Tarihte bugün (3 Mayıs): Fatih Sultan Mehmed Han Hakk'a yürüdü
3 Mayıs 1481'de, 7 Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet vefat etti.
3 Mayıs
1481- Yedinci Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet hayatını kaybetti.
1907- Fenerbahçe Spor Kulübü kuruldu.
1918- Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Fenerbahçe Spor Kulübü'nü ziyaret etti.
1920- TBMM'nin ilk icra vekilleri heyeti (bakanlar kurulu) oluşturuldu. İcra Vekilleri Heyeti, 5 Mayıs'ta Mustafa Kemal (Atatürk) başkanlığında ilk toplantısını yaptı.
1934- Kayseri Uçak Fabrikası'nda yapılan ilk parti 6 avcı uçağından biri, 50 dakikalık uçuşla Kayseri'den Ankara'ya geldi.
1935- "Türkkuşu" Atatürk tarafından hizmete açıldı.
1950- Ali Naci Karacan'ın kurduğu Milliyet gazetesi yayın hayatına başladı.
1960- Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Cemal Gürsel, hükümeti uyarmak için Milli Savunma Bakanı Ethem Menderes'e mektup gönderdi.
1979- Margaret Thatcher, İngiltere'nin ilk kadın başbakanı oldu.
1984- Paris'teki Ermeni Anıtı bombalandı, 13 kişi yaralandı. Anıta Türklerin saldırdığı öne sürüldü. Saldırıyı "Anti Ermeni Örgütü" üstlendi.
1986- Çernobil kazası sonrası oluşan radyoaktif bulutların Türkiye'ye de ulaştığı ve bazı bölgelerde radyasyonun yedi kat arttığı açıklandı.
2012- Yabancılara mülk satışına olanak sağlayan, Tapu Kanunu ve Kadastro Kanunu'nda değişiklik yapan tasarı Meclis'te kabul edilerek yasalaştı.
2012- Norveçli ressam Edvard Munch'un "Çığlık" tablosu, New York'ta yapılan müzayedede rekor fiyatla 119 milyon 922 bin 500 dolara alıcı buldu.
2018- TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı'nın derin sulardaki kısmını döşemek üzere 40 ülkeden 562 kişinin görev yaptığı dünyanın en büyük inşaat gemisi Pioneering Spirit, Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı.
2020- İstanbul Tıp Fakültesinde binlerce öğrenci yetiştiren duayen hocalardan 78 yaşındaki Prof. Dr. Murat Dilmener yeni tip koronavirüs nedeniyle İstanbul'da hayatını kaybetti.
2020- İlahiyatçı, yazar Ömer Döngeloğlu, Kovid-19 nedeniyle tedavi gördüğü Başakşehir Şehir Hastanesi'nde 52 yaşında yaşamını yitirdi.