007 Anadolu folklorünün önemli isimlerinden Zehra Bilir, öldü.

2011 Google, yeni sosyal ağ projesi Google+’ı duyurdu.

2011 TBMM’de 24. dönemin ilk oturumunda ve yemin töreninde CHP ile BDP destekli bağımsızlar yemin etmediler.