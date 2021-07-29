Tarihte bugün (29 Temmuz): ABD Kongresi NASA'nın kuruluşuna onay verdi

1832- İbrahim Paşa komutasındaki Mısır ordusu, Osmanlı ordusunu yenilgiye uğrattı.

1856- Ünlü besteci Robert Schumann öldü.

1890- Hollandalı ressam Vincent Van Gogh hayatını kaybetti.

1948- 14. Olimpiyat Oyunları, Londra'da başladı. Türkiye, 6 altın, 4 gümüş ve 2 bronz madalyayla olimpiyat beşincisi oldu.

1951- Galatasaray kulübünün kurucularından Ali Sami Yen vefat etti.

1958- Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) kuruluşu ABD Kongresinde onaylandı.

1965- Dünya Daktilo Şampiyonası'nda Türkiye birinci oldu.

1981- İngiltere Prensi Charles, Lady Diana Spencer ile evlendi.

1989- İran'da Devlet Başkanlığı seçimini Haşimi Rafsancani kazandı.

1992- Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Kemal Kayacan, üç terörist tarafından, İstanbul'daki evinde uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü.

2010- Euro bölgesinde ekonomik kriz: İtalya Parlamentosu, 2012 yılına kadar bütçe açığını azaltmak için hazırlanan 25 milyar avroluk tasarruf planını kabul etti.

2011- Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Erdal Ceylanoğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Eşref Uğur Yiğit ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Aksay, emekliliğini istedi. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Necdet Özel, Kara Kuvvetleri Komutanlığına atandı ve Genelkurmay Başkan Vekili olarak görevlendirildi.

2011- "Kamuoyunu yönlendirme amaçlı internet siteleri kurulduğu"na yönelik iddianame İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Ege Ordu Komutanı Orgeneral Nusret Taşdeler, Tümgeneral Hıfzı Çubuklu, eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Hasan Iğsız ve Kuzey Deniz Saha Komutanı Koramiral Mehmet Otuzbiroğlu'nun da aralarında bulunduğu 22 tutuksuz sanık hakkında yakalama emri çıkarıldı.

2012- Yıldız Erkekler Basketbol Milli Takımı, Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Fransa'yı 66-61 yenerek Avrupa şampiyonu oldu.

2015- Taliban lideri Molla Ömer'in iki yıl önce öldüğü açıklandı. Taliban Sözcülüğü, Molla Ahtar Muhammed Mansur'un örgütün yeni lideri olarak seçildiğini duyurdu ancak Taliban Yüksek Konseyi, Molla Mansur'un yeni lider olarak seçildiği yönündeki haberleri reddetti.

2016- Yüksek Askeri Şura kararları kapsamında bugünden geçerli olmak üzere 16 general ve amiral bir üst rütbeye, 99 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi. 20 general ve amiralin görev süreleri bir yıl uzatıldı.

2017- ABD Başkanı Donald Trump, Özel Kalem Müdürü Reince Priebus'u görevden alarak yerine İç Güvenlik Bakanı John Kelly'i atadı.

2020- İçişleri Bakanlığınca, Tunceli'de 1006 personelin katılımıyla "Yıldırım-4 Munzur-Kutu Operasyonu" başlatıldı.

2020- Muğla'nın Datça, İzmir'in Karaburun ve Çeşme, Balıkesir'in Ayvalık, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına dönmeye zorlanan 222 sığınmacı kurtarıldı.