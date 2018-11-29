TARİHTE BUGÜN ( 29 Kasım): Türk Müsikisinin büyük bestekarlarından Dede Efendi vefat etti

Tarih Dosyası / Dünya Bülteni

GÜNÜN OLAYI

Milli Kongre Cemiyeti Kuruldu (1918)

Mondros Ateşkesinin arkasından 29 Kasım 1918’de İstanbul’da kurulmuş milli bir cemiyettir. Milli Talim ve Terbiye Cemiyeti üyeleri tarafından kuruldu. Milli Kongre Cemiyeti’nin amacı; Türkler hakkında dünyada yapılmış ve yapılmakta olan yanlış propagandalara yayın yoluyla karşı koymak ve Türk milletinin haklarını savunmaktı. Diğer milli cemiyetlerden farklı olarak bölgesel nitelikli değildi. Ayrıca Kuvva-i Milliye deyimini ilk kez kullanan cemiyettir.

Mustafa Kemal Padişah Vahdettin İle Görüştü (1918)

Yıldırım Orduları Grup kumandanlığındaki görevi biten Mustafa Kemal İstanbul’a geldiğinde çeşitli zamanlarda dört defa Sultan Vahdettin ile görüşmüştü. Birinci görüşme 16 Kasımda gerçekleşmişti. Padişah ile tekrar görüşmek isteyen Mustafa Kemal 19 Kasım 1918 Salı günü müracaatta bulundu. Bu talep üzerine görüşme 29 Kasım 1918 Cuma günü gerçekleşmiştir.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Türk Müziğinin Büyük Üstatlarından Dede Efendi Mekke’de Öldü (1846)

Türk Müsikisinin büyük bestekarlarından Hammamizade İsmail Dede efendi Hac görevini yerine getirmek için bulunduğu Mekke’de 29 Kasım 1846’da koleradan altmış sekiz yaşında iken vefat etti. Arkasında birçok eser bırakan İsmail Dede Efendi Mekke’de defnedildi.

İstiklal Madalyası Kanunu Kabul edildi (1920)

TBMM 29 Kasım 1920 tarihinde 66 no’lu İstiklal Madalyası Kanununu kabul etti. Bu kanunun birinci maddesinde şöyle denilmektedir: ‘’İstiklal madalyası bilfiil kıta başında, cephede veya dahili isyanları teskinde hamaset ve fedakarı asarı gösteren erkan, ümera ve zabitan ve efrat ve milli kahramanlara ve cephe gerisinde ulvi maksadın husulü için mesai ibraz edenlere ve istiklali milli uğrunda fedayı hayat eden şehitlerin büyük oğluna, yoksa büyük kızına, yoksa pederine, o da yoksa validesine, o da yoksa zevcesine verilir’’.



Jön Türk Hareketini Başlatan Abdullah Cevdet İstanbul’da Öldü (1932)

İttihat ve Terakki Cemiyetinin kurucularından ve jön Türk hareketini başlatan Abdullah Cevdet 1932’de İstanbul’da öldü. Birçok gazete ve dergide yazarlık yaptı. Türk milletini ıslah etmek için Avrupa’dan erkek getirilmesi gibi fikirler beyan etti. Fikirleri nedeniyle ateist olarak değerlendirilmiştir.

ANAP Yine Seçimlerin Galibi Oldu (1987)

Turgut Özal’ın başkanlığındaki Anavatan Partisi 29 Kasım 1987’de yapılan erken genel seçimlerde yine tek başına iktidar olma şansını yakaladı. Anavatan Partisinin dışında SHP ve DYP’de meclise girmeyi başaran diğer partilerdi.

Polisler ile Göstericiler Arasında Arbede Yaşandı (2008)



Hükümeti protesto etmek için DİSK ve KESK tarafından Ankara Sıhhiye Apdi İpekçi Parkı'nda düzenlenen ''Emek, Barış ve Demokrasi'' mitinginde olaylar çıktı. Bazı göstericilerin refüjlerden söktükleri demir çubuklarla polise saldırması ortalığı savaş alanına çevirdi ve miting amacı dışına çıktı.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1935- İstanbul’da Paşabahçe Şişe ve Cam Fabrikası açıldı.

1936- Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Devrim Tarihi dersleri başladı.

1937- Hatay’da bağımsız rejim yürürlüğe girdi.

1967- Yunanistan, Türkiye’nin koşullarını kabul edince bunalım giderildi.

1978- ‘’Halkın Tapınağı’’ adlı tarikata üye 913 kişi Guyana ormanlarındaki merkezlerinde zehir içerek topluca intihar etti.

1990 - Kadının çalışmasını kocanın iznine bağlayan Medeni Kanun'un 159. maddesi Anayasa Mahkemesi'nce iptal edildi. İptal kararı 2 Temmuz 1992 tarih ve 21272 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

1993 - İstanbul Park Otel'in fazla katlarının yıkımına başlandı. Semt sakinleri ve meslek odalarının hukuk mücadelesi 9 yıl sürmüştü.

1996 - Uluslararası Savaş Suçluları Mahkemesi'nde, 1200 Boşnak'ın öldürülmesine karışan bir Hırvat asker 10 yıl hapis cezasına mahkûm oldu.

2002 - Endonezya'da mahkeme, Doğu Timor'un 1999'da Endonezya'dan ayrılması sırasındaki olaylarda insanlığa karşı suç işlemekle suçlanan; iki eski komutan, bir polis şefi ve bir hükümet yetkilisini beraat ettirdi.

2012 - Filistin, Birleşmiş Milletler gözlemci üyesi oldu.

Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2018, 08:48