Tarihte bugün (29 Haziran): Şeyh Said idam edildi

Tarih Servisi /Dünya Bülteni

Selçuklular Gaznelilere Karşı İlk Büyük zaferi Kazandılar (1035)

Kendilerine yurt araya Selçuklu Türkmenleri Gazneli hakimiyetinde ki Horasan bölgesine girmişlerdi. Gazneli Devletinden Horasan’a yerleşmek için izin istekleri kabul edilmediği gibi üzerlerine ordu gönderildi. Bu ordu ile 29 Haziran 1035 tarihinde Nesa yöresinde yaptıkları savaşı kazandılar. Bu savaş onların prestijlerini artıracak ve daha da güç kazanmalarını sağlayacaktır.

Ruslar Silistre Önlerinde Büyük Bir Bozgun yediler (1773)

Rus ordusu 1773 tarihinde Tuna nehrini geçerek Silistre kalesini kuşattı. Osman Paşa komutasında ki Osmanlı ordusu sayılarının az olmasına rağmen iki defa kaleden çıkarak Ruslara taarruz etti. Bu taarruzlar karşısında ağır zayiat veren Rus ordusu yenilgiyi kabul ederek 29 Haziran 1773 tarihinde Silistre’den ayrıldı.

II.Balkan Savaşı Çıktı (1913)

I.Balkan savaşı sonunda Balkan devletleri Osmanlı Devletinden aldıkları toprakları aralarında paylaşamadılar. Sırbistan ve Yunanistan Bulgaristan’a karşı birleşti. Bulgaristan adı geçen devletlere fırsat vermeden 29 Haziran 1913 tarihinde kendisi onlara savaş açtı.

Şeyh Sait İdam Edildi (1925)

Diyarbakır İstiklal Mahkemesi Şeyh Sait ve 46 arkadaşı hakkında 28 Haziran 1925 tarihinde idam kararı verdi. İdam kararları ertesi gün yani 29 Haziran 1925 tarihinde gerçekleştirildi. Cenazelerin alınmasına izin verilmemiş açılan çukurlara yeri bilinmeyecek şekilde toplu halde gömülmüşlerdir.

Zaro Ağa 157 Yaşında ‘’Dünyasına Doyamadan Gitti’’ (1934)

Bitlis’te 1777 yılında doğan Zaro Ağa nüfus kağıdına göre 157, doktoruna göre ise 130 yaşında iken 29 Haziran 1934 tarihinde vefat etti. Yakınlarının ‘’Dünyasına doyamadan gitti ‘’ dediği rivayet edilen Zaro Ağa en yaşlı insan olarak ABD’den davet almıştı. Doktorlar cesedinde incelemeler yaparak uzun yaşamının sırlarını çözmeye çalıştılar.

İngilizler Kudüs’te Yahudilere Operasyon Düzenledi (1946)

İngiltere bölgedeki huzursuzluğu önlemek için Yahudi göçlerini durdurma kararı almıştı. Fakat Yahudi örgütleri göçü sürdürdükleri gibi İngilizlere karşı da terör saldırıları düzenliyorlardı. İngilizler sonunda 17000 asker ile 29 Haziran 1946 tarihinde Kudüs’te Yahudilere karşı büyük bir operasyon gerçekleştirdiler.

ABD’nin Israrı İle Haşhaş Ekimi Yasaklandı (1972)

Türkiye ile ABD arasında yapılan antlaşma uyarınca 29 Haziran 1972 tarihinden itibaren haşhaş ekimi ve afyon üretimi yasaklandı. Bu antlaşmaya göre ABD haşhaş ekimi yapılan 7 ilde çiftçilere baş fiyatın iki katı tazminat ödemeyi kabul ediyordu.

Abdullah Öcalan İdama Mahkum edildi (1999)

Kenya’da yakalanarak yurda getirilen PKK’nın lideri Abdullah Öcalan yargılandığı mahkemede kendisine yöneltilen tüm suçlamaları kabul etti. Mahkemenin 29 Haziran 1999 tarihinde ki son duruşmasında kısaca vatana ihanet suçundan idam cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.

Türk Milli Futbol Takımı Dünya Üçüncüsü Oldu (2002)

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde ki Türk Milli Futbol takımı 2002 Dünya kupası maçlarında 29 Haziran 2002 tarihinde Güney Kore’yi 3-2 mağlup ederek dünya üçüncüsü oldu.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI



1880 Fransa Tahiti’yi topraklarına kattı.

1913 Balkan Savaşı başladı.

1925 Diyarbakır İstiklal Mahkemesi'nce idama mahkûm edilen Şeyh Said ile adamları idam edildi.

1934 Bitlis'te yaşayan Zaro Ağa 157 yaşında öldü. İç organları inceleme amacıyla alındı.

1939 Hatay Meclisi, oybirliğiyle Türkiye'ye katılma kararı aldı.

1971 Çıkan bir yasayla Türkiye'de haşhaş ekimi yasaklandı.

1986 Arjantin, Almanya'yı yenip, Dünya Futbol Şampiyonu oldu.

1992 Cezayir devlet başkanı Budiaf, bir suikastle öldürüldü.

1995 Ankara Belediyesi, amblemindeki Hitit Güneşi'ni; Kocatepe Camii'ni ve Atakule'yi simgeleyen bir tasvir ile değiştirdi.

1999 Abdullah Öcalan, idam cezasına çarptırıldı.

2002 Türkiye, 2002 FIFA Dünya Kupası'nda 3. oldu.

2007 DEP Milletvekili Orhan Doğan, öldü.

2011 TFF, ihraç kararını kaldırdı; Ankaraspor lige geri döndü.