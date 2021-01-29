Tarihte Bugün (29 Ocak): Dünyanın en büyük savaş gemisi denize indi

1944- Dünyanın en büyük savaş gemisi Missouri denize indirildi.
1957- Şair Ziya Osman Saba 47 yaşında İstanbul'da öldü.
1979- Çin Başkan Yardımcısı Deng Şiaoping, ABD Başkanı Jimmy Carter ile Çin ve ABD arasındaki düşmanlığa son veren tarihi anlaşmayı imzaladı.
1981- Şair Özdemir Asaf 58 yaşında İstanbul'da vefat etti.
2005- Çin'den Tayvan'a 55 yıl aradan sonra ilk uçak seferi düzenlendi.
2015- Cumhurbaşkanlığı hizmet birimlerinin Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne taşınma işlemleri tamamlandı. Çankaya Köşkü girişindeki "Cumhurbaşkanlığı Forsu" kaldırıldı.
2015- Avrupa Birliği (AB), Suriyelilere 136 milyon avro ilave insani yardım kararı aldı.
2016- Cenevre'de Suriye görüşmeleri başladı. BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Cenevre'deki Suriye görüşmeleri kapsamında rejim heyetiyle bir araya geldi.Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2021, 09:42