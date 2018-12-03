TARİHTE BUGÜN (3 Aralık): Soğuk Savaş resmen sona erdi

Dünya Bülteni - Tarih Dosyası

GÜNÜN OLAYI

Soğuk Savaşın Bittiği Resmen İlan Edildi (1989)

II. Dünya savaşının ardından başlayan ve dünyayı iki kutba ayıran soğuk savaş dönemi resmen sona erdi.3 Aralık 1989 Malta'da bir araya gelen ABD Başkanı George Bush ve Sovyetler Birliği Komünist Partisi Genel Sekreteri Mihail Gorbaçov, II.Dünya Savaşı sonrası başlayan ‘’soğuk savaş’’ın bittiğini resmen ilan ettiler.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Sultan Melikşah Halep Şehrine El Koydu (1086)

Musul emiri Şeref el Devle Suriye hakimiyeti nedeniyle Melikşah’ın kardeşi Tutuş ile mücadele içerisinde bulunuyordu. Tutuş’un Şeref el Devle’nin elindeki Halep’i kuşatması üzerine karşı koyamayacağını anlayan Şeref el Devle, Sultan Melikşah’ı çağırarak 3 Aralık 1086’da şehri ona teslim etti. Bu olaydan kısa süre önce Halep için Süleyman Şah ile Tutuş savaş yapmışlar ve Süleyman Şah hayatını kaybetmişti.

Osmanlı Devleti Bulgarlar İle Ateşkes İmzaladı (1912)

Balkan Savaşında arka arkaya yenilgiler alan ve Bulgaristan’ı ancak Çatalca’da durdurabilen Osmanlı Devleti ateşkes için girişimlerde bulundu. Bunun sonucunda 3 Aralık 1912’de sadece Bulgaristan ile ateşkes antlaşması imzalandı. Ancak Osmanlı Devleti Bulgaristan’ın kuşatması altındaki Edirne’ye yardım etmeme sözü verdi.

Ermeni Sorunu Çözüldü (1920)

Doğu cephesi komutanı Kazım Karabekir’in Ermenilerin işgal ettiği bütün yerleri alarak Gümrü’ye kadar ilerlemesi üzerine Ermenistan’ın isteği ile 2-3 Aralık 1920’de Gümrü Barış Antlaşması imzalandı. Bu antlaşma TBMM’nin askeri ve siyasi alanda kazandığı ilk uluslar arası başarısıdır.

Din Adamlarının Dini Kıyafetler İle Dolaşması Yasaklandı (1934)

Din adamlarının ibadet yerleri haricinde dini kıyafetler giymesi TBMM’nin aldığı bir kararla 3 Aralık 1934’teyasaklandı. Sadece üst düzey dini liderler Diyanet İşleri Başkanı, Fener Patriği ve Hahambaşı gibi bu yasağın dışında tutuldu.

Modern Tıbbın İlk Büyük Başarısı (1967)

Güney Afrikalı kalp cerrahı Dr. Christian Bernard tarafından İnsandan insana ilk kalp nakli ameliyatı, 3 Aralık 1967'de Cape Town'da gerçekleştirildi. Kalp nakli yapılan hasta 18 gün sonra zatürreden öldü.

Pakistan Hindistan’ı Bombaladı (1971)

Doğu Pakistan (Bangladeş)olayları nedeniyle Pakistan ile Hindistan arasında oluşan gerginlik sınır çatışmalarına dönüşmüştü. Pakistan uçaklarının 3 Aralık 1971’deBatı Hindistan’daki hava alanlarını bombalaması Hindistan ile Pakistan arasında savaş başlattı. Ancak Doğu Pakistan’da bulunan Pakistan kuvvetleri Hindistan karşısında fazla tutunamadı ve teslim oldu.

Binlerce Kişi Fabrikadan atılan Böcek İlacı Nedeniyle Öldü (1984)

ABD kökenli Union Carbide firmasının Hindistan'da Bhopal'de kurduğu böcek ilacı üreten fabrikadan 3 Aralık 1984 günü, 40 ton metil isosiyanat gazının dışarı atılması 18.000’e yakın insanın ölümüne neden oldu. Zehirlenen on binlerce insan ise tedavi altına alındı. Bu olay Bhopal felaketi olarak tarihe geçti. Uzmanlar bu olayın çevreye verdiği zararın Çernobil faciasından daha fazla olduğunu iddia etmektedirler. Bu kaza ile ilgili olarak yüzlerce dava açıldı.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1574- Sultan II. Selim öldü.

1918- I. Dünya Savaşı’ndan sonra Londra’da yapılan Müttefik Kongresi sona erdi; Almanya’nın savaş tazminatı ödemesine karar verildi.

1923- Teşkilatı Esasiye Encümeni, yeni anayasayı görüşmeye başladı.

1942- Zonguldak’ta bir maden ocağındaki kazada 63 işçi öldü.

1956- Ankara’da Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencileri dersleri boykot etti.

1956- İngiltere ve Fransa Süveyş’ten çekileceklerini açıkladılar.

1959- Dr. Fazıl Küçük Kıbrıs Cumhurbaşkanı Yardımcısı oldu.

1981- Bülent Ecevit, dört aylık hapis cezasını çekmek üzere Ankara Merkez Kapalı Cezaevi’ne konuldu.

1994- Şair Orhan Şaik Gökyay İstanbul’da öldü.

1999- Bakanlar Kurulu, Bolu’ya bağlı Düzce İlçesi’nin il, Kaynaşlı ve Derince beldelerinin de Düzce’ye bağlı ilçe yapılmasına karar verdi.

2002 - BM silah denetçileri ilk kez, Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin'in saraylarından birine önceden haber vermeksizin girdiler.

2002 - Dünya Gıda Programı Afrika'da 38 milyon kişinin açlıkla karşı karşıya olduğunu açıkladı.

Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2018, 07:31