Tarihte bugün (28 Ocak): Yavuz Sultan Selim Kahire'ye girdi

1517- Yavuz Sultan Selim'in başında bulunduğu Osmanlı Ordusu, Kahire'ye girdi.

1854- Mülkiye Mektebi açıldı.

1920- Osmanlı Mebusan Meclisinin gizli oturumunda Misakı Milli kabul edildi.

1953- Ney üstadı ve ünlü hiciv şairi Neyzen Tevfik Kolaylı 74 yaşında öldü.

1958- Kıbrıs'ta Türklerin düzenlediği miting sırasında İngiliz askerlerinin ateş açması ve bir kamyonun kasten halkın üzerine sürülmesi sonucu 8 kişi öldü. TBMM, 31 Ocak'ta İngiltere'yi kınama kararı aldı.

1982- Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan şehit edildi. Saldırıyı "Ermeni Katliamı Adalet Komandoları" adlı terör örgütü üstlendi.

1983- 8 kişinin öldüğü, 72 kişinin yaralandığı, 7 Ağustos 1982'deki Esenboğa Havalimanı terör saldırısına katılanlardan Levon Ekmekçiyan, Ankara Kapalı Cezaevinde idam edildi.

1986- Amerikan uzay mekiği Challenger kalktıktan 72 saniye sonra patladı, 7 kişi öldü.

1997- Süreli yayın kuruluşlarının kültürel amaçlar dışında promosyon yapmasını engelleyen Promosyon Yasası yürürlüğe girdi.

2013- Sanatçı Ferdi Özbeğen, tedavi gördüğü Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 72 yaşında vefat etti.

2013- İran, içinde maymun bulunan "Öncü" adlı araştırma uydusunu başarıyla uzaya gönderdi.

2014- Ukrayna Başbakanı Mikola Azarov, ülkedeki krizin barışçıl yollarla çözümü için istifa ettiğini açıkladı. Ukrayna Parlamentosu, 16 Ocak'ta kabul edilen ve demokratik olmadığı gerekçesiyle meydanlardaki protestoların artmasına yol açan 11 yasayı iptal etti.

2015- Öğretmenliğe ilk kez atanacaklar için 40 yaş sınırı kaldırıldı.

2016- HSYK 3. Dairesi, kamuoyunda "kozmik oda" olarak bilinen Genelkurmay Ankara Seferberlik Bölge Başkanlığında arama yapan 8 hakim ve savcıyla ilgili soruşturma izni verilmesini kararlaştırdı.

2020- ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında, tek taraflı Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıkladı.

Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2021, 09:46