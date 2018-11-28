TARİHTE BUGÜN (28 Kasım): Kanuni Bağdat'ı fethetti

Dünya Bülteni - Tarih Servisi

GÜNÜN OLAYI

Kanuni Bağdat’ı Fethetti (1534)

Kanuni Sultan Süleyman Basra Körfezine kadar olan yerleri hakimiyet altına almak için İran seferine çıktı. Şah Tahmasb babasının hatasına düşmedi ve Osmanlı Ordusunun karşısına çıkmadı. Osmanlı Ordusu Hemedan üzerinden Bağdat’a doğru yola çıktı. Bağdat beylerbeyi Tekelü (Antalyalı) Mehmet Han Türkmen karşı koyamayacağını anlayınca şehri boşalttı. Kanuni Sultan Süleyman 28 Kasım 1534 tarihinde Bağdat’a girdi. İlk olarak Kanuni, İmam-ı Azam Ebu Hanife’nin türbesini ziyaret etti.

Böylece İslam dünyasının en önemli şehirlerinden biri daha Osmanlı hakimiyetine girmiştir. Bir ara tekrar İranlıların eline geçtiyse de IV.Murat tarafından geri alınmış ve 1917’de İngiliz işgaline uğrayana kadar Osmanlı hakimiyetinde kalmıştır.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Kanuni’nin Damadı Rüstem Paşa Sadrazam Oldu (1544)

Rüstem Paşa Kanuni’nin tek kızı Mihrimah sultan ile evliydi. 28 Kasım 1544’te sadrazam olan Rüstem Paşa, Şehzade Mustafa’nın ortadan kaldırılması için Hürrem Sultan ile işbirliği yapmış ve başarılı olmuştur. Şehzade Mustafa’nın öldürülmesine duyulan tepki sonucu görevinden bir süre azledilmiştir.

Ruslar Kars’ı İşgal Etti (1855)

Rus kuşatmasına üç ay kadar dayanan Müşir Mehmet Vasıf Paşa yardım alamayınca Kars’ı 28 Kasım 1855 tarihinde Ruslara teslim etmek zorunda kaldı.

Arnavutluk Bağımsız oldu (1912)

Arnavutluk I. Balkan Savaşı'nda Karadağ, Sırbistan ve Yunanistan'ın işgaline uğradı. Osmanlı Devleti ile bağlantısı kesilen Arnavutluk İtalya ve Avusturya Macaristan'ın araya girmesiyle 28 Kasım 1912’de bağımsızlığını ilan etti ve Arnavutluk Krallığı kuruldu.

Rize’de Şapka Devrimine Karşı Çıkan Eylemler Bastırıldı (1925)

Rize’de Şapka devrimine karşı oluşan hareket 28 Kasım 1925’te bastırıldı. Olayın sorumlusu olarak görülen bir çok kişi tutuklandı. Yargılama sonrası idam ile cezalandırılanlar oldu.

Atatürk'ün Vasiyetnamesi Açıldı (1938)

Atatürk'ün vasiyetnamesi Ankara Üçüncü Sulh Hukuk Hakimliği tarafından 28 Kasım 1938’de açıldı. Vasiyetnamede Atatürk parasının nemasından yakınlarına, manevi evlatlarına aylık, İnönü'nün çocuklarına yükseköğrenim ödeneği bağlanması istiyordu. Parasından geri kalanı ve Çankaya'daki mülkünü CHP'ye bıraktı. Ayrıca nemadan artan pay Türk Dil ve Tarih kurumlarınca paylaşılacaktı.

Süleyman Demirel Adalet Partisi Genel Başkanı Oldu (1964)

Süleyman Demirel Adalet Partisine 28 Kasım 1964 tarihinde genel başkan seçildi. Genel başkanlığının başında ilk olarak koalisyon hükümetinde başbakan yardımcısı oldu. 1965 Yılındaki seçimlerden sonra ise başbakan oldu. Aktif siyasi yaşamına 1993 yılında cumhurbaşkanı seçilene kadar devam etti.

Papa XVI. Benedict Türkiye’yi Ziyaret Etti (2006)

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in konuğu olarak 28 Kasım 2006’da Papa XVI. Benedict Türkiye’ye geldi. Papa seçilmeden önce ki görüşlerinin aksine ‘’İslam'ın barış ve hoşgörü dini olduğu‘’ yönünde ve ‘’Türkiye'yi, AB'de görmek istiyoruz’’ gibi sıcak mesajlar verdi.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1920- Mehmet Akif (Ersoy) ve Eşref Edip ‘’Sebilü’r- Reşad’’ dergisini Kastamonu’da çıkarmaya başladılar.

1934- Hakimiyeti Milliye gazetesi ‘’Ulus’’ adıyla çıkmaya başladı.

1935- Bursa’da Merinos Fabrikası ile Gemlik’te Suni İpek Fabrikasının temel atıldı.

1936- Ereğli Kömür Şirketinin hükümetçe satın alınmasına dair Ankara’da sözleşme imzalandı.

1938- ATATÜRK’ÜN VASİYETNAMESİ AÇILDI. Atatürk, vasiyetinde; parasının nemasından yakınlarına, manevi evlatlarına aylık, İnönü’nün çocuklarına yüksek öğrenim ödeneği bağlanması koşuluyla parasını ve Çankaya’daki mülkünü CHP’ye bıraktı. Nemadan kalacak miktarın her yıl Türk Dil ve Tarih kurumlarınca

paylaşılmasını istedi.

1940- II. Dünya Savaşı ortamında 500 kilogramdan fazla tahıl stoklarına Ticaret Bakanlığınca el konulması kararlaştırıldı.

1943- Churchill, Stalin ve Roosevelt, Tahran’da bir araya geldi.

1951- Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kabul edildi. Kanun, 1 Ocak 1952’de yürürlüğe girdi.

1961- Fenerbahçe’nin milli futbolcusu Can Bartu İtalya’nın Fiorentina takımına transfer oldu. Bartu, 11 Temmuz’da Lazio takımıyla anlaşmış; ancak Bartu’nun askerliği nedeniyle bu transfer gerçekleşememişti.

1967- NATO Genel Sekreteri Brosio Ankara’da Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil ile görüştü ve Atina’ya geçti. Türk jetleri Kıbrıs üzerinde uyarı uçuşları yaptı.

1995- Yahudi asıllı iş adamı Nesim Malki Bursa’da uğradığı silahlı saldırıda öldü.

1998- Hakkari’nin Çukurca ilçesi yakınında bir askeri helikopter, teröristlerin açtığı ateşte pilotun vurulması sonucu düştü. 16 asker şehit oldu.

2002- Abdullah Gül başkanlığında kurulan 58. Hükümet, 170 ret oyuna karşı 346 kabul oyuyla güvenoyu aldı.

2002- Türk şiirinin büyük ustalarından Melih Cevdet Anday İstanbul’da vefat etti. ‘’Garip’’ şiir akımının yaşayan son üyesi Anday 87 yaşındaydı.

2002- Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Tanör İstanbul’da öldü

2002 - Kenya`da İsraillilerin sahibi olduğu bir otele düzenlenen intihar saldırısında 12 kişi öldü.

2002 - Mombasa havalimanından kalkan bir İsrail uçağına iki füze atıldı.

2010 - Haydarpaşa Garı'nın çatısında çıkan yangın sonucunda, çatısı ve 4'üncü katı büyük zarar gördü.

2015 - Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi görevini yürüttüğü sırada 28 Kasım 2015 yılında uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetti.

Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2018, 07:39