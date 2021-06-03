Tarihte bugün (3 Haziran): Nazım Hikmet hayatını kaybetti

1899- Besteci Johann Strauss öldü.

1912- İstanbul'un İshakpaşa semtinde çıkan yangında 1111 ev, 118 dükkan, 6 cami, 3 hamam, 5 okul kül oldu.

1924- Çek yazar Franz Kafka öldü.

1925- Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kapatıldı.

1933- Sümerbank'ın kuruluşuna ilişkin kanun kabul edildi.

1937- Ertuğrul gemisi şehitleri anısına Japonya'da dikilen anıt açıldı.

1963- Şair Nazım Hikmet Ran, Moskova'da 61 yaşında öldü.

1964- Futbolun "ordinaryüs"ü Lefter Küçükandonyadis, Fenerbahçe ve Beşiktaş arasındaki jübile maçıyla futbola veda etti.

1964- Kurtuluş Savaşı komutanlarından, eski Genelkurmay Başkanı, Kurucu Meclis Başkanı Orgeneral Kazım Orbay hayatını kaybetti.

1965- ABD adına uzayda ilk yürüyüşü Edward White gerçekleştirdi.

1974- Ressam Fikret Mualla'nın Fransa'dan getirilen kemikleri, İstanbul Karacaahmet Mezarlığı'na gömüldü.

1989- Pekin'de Tienanmen Meydanı'ndaki büyük gösteriye asker müdahale etti, 2 bin civarında öğrenci öldü.

1996- BM himayesinde düzenlenen ''HABİTAT-II İnsan Yerleşimleri Konferansı"nın resmi açılışı İstanbul'da yapıldı.

1998- Ankara Maltepe'deki Anadolu Ajansı Genel Müdürlük binası, Başbakan Mesut Yılmaz tarafından törenle hizmete açıldı.

2010- Anadolu Katolik Kilisesi Episkoposu Luigi Padovese, Hatay'ın İskenderun ilçesinde bıçaklanarak öldürüldü. Eski şoförü olan zanlı tutuklandı.

2013- Çin'in kuzeydoğusundaki Cilin eyaletindeki kanatlı hayvan tesisinde çıkan yangında 112 kişi hayatını kaybetti.

2015 - Sağlık Bakanlığının, kanser vakalarının belirlenmesi ve kontrol altına alınması için kanser bildirimini zorunlu tutan yönetmeliği yürürlüğe girdi.

2017- İngiltere'nin başkentindeki Londra Köprüsü'nde bir minibüs, yayaların üstüne sürüldü. Daha sonra araçtan inen saldırganlar çevredekileri bıçakladı. Olayda 3'ü saldırgan 10 kişi öldü.

2017- Başbakan Binali Yıldırım, Suriye'nin Rakka kentini terör örgütü unsurlarından temizlemeye yönelik operasyonun başladığını duyurdu.

2017- UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İtalya'nın Juventus takımını 4-1 yenen İspanya'nın Real Madrid takımı üst üste şampiyonluğa ulaşan ilk takım olarak tarihe geçti.

2018- Guatemala'da Fuego Yanardağı patladı. Patlamalar nedeniyle 194 kişi öldü, 234 kişi kayboldu. Afetten toplam 1,7 milyon kişi etkilendi. Patlamalar ve püsküren lavlar El Rodeo köyünü yok etti.

2019- Sudan ordusunun, başkent Hartum'daki Savunma Bakanlığı önünde haftalardır demokrasi nöbeti tutan halka müdahalesi sonucu 108 kişi hayatını kaybetti.