Tarihte bugün (29 Mart): Osmanlılar Selanik ve İyonya'yı fethetti

1430- Osmanlılar, Selanik ve İyonya'yı fethetti.

1827- Beethoven, Viyana'da 10 bin kişinin katıldığı törenle toprağa verildi.

1903- Marconi'nin telsiz sistemi aracılığıyla Londra ve New York arasında düzenli haber akışı başladı.

1919- Batı Afrika ve Brezilya'da güneş tutulmasını izleyen Londra Kraliyet Bilim Derneğinden bilim adamları, Albert Einstein'ın "genel rölativite teorisi"ni doğruladı.

1956- İlk Türk sinemacılardan Fuat Uzkınay vefat etti.

1957- Kıbrıs'ta gerginliğin tırmanması üzerine adada sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

1966- Leonid Brejnev, Sovyetler Birliği Komünist Partisi Birinci Sekreterliğine getirildi. Brejnev, ABD'nin Vietnam politikasını kınadı.

1968- Türkiye'de ilk böbrek nakli, İstanbul'da Doktor Atıf Taykurt ve ekibi tarafından gerçekleştirildi.

1979- Uganda'da İdi Amin rejimi askeri darbeyle devrildi, İdi Amin kaçtı.

1982- "Carmina Burana"nın Alman bestecisi Carl Orff 87 yaşında Münih'te öldü.

1989- DYP Siirt Milletvekili Abdurrezak Ceylan, TBMM'de bir tartışma sırasında vurularak öldürüldü. ANAP Siirt Milletvekili İdris Arıkan olayın zanlısı olarak tutuklandı.

1989- Londra'da dünyanın ilk "tüp beşizler"i doğdu.

1999- Eski TÜSİAD başkanlarından iş adamı Ali Koçman vefat etti.

2004- Romanya, Bulgaristan, Slovenya, Slovakya, Litvanya, Estonya ve Letonya NATO'nun yeni üyeleri oldu, NATO'ya üye ülke sayısı 26'ya yükseldi.

2007- Van'da, Kültür ve Turizm Bakanlığınca restore edilen Akdamar Adası'ndaki tarihi Ermeni kilisesi, "Akdamar Anıt Müzesi" olarak açıldı.

2010- Moskova metrosunda iki kadın intihar eylemcisi tarafından düzenlenen iki saldırıda, 37 kişi hayatını kaybetti.

2016- Mısır Havayolları'na ait bir yolcu uçağı, kaçırıldıktan sonra Güney Kıbrıs Rum yönetimindeki Larnaka Havaalanı'na indi. 81 yolcu ve 7 kişilik mürettebatın bulunduğu uçağı kaçıran Mısır vatandaşı Seyfettin Mustafa yakalandı.

2017- Türk Silahlı Kuvvetlerinin koalisyon güçleri ile koordineli olarak 24 Ağustos 2016'da Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik başlattığı Fırat Kalkanı Harekatı'nın sona erdiği açıklandı.