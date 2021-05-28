Tarihte bugün (28 Mayıs): Pil icat edildi

1492- Mimar Sinan, Kayseri'nin Ağırnas köyünde doğdu.

1862- Sayıştay kuruldu.

1902- Bilim adamı Thomas Edison pili buldu.

1918- Azerbaycan, bağımsızlığını ilan etti. 28 ay bağımsız kalan Türk devleti, 27 Nisan 1920'de Sovyetler Birliği'ne katıldı.

1919- İstanbul'da tutuklanan İttihat ve Terakki ileri gelenleri, Malta'ya sürgüne gönderildi. Bu ilk kafilede 66 kişi yer aldı. Sürgünler 20 Kasım 1920'ye kadar sürdü.

1928- Bakanlar Kurulu, Millet Mektepleri açılmasını kararlaştırdı.

1953- Kore'deki Türk Tugayı, 28-29 Mayıs savaşlarında 155 şehit verdi.

1959- ABD tarafından uzaya gönderilen iki maymun sağlıklı olarak dünyaya döndü.

1960- Cemal Gürsel "Devlet Başkanı" oldu.

1961- Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International) Londra'da kuruldu.

1986- Şair Edip Cansever, 58 yaşında İstanbul'da vefat etti.

1987- Batı Alman pilot Mathias Rust, küçük uçağıyla Sovyet hava koridorunu delerek Kızıl Meydan'a indi. Hava Kuvvetleri Başkomutanı Koldunov görevden alındı.

1992- Türkiye ile Nahçıvan'ı birbirine bağlayan "Ümit Köprüsü" hizmete girdi.

2002- NATO, Rusya'yı "sınırlı ortak" ilan etti.

2004- Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, gençlerin imam hatip liselerine yönlenmelerinin özendirilmesi gerekçesiyle hazırlanan ve "Yükseköğretim Kanunu ve Yükseköğretim Personel Kanunu'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"u kısmen TBMM'ye iade etti.

2011- Mısır, Gazze sınırındaki Refah sınır kapısını daimi olarak açtı.

2013- İtalya Temsilciler Meclisi, kadınlara yönelik ve aile içi şiddetin önlenmesi ile bunlarla mücadeleyi kapsayan Avrupa Konseyi İstanbul Sözleşmesi'ni oy birliğiyle kabul etti.

2013- Belçika'nın üçüncü büyük kenti Gent'te, belediye çalışanlarına 2007 yılında getirilen başörtüsü yasağı kaldırıldı.

2015- Etiyopya'da 3,5 milyon yıllık yeni insansı kalıntılar bulundu.

2015- İsrail, Mescid-i Aksa'nın batısındaki Ağlama Duvarı'nın olduğu bölüme köprü inşa etmeye başladı.

2016- Genelkurmay Başkanlığı, Suriye'de terör örgütü DEAŞ mevzilerine yönelik atışlar ve hava harekatı sonucunda 104 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

2018- Avrupa Birliği (AB), Beşşar Esed rejimine uyguladığı yaptırımları bir yıl daha uzatma kararı aldı.

2018- Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi, sanat ve kültür tarihçisi Prof. Dr. Semavi Eyice, 96 yaşında hayatını kaybetti.