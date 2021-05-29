Tarihte bugün (29 Mayıs): Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethetti

1453- Osmanlı devletinin yedinci padişahı Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethetti.

1807- Kabakçı Mustafa Ayaklanması'nda isyancılar, Şehzade Mustafa ve Mahmut'un kendilerine teslimini istedi. Sultan III. Selim tahttan indirildi, IV. Mustafa tahta çıktı.

1913- Ulviye Mevlan yönetiminde, Kadınlar Dünyası dergisi yayımlanmaya başlandı.

1919- Ankara'daki Hükümet Konağı Meydanı'nda, İzmir'in işgalini protesto amacıyla büyük bir miting yapıldı.

1927- Ankara-Kayseri demiryolu İsmet Paşa tarafından açıldı.

1936- Türk Bayrağı Hakkında Kanun, TBMM'de kabul edildi.

1937- Türkiye ile Fransa arasında "Sancak'ın (Hatay) Tamamiyet-i Mülkiyesini Tekeffül eden Antlaşma" ile "Türkiye-Suriye Hududunun Teminine dair Antlaşma ve Müşterek Beyanname ve Beyannameye bağlı Protokol" Cenevre'de imzalandı.

1942- "Elmalılı Küçük Hamdi "olarak bilinen din adamı, tercüman ve hattat Mehmet Hamdi Yazır vefat etti.

1953- Yeni Zelandalı dağcı Edmund Hillary ile Nepalli Şerpa yerlisi yardımcısı Tenzing Norgay, 8 bin 881 metrelik rakım ile dünyanın en yüksek tepesi Everest'e çıkan ilk isimler oldu.

1960- İstanbul Harbiye'de gözaltında bulunan eski İçişleri Bakanı Namık Gedik, intihar etti.

1974- Deniz Kuvvetlerine ait Çandarlı harita gemisi, savaş gemileri eşliğinde Ege Denizi'nde petrol arama araştırması yapmak üzere Beykoz'dan hareket etti.

1980- MHP'liler, Genel Başkan Yardımcısı Gün Sazak'ın öldürülmesini Çorum'da protesto etti. Olaylar, 2 Temmuz'da sokağa çıkma yasağı konulmasına rağmen aralıklarla 6 Temmuz'a kadar sürdü. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren, 8 Temmuz'da Çorum'a geldi. Olaylar yatıştıktan sonra kentin değişik yerlerinde 48 ceset bulundu.

1983- Türk müziğine çok sayıda eser kazandıran söz yazarı Çiğdem Talu vefat etti.

1985- Avrupa Kupası finalinde, Liverpool-Juventus maçının oynandığı Belçika'nın Heysel Stadyumu'nda çıkan olaylarda 41 kişi öldü, 350 kişi yaralandı.

1985- İstanbul Boğazı'nda ikinci boğaz köprüsünün (Fatih Sultan Mehmet) temeli atıldı.

1990- Sovyetler Birliği'nde radikal reformcu Boris Yeltsin, Rusya Federasyonu Parlamentosu Başkanlığı'na seçildi.

1993- Almanya'nın Solingen kentinde Neonaziler bir evi kundakladı, 5 Türk yanarak öldü.

2011- Gürcistan'dan tek yanlı bağımsızlığını ilan eden Abhazya'nın lideri Sergey Bagapş öldü.

2013- Üçüncü Boğaz Köprüsü'nün temeli, İstanbul'un fethinin 560. yıl dönümünde atıldı. Dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, köprünün adının "Yavuz Sultan Selim" olacağını açıkladı.

2013- Hollanda'nın Lahey kentindeki eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanan, Bosna'daki savaş döneminde kurulan sözde "Hersek Bosna Hırvat Cumhuriyeti"nin Başbakanı Yadranko Prlic ile bazı eski Hırvat politikacı ve komutanların da aralarında bulunduğu 6 kişiye, 10 ile 25 yıl arasında değişen hapis cezası verildi.

2013- ABD'nin insansız hava araçlarınca, Pakistan'ın Kuzey Veziristan bölgesinde düzenlenen hava saldırısında Taliban'ın iki numaralı ismi Vailur Rahman'ın öldürüldüğü bildirildi.

2014- Mısır'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimini, oyların yüzde 97'sini alan eski Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı Abdulfettah es-Sisi kazandı.

2014- Ukrayna'da Rusya yanlısı ayrılıkçılar, askeri helikopteri düşürdü, 14 Ukrayna askeri hayatını kaybetti.

2015 - ABD, Küba'yı, teröre destek veren ülkeler listesinden resmen çıkardı.

2015 - Belçika ve Avrupa'nın ilk başörtülü milletvekili olarak tarihe geçen Mahinur Özdemir, 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarını tanımadığı için partisinden ihraç edildi.

2015- Kanada'nın Calgary kentinde, 60 milyon yıllık olduğu belirlenen balık sürüsü fosilleri bulundu.

2016- AK Parti Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım başkanlığında kurulan 65. Hükümet, 453 milletvekilinin katıldığı TBMM Genel Kurulunda 138 ret oyuna karşılık, 315 oyla güvenoyu aldı.

2016- Dünya Supersport Şampiyonası'nda mücadele eden Türk motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Büyük Britanya'da düzenlenen sezonun 7. yarışında birinci oldu.

2017- Yemen'de son bir ayda kolera salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 473'e yükseldi.

2018- Suudi Arabistan, 3 yıl aradan sonra Yemenlilerin umre ibadetlerini yerine getirmeleri için ülkeye girişlerini onayladı.

2019- Turistik Doğu Ekspresi, tarihi Ankara Garı'ndan ilk seferine uğurlandı. Turistik Doğu Ekspresi, mevcut Doğu Ekspresi'ne artan yolcu talebinin karşılanması, daha iyi hizmet sunulması ve iç turizmin artırılmasına yönelik olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının ortak çalışması sonucu, Ankara-Kars-Ankara arasında sefere başladı.