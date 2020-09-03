Tarihte Bugün (3 Eylül): Moğolları durduran savaş Ayn-ı Calut

Dünya Bülteni/ Tarih Dosyası

Günün Olayı

Moğolları Durduran Savaş ‘’Ayn-ı Calut’’ (1260)

Moğollar Cengiz Han döneminden itibaren yakıp yıkarak ilerliyor kimse onları durduramıyordu. En son Abbasilerin başkentin Bağdat’ta Moğolların istilasına uğramış hatta halife de feci şekilde öldürülmüştü.(1258) Moğollar ilerleyişlerini Suriye ve Mısır’a doğru yönelttiler hatta bölgede bulunan Haçlılar ile ittifak yaptılar. Ancak hiç ummadıkları bir şey oldu. Memluk Devleti hükümdarı Sultan Kutuz o zamana kadar yapılamamış bir şeyi yaptı. 3 Eylül 1260’da Ayn-ı Calut’ta Moğolları bozguna uğrattı. Böylece Moğollar ilk kez yenilmişler ve artık durdurulmuşlardır.

Genç Osman’ın Hotin Seferi (1621)

II.Osman Lehistanlılar nedeniyle yaşanılan sorunları çözmek için 1621’de Hotin seferine çıktı.Çarpışmalar 3 Eylül tarihinde Hotin kalesi önlerinde başladı. Kesin sonuç getirecek bir zafer kazanılamadı. Lehistan ile önceki durumu koruyan bir antlaşma yapılarak dönüldü. II.Osman bu sefer sırasında yeniçerileri daha yakından tanımış ve hatta onları kaldırmayı düşünmeye başlamıştır. Fakat bu düşüncesi O’nun sonunu da hazırlamıştır.

Mahpeyker Kösem Sultan Öldürüldü (1651)

Sultan I.Ahmet’in eşi olan Mahpeyker Kösem Sultan 1590 Bosna doğumludur. Oğlu IV.Murat döneminin ilk başlarında yeniçeri ağalarını kullanarak etkinlik kazanmış fakat IV.Murat saltanatının ikinci devresinde onu göz hapsinde tutturmuştur. Diğer oğlu Sultan İbrahim döneminde tekrar kazandığı nüfuzunu, kaybetmeye başlayınca oğlunu tahttan indirttirmiş ve hatta öldürülmesini bile sağlamıştır. Acımasızlığı ve entrikaları ile bir döneme damga vurmuş olan Mahpeyker Kösem Sultan torunu IV.Mehmet’in annesi Hatice Turhan Sultan’la girdiği iktidar mücadelesini kaybetti. Kendi sonu da kurbanları gibi oldu. 3 Eylül 1651’de odasında perde ipi ile boğularak öldürüldü. Böylece sarayda ağalar saltanatı dönemi kapandı.

Almanya’ya savaş İlanı (1939)

1 Eylül 1939 tarihinde Hitler Almanya’sı Polonya sınırlarından girmişti. Bu durum üzerine İngiltere ve Fransa Almanya’ya 3 eylülde savaş ilan ettiler.

Paris Antlaşması (1783)

Bu antlaşma ile Birleşik Krallık Amerika Birleşik Devletlerinin bağımsızlığını tanıdı böylece aradaki savaş durumu sona erdi.

Rusların Rehine Kurtarma Operasyonu ‘’Beslan Katliamı’’ (2004)

Çeçen direnişçiler Beslan’da 1 Eylül 2004 tarihinde bir okulu basarak 1,100 öğrenci ve öğretmeni rehin aldı. Rus güçlerinin operasyonunun ardından 3 Eylül 2004 tarihinde 334 kişi hayatını kaybetmiş çok sayıda kişi de yaralanmıştı. Çeçen savaş kumandanı Şamil Basayev tarafından İkinci Çeçen Savaşını sonlandırmak istendiğini duyurmak için eylemin gerçekleştirildiği açıklanmıştır. Rehine kurtarma operasyonu, rehinelerin bir çoğunun ölümü ile sonuçlandı.

