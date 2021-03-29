Tarihte bugün (29 Mart): Osmanlı Selanik'i fethetti
29 Mart 1430 tarihinde Osmanlı Devleti Selanik'i fethetti.
1430- Osmanlılar, Selanik ve İyonya'yı fethetti.
1827- Beethoven, Viyana'da 10 bin kişinin katıldığı törenle defnedildi.
1903- Marconi'nin telsiz sistemi aracılığıyla Londra ve New York arasında düzenli haber akışı başladı.
1919- Batı Afrika ve Brezilya'da güneş tutulmasını izleyen Londra Kraliyet Bilim Derneğinden bilim adamları, Albert Einstein'ın "genel rölativite teorisi"ni doğruladı.
1956- İlk Türk sinemacılardan Fuat Uzkınay vefat etti.
1957- Kıbrıs'ta gerginliğin tırmanması üzerine adada sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
1966- Leonid Brejnev, Sovyetler Birliği Komünist Partisi Birinci Sekreterliğine getirildi. Brejnev, ABD'nin Vietnam politikasını kınadı.
1968- Türkiye'de ilk böbrek nakli, İstanbul'da Doktor Atıf Taykurt ve ekibi tarafından yapıldı.
1979- Uganda'da İdi Amin rejimi askeri darbeyle devrildi.
1989- Londra'da dünyanın ilk ''tüp beşizler''i doğdu.
1999- Eski TÜSİAD başkanlarından iş adamı Ali Koçman vefat etti.
2004- Romanya, Bulgaristan, Slovenya, Slovakya, Litvanya, Estonya ve Letonya NATO'nun yeni üyeleri oldu, NATO'ya üye ülke sayısı 26'ya yükseldi.
2005- Muğla yöresinin en ünlü türkülerinden ''Ormancı''nın kahramanlarından Mustafa Şahbudak 83 yaşında vefat etti.
2010- Moskova metrosunda iki kadın intihar eylemcisi tarafından düzenlenen iki saldırıda 37 kişi öldü.
2012- Eski bakanlardan Hurşit Kemal Cantürk 86 yaşında vefat etti. Cantürk, 20 Eylül 1980'de kurulan Bülend Ulusu hükümetinde dışarıdan Ticaret Bakanlığı yapmıştı.
2015- Özbekistan'da 1990'dan bu yana iktidarda bulunan Cumhurbaşkanı İslam Kerimov, cumhurbaşkanı seçiminde oyların yüzde 90,39'unu alarak dördüncü döneminde görevine devam etti.
2016- Mısır Havayolları'na ait bir yolcu uçağı, kaçırıldıktan sonra Güney Kıbrıs Rum yönetimindeki Larnaka Havaalanı'na indi. 81 yolcu ve 7 kişilik mürettebatın bulunduğu uçağı kaçıran kişi yakalandı.
2016- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde çalışma ofisine dinleme cihazı konulmasıyla ilgili iki kişi tutuklandı.
2017- Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) koalisyon güçleri ile koordineli olarak 24 Ağustos 2016'da Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik başlattığı Fırat Kalkanı Harekatı'nın sona erdiği açıklandı.
2018- Tiyatro oyuncusu Süreyya Küçük, 57 yaşında İstanbul'da vefat etti.