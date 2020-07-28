Tarihte Bugün (28 Temmuz): Birinci Dünya Savaşı başladı

Dünya Bülteni - Tarih Servisi

GÜNÜN OLAYI

I. Dünya Savaşı Başladı (1914)

Avusturya-Macaristan Veliahtı’nın Saraybosna ziyareti sırasında öldürülmesi üzerine arkasına Almanya’nın desteğini alan Avusturya-Macaristan, Sırbistan’a 48 saatlik şartları oldukça ağır olan bir ültimatom verdi. Bunun kabul edilmemesi üzerine 28 Temmuz 1914 tarihinde Sırbistan’a savaş ilan eden Avusturya-Macaristan uçakları Belgrat’ı bombaladı. Bu olay I. Dünya Savaşını resmen başlattı.

GÜNÜN KİŞİSİ

Burak Reis Kendisini Feda Etti (1499)

Piri Reis’in amcası Kemal Reis’in komutasındaki Osmanlı Donanması ile Venedik donanması 28 Temmuz 1499 tarihinde Sapienza Adası civarında büyük bir savaşa tutuşmuşlardı. Burak Reis savaşın çok şiddetli olduğu bir anda düşman çevresini sarmışken beklenmedik bir şey yaptı. Kendisi ile birlikte gemisini havaya uçurdu. Burak Reis’in kendisini feda etmesi büyük bir zafer kazanılmasını sağladı.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Ankara Savaşı Anadolu’yu Kaosa Sürükledi (1402)

Zamanın iki büyük Türk-İslam hükümdarı çeşitli nedenlerle Ankara’da 28 Temmuz 1402 tarihinde karşı karşıya geldiler. Yapılan savaşı Osmanlı Hükümdarı Yıldırım Bayezit kaybetti ve Timur’a esir düştü. Ankara Savaşı uzun mücadeleler sonrasında oluşturulan Anadolu Türk Birliğinin parçalanmasına neden oldu. Yıldırım Bayezit’in oğulları arasında 11 yıl süren Fetret Devri bir belirsizlik dönemi yaşanmasına neden oldu.

Haçlılar Dimaşk Kuşatmasında Başarısız Oldular (1148)

Musul Atabeyi Nurettin Mahmut’un Urfa’yı alması üzerine ikinci Haçlı Seferi düzenlenmişti. Ancak Haçlılar Anadolu’da büyük kayıp verdiler . Suriye’ye ulaşmayı başaran az miktarda ki Haçlı ordusu ve Kudüs Krallığı Nurettin Mahmut’tan intikam için Dimaşk’ı kuşattılar. Fakat 28 Temmuz 1148 tarihinde başarısızlıklarını kabul ederek geri çekildiler.

Yıldız Mahkemesi Kararını Verdi (1881)

Sultan II.Abdülhamit, Sultan Abdüaziz cinayetinin faillerinin yargılanması için Yıldız Mahkemesini kurdurmuştu. Üç gün süren yargılamalar sonunda başta Mithat Paşa olmak üzere bir çok zanlı 28 Temmuz 1881 tarihinde idam cezası aldılar. İdam cezaları Taif’te ömür boyu hapse çevrilmiştir.

Sultan III.Selim Katledildi (1808)

Kabakçı Mustafa isyanı ile III.Selim tahtan indirilmişti. Yerine IV.Mustafa padişah olmuştu. Alemdar Mustafa Paşa’nın III.Selim’i padişah yapmasını engellemek için IV.Mustafa onu 28 Temmuz 1808 tarihinde katlettirdi. Ancak yeğeni Mahmut’u öldürtmeyi başaramamıştı. Aynı gün II. Mahmut tahta çıkarıldı.

İran’da Haşimi Rafsancani Dönemi Başladı (1989)

İran’da Ayetullah Humeyni’nin vefat etmesinin arkasından 28 Temmuz 1989 tarihinde Haşimi Rafsancani yeni lider olarak seçildi.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1402 Yıldırım Bayezid, Ankara Savaşı’nda Timur’a yenilerek esir düştü; Osmanlı devletinde Fetret Devri başladı.

1499 Osmanlı donanması komutanlarından Burak Reis, Venedik donanması ile çıkan çarpışmada öldü.

1750 Alman besteci Johann Sebastian Bach, öldü.

1794 Fransız devrimci lider Maximilien Robespierre idam edildi.

1808 III. Selim, IV. Mustafa’nın emriyle boğularak katledildi.

1914 I. Dünya Savaşı başladı.

1920- Meksikalı isyancı Panço Villa teslim oldu.

1821- Arjantinli general Jose de San Martin, Lima’ya girerek Peru’nun bağımsızlığını ilan etti.

1921 Kütahya'da toplanan Yunan Savaş Meclisi, Ankara'ya yürüme kararı aldı.

1929- 48 ülke, savaş esirlerine ilişkin Cenevre Konvansiyonu imzalandı.

1939- Demiryolu Aşkale’ye ulaştı.

1946- İzmir Gazeteciler Cemiyeti kuruldu.

1962- Yönetmen Elia Kazan, ‘’America America’’ filminin çekimlerine İstanbul’da başladı.

1978 Meşhur piyango bayii Nimet Abla, öldü.

1989- Gazeteci yazar Nimet Arzık Ankara’da öldü.

1992- Barcelona’da yapılan 25. Olimpiyat oyunlarında, halterci Naim Süleymanoğlu, 60 kiloda şampiyon oldu.

1996- Emperyal gazinolarının sahibi Ömer Lütfi Topal, aracıyla evine giderken açılan çapraz ateş sonucunda öldürüldü.

1993 27 Mayıs Darbesinin komutanlarından Emekli Korgeneral Cemal Madanoğlu, öldü.

1996 Emperyal gazinolarının sahibi Ömer Lütfi Topal, öldürüldü.

2000 AİHM, Necmettin Erbakan'ın hakkındaki hapis cezasının durdurulması için yaptığı başvuruyu reddetti.

2002- TÜPRAŞ yakınındaki Akçagaz Dolum Tesisleri’nde yangın çıktı. 2.5 saatte kontrol altına alınabilen yangın, 3 trilyon lira zarara yol açtı.

2008 Türkiye'de iktidar partisi AK Partiye kapatma istemi ile açılan dava görüşülmeye başlandı.