Emekli İmam Bayram Ali Öztürk Öldürüldü (2006)

Fatih Çarşamba'da Kocatepe Mahallesi'nde bulunan İsmailağa Camii'nde İsmailağa Cemaati'nin önde gelen isimlerinden emekli imam Bayram Ali Öztürk, sabah namazından sonra cemaatin gözleri önünde bıçaklanarak öldürüldü. Saldırgan ise cami cemaati tarafından linç edildi. Cemaatin verdiği bilgiye göre, dini sohbette, peygamberlerle evliyalara yönelik saldırılar ve kötü muameleler konuşuluyordu.

Tarihte bugün yaşanan diğer önemli olaylar şu şekilde:

1260 Memlûkler, Moğolları Filistin’de Ayn Calut Savaşında yendi.

1651 Sultan I. Ahmet'in eşi Kösem Sultan, öldü.

1783- İngiltere, Paris'te imzalanan anlaşmayla ABD'nin bağımsızlığını tanıdı.1683 Viyana Kuşatması, başarısızlıkla sonuçlandı.

1855 Nebraska'da 700 ABD askeri Sioux köyüne saldırdı ve 100 kızılderiliyi vahşice katletti.

1883- Rus yazar İvan Turgenyev, Paris yakınlarında öldü.

1869 İstanbul'da Atlı Tramvay çalışmaya başladı.

1895- İlk profesyonel futbol maçı yapıldı. Latrobe, Jeanette'i 12-0 yendi.

1908 İlk haftalık mizah dergisi Kalem yayımlanmaya başlandı.

1912- Deniz Kuvvetlerine yiyecek sağlamak için dünyanın ilk konserve fabrikası İngiltere'de açıldı.

1952 Ağrı Dağı zirvesine Türk Bayrağı dikildi.

1986 Avrupa ülkeleri, radyasyon taşıdığı gerekçesiyle Türkiye'den fındık alımını durdurdu.

1988 Siyasetçi ve eski başbakanlardan Ferit Melen, öldü.

1988 Irak'tan kaçıp Türkiye'ye geçen Kürt sayısı 100 bini aştı.

1933- Kayseri-Ulukışla hattının tamamlanmasıyla Karadeniz ile Akdeniz'i birbirine bağlayan demiryolu tamamlandı.

1939- Ankara Radyo gazetesinin ilk sayısı çıktı.

1939- Almanya'nın Polonya'yı işgalinden iki gün sonra İngiltere ve Fransa, Almanya'ya savaş ilan etti.

1952- Ağrı Dağı zirvesine Türk bayrağı dikildi.

1983- Nail Çakırhan, Ağa Han Mimarlık Ödülü'nü aldı.

1988- Eski başbakanlardan Ferit Melen vefat etti.

1999- İstanbul Radyosu'nun ilk spikerlerinden Tarık Gürcan, İstanbul'da 71 yaşında öldü.

2004 İnguş ve Çeçenlerin başlattığı Beslan rehine alma eylemi, çoğu öğrenciden oluşan 344 kişinin ölümüyle bitti.

2005 Abdullah Öcalan'a destek amacıyla güneydoğudan 1500 kişi, otobüslerle Gemlik'e hareket etti.

2006- İstanbul Fatih'te İsmailağa Camisi'nin emekli imamı Bayram Ali Öztürk bıçaklanarak öldürüldü. Öztürk'ü bıçaklayan Mustafa Erdal, camide bulunanlar tarafından linç edildi.

2008 Kıbrıs’ın kuzey ve güney ülkelerinin Türk ve Rum liderleri, görüşmeleri başlatma kararı aldılar.

2008- Cumhurbaşkanı Gül, Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan'ın Erivan'daki Türkiye-Ermenistan Dünya Kupası grup elemesi futbol karşılaşması için yaptığı daveti kabul etti.

2013- Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, Türkiye'nin Oscar'a "Kelebeğin Rüyası" filmi ile katılacağını açıkladı.

2013- 28 Şubat süreci olarak bilinen döneme ilişkin eski Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Çevik Bir ve eski YÖK Başkanı Kemal Gürüz'ün de aralarında bulunduğu 103 sanığın, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni cebren devirmeye, düşürmeye iştirak" suçundan yargılanmasına başlandı.

2016- FETÖ/PDY'nin mülkiye yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve aralarında eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'ın da bulunduğu 4 kişi tutuklandı.