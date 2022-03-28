Tarihte bugün (28 Mart): Türk Parasının Kıymetini Koruma Kararı yürürlüğe girdi

1910- İstanbul'daki ilk trafik kazasında bir kişi yaralandı.

1920- Kilis'ten 26 Mart sabahı hareket eden Fransız kuvvetleri, Kilis-Antep yolunu kapatan Teğmen Şahin komutasındaki milli kuvvetlerle çarpıştı. Şahin Bey şehit düştü, Fransız kuvvetleri Antep'e girdi.

1939- İspanya İç Savaşı, Franco'nun Madrid'i almasıyla bitti.

1944- Adapazarı ve civarındaki depremde 2 bin 831 kişi öldü.

1961- Anayasa'nın halkoyuna sunulması hakkındaki kanun kabul edildi.

1962- Üniversitelerden atılan 147 öğretim üyesinin görevlerine dönmelerini sağlayan kanun benimsendi.

1965- ABD'de Martin Luther King'in önderliğinde 25 bin kişi, Alabama'da hakları için yürüdü.

1966- Doktorların, rahatsızlığı nedeniyle görevine devam edemeyeceğine karar verdiği Cemal Gürsel'in yerine Cevdet Sunay Cumhurbaşkanı seçildi.

1969- Manisa ve çevresindeki 6,6 büyüklüğündeki depremde 53 kişi öldü.

1970- Gediz'de 7,2 büyüklüğündeki depremde bin 86 kişi öldü.

1973- "Baba" (1972) filmindeki rolüyle en iyi erkek oyuncu dalında Oscar ödülüne layık görülen Marlon Brando, sinema sektörünün Kızılderililere karşı tutumunu protesto ederek ödülü reddetti.

1982- Türk Parasının Kıymetini Koruma Kararı yürürlüğe girdi.

1988- Türkiye'de kendisine yapay kalp takılan ilk kişi Halit Şahin öldü.

2004- Yerel seçimler yapıldı. Seçimlere ilk kez katılan AK Parti yüzde 41, CHP yüzde 18 oy aldı.

2010- Galatasaray Kulübü'nün eski başkanlarından Özhan Canaydın 67 yaşında vefat etti.

2015- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde çalışma ofisine dinleme cihazı konulmasıyla ilgili Romanya'da yakalanan ve iade edilmelerine karar verilen eski emniyet müdürü Sedat Zavar ve eski polis memuru İlker Usta İstanbul'a getirildi.

2017- New York Güney Bölge Savcılığı, Halkbank Genel Müdür Yardımcılarından Mehmet Hakan Atilla'nın iş adamı Rıza Sarraf davası kapsamında New York'ta tutuklandığını duyurdu.

2018- Google, Android işletim sisteminde Java programlama dilini kullandığı Oracle'a tazminat ödemeye mahkum edildi.