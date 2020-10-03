Tarihte bugün (3 Ekim): Doğu ve Batı Almanya birleşti

Dünya Bülteni / Tarih Servisi

GÜNÜN OLAYI

Nihayet Ayrılık Bitti Almanya Birleşti (1990)

II. Dünya Savaşı sonrası Almanya ikiye bölünmüştü. 1989 Yılında Berlin duvarının yıkılması birleşme için en büyük adım oldu. Demokratik Alman Cumhuriyeti siyasi varlığını sona erdirdi ve iki devlet Federal Almanya Cumhuriyeti çatısı altında birleşme kararı aldı. Bu kararın ardından imzalanan "Birleşme Antlaşması"nın imzalanması ile 3 Ekim 1990 tarihinde birleşme, gerçekleşti.

GÜNÜN KİŞİSİ

Ünlü Mutasavvıf Aziz Mahmut Hüdai (1541-1628)

Mutasavvıf, şair, Celvetiye tarikatının kurucusu Şeyh Aziz Mahmut Hüdai Efendi 3 Ekim 1628’de 87 yaşında vefat etti. Uzun süre müderrislik ve vaizlik yaptı. 3 yıl kadar Bayrami şeyhlerinden Üftade Hazretlerine hizmet etti. İlahilerinin bir çoğu bestelendi. Türkçe ve Arapça otuz kadar eseri vardır.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Türkülere Konu Olan Estergon Kalesi Geri Alındı (1605)

Osmanlı-Avusturya savaşları sırasında Avusturyalıların ele geçirdiği Estergon Kalesi 10 yıl sonra geri alındı. Vişegrat ve Ciğerdelen Kalelerinin Osmanlıların eline geçtiğini öğrenen kale komutanı Estergon Kalesini anlaşma yaparak 3 Ekim 1605’te teslim etti. Böylece uzun süredir devam eden Osmanlı Avusturya savaşı da sona erdi.

Beklenmeyen Yenilgi Salonta Savaşı (1636)

Osmanlı ordusu ile Erdel kralı Rakoczi arasında Salonta’da yapılan savaşta Osmanlı ordusu hiç beklemediği bir yenilgi aldı. Yenilginin en önemli sebebi ordunun baskın olabilir endişesi ile gece uykusuz kalması ve arazinin bataklık olmasıdır.

Mondros’un Rövanşı Mudanya Konferansı ( 1922)

Yunanlıların kesin olarak mağlup olması, İngiltere’nin politik yalnızlığa düşmesi sonrası TBMM ile ateşkes görüşmesi kararı sonrasın da TBMM, İngiltere, Fransa, İtalya‘nın doğrudan katıldığı ve Yunanlıların Mudanya açıklarından bir gemiden dolaylı olarak takip ettiği Mudanya Müta­rekesi görüşmeleri 3 Ekim 1922’de başladı.

Milli Ekonomi Yolunda Önemli Bir Adım Merkez Bankasının Kuruluşu (1931)

Merkez Bankasının kurulması için Osmanlı Bankası'nın millileştirilmesi, Türkiye İş Bankası'nın Merkez bankasına dönüştürülmesi gündeme gelmiştir. Ancak, merkez bankasının bağımsız olarak çalışması gerektiği düşünülmüş ve bağımsız bir merkez bankası kurulmasına karar verilmiştir. 20 Eylül 1931 tarihinde Resmi Gazete'de 1715 sayılı Merkez Bankası Kanunu yayınlandı. Bu kanunun arkasından Merkez Bankası 3 Ekim 1931 tarihinde açıldı.

Vicdani Retçi THY Uçağını Kaçırdı (2006)

3 Ekim, 2006'da Tiran, Arnavutluk'tan İstanbul, Türkiye'ye uçan THY yolcu uçağı Hakan Ekinci tarafından kaçırıldı. Uçak İtalya’nın Brindisi Havaalanına indirilmiş ve eylem sona ermiştir. Kaçırma olayı ile ilgili bir çok iddia ortaya atılmış ancak vicdani retçi olan korsanın İtalya’dan sığınma hakkı talep etmek için böyle bir olaya giriştiği anlaşılmıştır.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1716 Nevşehirli Damat İbrahim Paşa sadrazam oldu.

1906- Berlin’de toplanan I. Telsiz Telgraf Kongresi’nde ‘’S.O.S’’ tehlike sinyali olarak kabul edildi.

1922- İlk ‘’faks’’ (facsimile photo) Washington DC’de telefon hattı üzerinden gönderildi.

1926- Atatürk’ün ilk heykeli İstanbul Sarayburnu’nda açıldı.

1929- Sırp Krallığı, Hırvatlar ve Slovenler, adlarını ‘’Yugoslavya Krallığı’’ olarak değiştirdi.

1932- Bağımsızlığını kazanan Irak, Milletler Cemiyeti’ne katıldı.

1951- Fenerbahçeli Milli Futbolcu Lefter Küçükandonyadis, 17 bin 500 liralık transfer ücretiyle, İtalya’nın Fiorentina takımına transfer oldu.

1952- İngiltere ilk atom bombası denemesini Monte Bello adasında yaptı.

1953 81 denizcinin öldüğü Dumlupınar denizaltısı ile ilgili dava sonuçlandı: Gemi komutanı yüzbaşı Sabri Çelebioğlu beraat etti.

1960- Yüksek Adalet Divanı Yassıada’da çalışmalarına başladı.

1966 İstanbul Kadıköy’deki son tramvay hattı kaldırıldı.

1968- Fenerbahçe futbol takımı İngiltere şampiyonu Manchester City’yi İstanbul’da 2-1 yendi. Fenerbahçe, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası’nda ikinci tura yükseldi.

1980 Eski başbakan Nihat Erim’i öldürenlerin yakalandığı açıklandı.

1984 Devrimci-Yol davasında yargılanan ve idam cezasına çarptırılan Hıdır Aslan ve İlyas Has’ın cezası Meclis’te onaylandı.

1990 Doğu ve Batı Almanya birleşti.

1991- Rum Ortodoksları’nın dini lideri Fener Rum Patriği 1. Dimitrios, kalp krizi sonucu İstanbul’da öldü.

1994- II. Nükleer Karşıtı Kongre İstanbul’da toplandı.

1997- Avrasya feribotunu kaçırmaktan mahkum Muhammed Emin Tokcan ile Viskhan Abdurrahmanov firar etti.

1999- Sony firmasının kurucusu Akio Morita, 78 yaşında öldü.

2005 - Avrupa Birliği ile Türkiye arasında üyelik müzakereleri başladı.

2005 12 Eylül darbecilerinden Org. Nurettin Ersin, öldü.

2006 THY’nin Tiran - İstanbul seferini yapan Boeing 737-400 tipi tarifeli uçağı Hakan Ekinci adlı hava korsanı tarafından kaçırıldı.

2008 600 PKK’lı ağır silahlarla Şemdinli Aktütün karakoluna saldırdı.

2012 Suriye, Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine top saldırısında bulundu. 5 sivil hayatını kaybetti. Bunun üzerine Türkiye, Suriye’yi vurdu.

Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2020, 09:17