Tarihte bugün (28 Temmuz): Fetret Devri başladı

1402- Osmanlı Sultanı Yıldırım Bayezıd (I. Bayezıd), Ankara Savaşı'nda Timur'a yenilerek esir düştü. Osmanlı Devleti'nde "Fetret Devri" başladı.

1499- Davut Paşa komutasındaki Türk Donanması komutanlarından Burak Reis, Sapiyenza Adası yakınlarında karşılaşılan Venedik Donanması ile çıkan çarpışmada şehit düştü.

1750- Alman besteci Johann Sebastian Bach öldü.

1808- Padişah III. Selim, İstanbul'da IV. Mustafa'nın emriyle boğularak öldürüldü.

1821- Arjantinli general Jose de San Martin, Lima'ya girerek Peru'nun bağımsızlığını ilan etti.

1920- Meksikalı isyancı Panço Villa teslim oldu.

1921- Kütahya'da toplanan Yunan Savaş Meclisi, Ankara'ya yürüme kararı aldı.

1929- Kırk sekiz ülke, savaş esirlerine ilişkin Cenevre Konvansiyonu'nu imzaladı.

1939- Demiryolu Aşkale'ye ulaştı.

1946- İzmir Gazeteciler Cemiyeti kuruldu.

1992- Barselona'da yapılan 25. Olimpiyat oyunlarında, halterci Naim Süleymanoğlu 60 kiloda şampiyon oldu.

1996- Emperyal gazinolarının sahibi Ömer Lütfi Topal, aracıyla evine giderken açılan çapraz ateş sonucunda öldürüldü.

2002- TÜPRAŞ yakınındaki Akçagaz Dolum Tesisleri'nde yangın çıktı. 2,5 saatte kontrol altına alınabilen yangın, 3 trilyon lira zarara yol açtı.

2005- Umut Operasyonu'na ilişkin davada, Ferhan Özmen ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırıldı. Davada 2 sanık 6'şar yıl 3'er ay, 4 sanık 3'er yıl 1'er ay, 1 sanık da 3 yıl 9 ay hapis cezasına mahkum edildi.

2006- Tiyatro sanatçısı Baykal Saran, 69 yaşında Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

2011- 1917 yılında restorasyon amacıyla Türkiye'den Almanya'ya götürülen Boğazköy Sfenksi, 94 yıl sonra ana yurdu Hitit başkenti Hattuşa'ya götürülmek üzere Almanya'dan İstanbul'a getirildi.

2011- Kıbrıs Rum kesiminde deniz üssündeki patlama sonrası ortaya çıkan kriz nedeniyle hükümet istifa etti.

2012- Dünya İşitme Engelliler Futbol Şampiyonası final maçında Türkiye, Mısır'ı 1-0 yenerek şampiyon oldu.

2016- Jandarma Genel Komutanlığına Orgeneral Yaşar Güler, Genelkurmay 2. Başkanlığına Orgeneral Ümit Dündar getirildi.

2016- Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin davada sanık olan eski Isparta Güvenlik Şube Müdürü Dursun Özmen FETÖ soruşturması kapsamında tutuklandı.

2017- Yemen topraklarında Suudi Arabistan'ın Mekke bölgesine atılan balistik füze, hava savunma sistemleri tarafından imha edildi.

2017- Aile üyelerinden bazılarının Panama belgeleriyle ortaya çıkan yolsuzluk iddialarına karıştığı gerekçesiyle Başbakan Navaz Şerif Pakistan Anayasa Mahkemesi tarafından görevden uzaklaştırıldı ve siyasetten ömür boyu men edildi.

2017- YSK, milletvekili sayısının 600'e çıkarılması nedeniyle 2016 nüfus bilgilerine göre illerin çıkaracağı milletvekili sayılarını ve seçim çevrelerini yeniden belirledi.

2018- Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik değişikliğine göre valiler ilde, kaymakamlar da ilçede Cumhurbaşkanının temsilcisi ve idari yürütme vasıtası oldu.

2019- Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletine bağlı Nganzai köyünde Boko Haram'ın cenaze törenine saldırısında 65 kişi hayatını kaybetti.

2020- Halkların Demokratik Partisi (HDP), eşi Ebru Işık'a şiddet uyguladığı iddia edilen Muş Milletvekili Mensur Işık'a 2 yıl süreyle partiden çıkarma cezası verdi.

2020- Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferansla katıldığı Sümela Manastırı 2. Etap Açılış Töreni ve Trabzon Ayasofya Camii Restorasyon Sonrası Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, "Bu sene 15 Ağustos'ta Ortodoks vatandaşlarımızın Sümela Manastırı'nda restorasyon döneminde ara verilen Meryem Ana Ayini'ni gerçekleştirebileceklerini duyurmak istiyorum" dedi.