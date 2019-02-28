TARİHTE BUGÜN: 28 Şubat süreci başladı

Tarih Dosyası / Dünya Bülteni

GÜNÜN OLAYI

28 Şubat Süreci Başladı (1997)

Milli Güvenlik Kurulu’nun 28 Şubat 1997’deki olağan toplantısı olağanüstü şekilde bitti. Necmettin Erbakan başbakanlığındaki Refah-Yol Hükümeti toplantıda oldukça sıkıntılı anlar yaşadı. Milli Güvenlik Kurulu’nun askeri kanadı laikliğin tehlike altında olduğu gerekçesini göstererek hükümetten birçok düzenleme istedi. Bu istekler hükümeti oldukça zor durumda bıraktı. Refah-Yol hükümeti yaşanan süreçte istifa etmek durumunda kaldı. Yerine kurulan Anasol –D koalisyon hükümeti 18 maddelik MGK kararlarını büyük oranda tatbik etti. Bu kararların en önemlisi sekiz yıllık eğitimin başlatılarak başta meslek liseleri olmak İmam Hatip liselerinin orta kısmının kapatılması idi.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Emir Bozan Urfa’yı Fethetti (1087)

Melikşah’ın komutanlarından Emir Bozan Bizans Hakimiyetini tanımış olan Barsam’ın idaresindeki Urfa şehrini 28 Şubat 1087’de ele geçirdi. Urfa kuşatması 3 ay sürmüş ve şiddetli bir savaş sonunda şehrin teslim olmasıyla bitmişti.

Ruslar Osmanlı Devleti’ni Kendilerine Bağlamak İstemişti (1853)

Rus Çarı I. Nicola Osmanlı Devleti’ni koruyuculuk altına alma isteklerini bildirmesi için Amiral Prens Mençikof’u İstanbul’a göndermişti. Prens Mençikof kalabalık bir heyetle 28 Şubat 1853’te İstanbul’a geldi. Mençikof Osmanlı Devleti’nin tam bağımsızlığına zarar verecek birçok istekte bulundu. Osmanlı Devleti bu istekleri reddetti.

Azınlıklara Büyük Haklar Getiren Islahat Fermanı Kabul edildi (1856)

Kırım Savaşı’ndan sonra başlayacak olan Paris Barış Konferansı’nda azınlıklar konusunun masaya getirilmesini istemeyen Osmanlı Devleti 28 Şubat 1856’da Islahat Fermanı’nı ilan etti. Bu ferman ile Osmanlı ülkesinde yaşayan Gayr-i Müslimlere birçok yeni hak ve yetki tanınıyordu. Tanzimat Fermanı ile başlayan batılılaşma hareketinin ikinci adımı sayılır.

SSCB ile Afganistan Arasında Dostluk Antlaşması İmzalandı (1921)

İngiltere’ye karşı yaptığı bağımsızlık savaşını kazanan Amanullah Han Sovyet Rusya ile 28 Şubat 1921’de bir dostluk antlaşması imzaladı.

Balkan Paktı imzalandı (1953)

Sovyetler Birliği’nin izlediği politikalar Türkiye, Yunanistan ve Yugoslavya’yı birbirine yaklaştırdı. Bu üç devlet arasında Ankara’da yapılan görüşmeler sonunda 28 Şubat 1953’de Balkan Paktı imzalandı.

İsveç Başbakanı Olof Palme Öldürüldü (1986)

Koruma kullanmayan İsveç Başbakanı Olof Palme ailesi ile birlikte bir sinema çıkışı 28 Şubat 1986’da uğradığı faili meçhul bir suikast ile hayatını kaybetti.

NATO Tarihinin İlk Askeri Saldırısını Yaptı (1994)

Bosna-Hersek’te uçuş yasağını çiğneyen 4 Sırp uçağı 28 Şubat 1994’te ABD jetleri tarafından düşürüldü.

Körfez Savaşı’nda Ateşkes Sağlandı (1991)

Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin’in Kuveyt’i işgal etmesi sonrasında başlayan I. Körfez Savaşı 28 Şubat 1991’de ateşkes yapılması ile sona erdi. Birleşmiş Milletler’in aldığı karar doğrultusunda ABD öncülüğünde oluşturulan dört yüz bin civarındaki koalisyon güçleri Irak’a karşı büyük bir kara harekâtı başlatmıştı. Bu harekât sonrasında Irak yenilmiş ve Kuveyt’ten çekilmişti.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1921. TBMM’nde ilk bütçe kabul edildi.

1923. Mustafa Kemal (Atatürk), İstanbul Belediyesi’nce “fahri hemşehri” ilan edildi.

1933. Berlin’de büyük Reichstag yangını çıktı. Olayın ardından yayımlanan bir kararnameyle Naziler diktatörlüklerinin temellerini atmış oldular.

1937. Meteoroloji Genel Müdürlüğü kuruldu.

1942. İstanbul Vezneciler’deki Zeynep Hanım Konağı (İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi binası) tamamen yandı.

1945. Türkiye, Birleşmiş Milletler Beyannamesi’ni imzaladı.

1949. İstanbul Şehzadebaşı’nda Özel Gazetecilik Okulu açıldı.

1978. Orgeneral Kenan Evren, Genelkurmay Başkanı oldu.

1980. Yurtdışında çalışan vatandaşlara dövizle askerlik yapma imkanı tanıyan yasa TBMM’de kabul edildi.

2001. Ulusal Bank’a el konuldu.

2002 - Hindistan'ın Ahmedabad kentinde Hinduların ateşe verdiği, Müslümanlara ait evlerde 55 kişi öldü.

2003 - Ankara Bir Numaralı Devlet Güvenlik Mahkemesi, kapatılan DEP'in 4 eski milletvekilinin yeniden yargılanma istemini kabul etti.

2008 - Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Robert Gates Ankara'ya geldi ve Türkiye'nin Irak'a düzenlediği Güneş Operasyonu'yla ilgili olarak temaslarda bulundu.

Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2019, 08:05