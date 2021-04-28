Tarihte bugün (28 Nisan): Mussolini kurşuna dizildi

1915- "Hilali Ahmer"in adı "Kızılay"a çevrildi.

1936- Mısır'da Kral Fuad'ın beklenmeyen ölümü üzerine 16 yaşındaki Prens Faruk kral oldu.

1945- İtalyan diktatör Mussolini kurşuna dizildi.

1950- Nightingale Hemşire Koleji İstanbul'da açıldı.

1963- Topraksız köylüler Adana'da yürüyüş yaptı.

1975- CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit, Erzincan'da taşlı ve silahlı saldırıya uğradı.

1979- Sovyetler Birliği'nin ilk uçak gemisi Kiev 28, İstanbul Boğazı'ndan geçti.

1980- Abdi İpekçi'nin katil zanlısı Mehmet Ali Ağca, İstanbul'daki yargılamada gıyabında idama mahkum edildi.

1988- Ermeni terör örgütü ASALA'nın kurucusu Agop Agopyan, Atina'da kimliği belirlenemeyen iki kişi tarafından öldürüldü.

1993- İstanbul'daki Ümraniye çöplüğünde, biriken metan gazı nedeniyle patlama meydana geldi, 39 kişi öldü.

1999- Terör örgütü elebaşı hakkındaki iddianamede, Abdullah Öcalan'ın idamı istendi. İddianamede, terör örgütüne destek veren ülkeler de tek tek sayıldı.

2003- Kıbrıs Rum Kesimi ile serbest geçişler çerçevesinde 25 binden fazla Rum, KKTC'ye geldi.

2015- Sosyal paylaşım sitesi Facebook, cep telefonları üzerinden yüz yüze görüşmeyi sağlayan videolu arama özelliğini kullanıma açtı.

2017- YSK, 16 Nisan 2017 Pazar günü yapılan anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasının kesin sonuçlarını açıkladı. Buna göre, 25 milyon 157 bin 463 seçmen "evet", 23 milyon 779 bin 141 seçmen "hayır" oyu kullandı.

2017- ABD'nin New York şehrindeki Christie's Müzayede Evi tarafından düzenlenen açık artırmada Türkiye'den kaçırılan 5 bin yıllık kadın heykeli "Guennol Stargazer" (Guennol Yıldız Avcısı) yaklaşık 14,5 milyon dolara satıldı. Satış, müzayede evi dışında toplanan Türkler tarafından protesto edildi.

2020- Türkiye, Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülkelerden ABD'ye cerrahi maske, yüz koruyucu siperlik, N95 maske ve tulum olmak üzere çok sayıda önleyici sağlık malzemesi gönderdi.

2020- Çin'de Kovid-19 salgınının ortaya çıktığı Vuhan kentinin de içinde olduğu Hubey eyaletinde virüs nedeniyle tedavi edilen hasta kalmadığı bildirildi.