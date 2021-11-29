Tarihte bugün (29 Kasım): 913 kişi zehir içerek topluca intihar etti

1846- Türk müziği bestecisi Hammamizade İsmail Dede Efendi vefat etti.

1932- Jön Türk hareketinin önderlerinden düşünür Abdullah Cevdet yaşamını yitirdi.

1935- İstanbul'da Paşabahçe Şişe ve Cam Fabrikası açıldı.

1937- Hatay'da bağımsız rejim yürürlüğe girdi.

1978- "Halkın Tapınağı" adlı tarikata üye 913 kişi Guyana ormanlarındaki merkezlerinde zehir içerek topluca intihar etti.

1982- Aktör Cary Grant, 82 yaşında ABD'de öldü.

2011- İzlanda parlamentosu, Filistin'i bağımsız devlet olarak tanıdı.

2013- Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) ile Rum Futbol Federasyonu (KOP) arasında Zürih'te 5 Kasım'da imzalanan anlaşma, KTFF Genel Kurulunda yapılan oylamada 43 kulüp başkanı tarafından oy birliğiyle onaylandı.

2015- Halter Milli Takımı, ABD'nin ev sahipliğinde yapılan Dünya Şampiyonası'nı, bir altın ve bir bronz madalyayla tamamladı. Erkekler 69 kiloda Daniyar İsmayilov koparmada altın, toplamda ise bronz madalya aldı.

2016- Avusturyalı besteci Gustav Mahler'in el yazımı 232 sayfalık "İkinci Senfonisi" 4,5 milyon sterline satıldı.

2017- Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Enbar ilinin batısındaki El-Cezire bölgesinin 14 bin kilometrekarelik alanının terör örgütü DEAŞ'tan temizlendiğini belirtti.